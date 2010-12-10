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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arctic Cooling'den düşük profilli yeni işlemci soğutucusu: Freezer 11 LP

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Arctic Cooling, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli işlemci soğutucusunu duyurdu. Freezer 11 LP adını taşıyan 115 x 106 x 53 mm boyutlarında ve 255 gram ağırlığındaki yeni soğutucuda iki adet Bakır ısı borusu ile birlikte 900-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm fana yer veriliyor.

Intel'in LGA775 ve LGA1156 işlemcilerine destek sunan Freezer 11 LP'ye MX-2 termal macun eşlik ediyor. Arctic Cooling tarafından 6 yıllık garanti ile satışa sunulan yeni soğurucunun yurt dışı satış fiyatı 19.90 dolar olarak açıklandı.


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setek01 8 yıl
Haberin başlığına bence HTPC'ler için olduğu eklentisi yapılmalı.
Aldığınız işlemciler zaten nerdeyse artık default %25 OC imkanı veriyor. E8500 kullanıyorum hala %20 OC ile 3,8 bana yetiyor. overclockersclub.com/... burada bir inceleme yapılmış. Soğutucu daha ziyade HTPC için düşünülmüş ama hava akışı iyi olan Full tower kasada da Prime95'i 24 saat çalıştıracak akıl yoksunları için uygun olmasada yeterli seviyede OC için fiyatıyla da
göz dolduran bir soğutucu olabilir. En azında 1 kilo değil sadece 250 gram ve OC altında full yükte CM Hyper212 ile arasında fazla bir fark oluşmamış yapılan teste.
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ceycey11 8 yıl
eh hayırlısı diyelim kolay kolay kimsenin para verip alacağı bir soğutucu değil özel kullanacaklara
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