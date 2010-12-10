Arctic Cooling'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: Freezer 11 LP

Komponent üreticisi Arctic Cooling, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli işlemci soğutucusunu duyurdu. Freezer 11 LP adını taşıyan 115 x 106 x 53 mm boyutlarında ve 255 gram ağırlığındaki yeni soğutucuda iki adet Bakır ısı borusu ile birlikte 900-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm fana yer veriliyor.

Intel'in LGA775 ve LGA1156 işlemcilerine destek sunan Freezer 11 LP'ye MX-2 termal macun eşlik ediyor. Arctic Cooling tarafından 6 yıllık garanti ile satışa sunulan yeni soğurucunun yurt dışı satış fiyatı 19.90 dolar olarak açıklandı.