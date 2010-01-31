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Aşırı soğuklar ve su kirliliği Intel'de üretimin durmasına neden oldu

Avrupa'da mevsim normallerinin çok altında seyreden hava sıcaklıkları, Intel'in İrlanda tesislerini de etkiledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hemen her alanda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'da tahminlerden daha sert geçen kış dönemi, Intel'in İrlanda'daki üretim tesislerini de vurmuş durumda. İrlanda merkezli Irish Times'ın haberine göre, Intel'in Leixlip, Co Kildare'deki tesislerinde üretim, zorlu hava koşulları ve su kirliliğinden dolayı olumsuz etkileniyor.

Intel İrlanda sözcüsü açıklamasında, sert geçen hava koşullarından ötürü özel bir durumun oluştuğunu ve bunun şirketi ciddi şekilde etkilediğini açıkladı. Intel tesislerinin bulunduğu bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altına, -12 dereceye kadar düştüğü açıklanırken, kaya tuzundaki kıtlığa bağlı olarak yollarda tarımsal gübre kullanılmasının, bölge suyunda amonyak ve nitrat kirliliği yarattığı belirtiliyor.

Aşırı soğuklar ve su kirliliği Intel'de üretimin durmasına neden oldu
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Intel'in İrlanda tesisleri.

Doğrudan ve dolaylı olarak 4200 kişiye istihdam sağlayan İrlanda tesislerinde Intel'in, kendi pompalama istasyonuna sahip olduğu ve üretim sürecindeki aşırı saf su ihtiyacı için sudaki yabancı maddeleri test eden özel bir sistem kullandığı bildiriliyor. Bununla birlikte bu sistemin amonyak testine elverişli olmamasından ötürü üretim devamı için su örneklerinin tesis dışına yollandığı açıklandı.

Amonyak seviyesindeki artışın, yollardaki üre dağılımını takiben bu ay başında tespit edildiği belirtild. Kildare bölgesi de dahil olmak üzere su testlerinin yerel otorite tarafından yapıldığı ve bölge suyundaki kimyasal seviyesi güvenli sınırlarda olsa bile bunun Intel için yeterli olmayadığı çünkü üretimde kullanılacak aşırı saf su temininde kalite gereksinimlerinin çok daha sıkı olduğu bildiriliyor.

Intel açısından arı su, ülkenin hiç bir yerinde görülmemiş kadar saf su anlamına geldiği şirket sözücüsü tarafından açıklanırken, Intel'in bölgedeki görece daha eski olan ve NAND flash üretiminde kullanılan Fab10 fabrikasının, sorun çözülene kadar kapalı kaldığı farklı kaynaklarca doğrulanırken, daha yeni olan ve işlemci üretimi yapılan Fab24'ün ise bu olaydan etkilenmediği açıklandı.

Aşırı soğuklar ve su kirliliği Intel'de üretimin durmasına neden oldu
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Intel üretim için aşırı saf suya ihtiyaç duyuyor ve yerel otoritenin testlerinden ayrı olarak kendi özel testlerini de gerçekleştiriyor.

Intel sözücüsü, üretim hatlarını işler tutmanın en önemli öncelikleri olduğunu açıklarken, beklenmedik bir olayın neden olduğu bu durum için maliyet hesaplamalarının henüz tamamlandığını açıklarken, su seviyesindeki durumun ise normale dönme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Kildare İl Konseyi sözcüsü Charlie Talbot, su seviyesindeki amonyak artışının Leixlip'e su sağlayan Fingal Kontluk Konseyi tarafından tespit edildiğini ve durumu düzeltici önlemlerin alındığını açıkladı. Hasar görmüş kumlama cihazlarından ötürü bir gece için üre kullanıldığını açıklayan Charlie Talbot, yabancı maddenin su tabakasına işlemediğini sadece yüzeyde görüldüğü için etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti.


http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2010/0128/1224263294059.html Yorum Yaz
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mithrelios 9 yıl
silikona devrelerin basilabilmesi için çeşitli kimyasallar kullanilmakta, oluşan mikroçipin(ister nand bellek olsun, ister cpu ister gpu) üzerinden bu kimyasallarin arindirilmasi gerektiğinden de "ultrapure water" tabir edilen "ultra-saf su" kullaniliyor.
kısacasi, işlemcileri gıcır gıcır yapmakta kullaniliyor su, oyle çok da değişik anlaşilmayacak bir rolü yok üretimde.
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jusched 9 yıl
garip... su ve işlemci arasındaki bağlantıyı bulamadım...
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sabotaj1023 9 yıl
irlanda doğal su kaynaklarıyla ünlü bir yer değilmi

izlanda doğal su kaynaklalrı mevcut
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DavutGENC 9 yıl
Su zamanda saf silikon bulan intel
Fabrikalarında saf su bulamıyor. Ne kadar ayıp
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BeAr 9 yıl
Düşünsenize bide türkiyede tesisleri olsa hergün elektrik kesilir :)
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renklem 9 yıl
"Intel açısından arı su, ülkenin hiç bir yerinde görülmemiş kadar saf su anlamına geldiği şirket sözücüsü tarafından açıklanırken, Intel'in bölgedeki görece daha eski olan ve NAND flash üretiminde kullanılan Fab10 fabrikasının, sorun çözülene kadar kapalı kaldığı farklı kaynaklarca doğrulanırken, daha yeni olan ve işlemci üretimi yapılan Fab24'ün ise bu olaydan etkilenmediği açıklandı"
işlemci değil NAND Flash üretiminde sanırım saf su ihtiyacı oluyor.
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Batuist 9 yıl
işlemci ve su.. ilginçç..
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KURSAD. 9 yıl
Batuist

işlemci ve su.. ilginçç..


Koskoca açıklama yapmışlar okumadan yaptın sanırım bu yorumu ?

ama karikatürüze edersek

Oğlum neden sözlüye çalişmadın

hocam sular kesikti
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ylpc 9 yıl

Batuist

işlemci ve su.. ilginçç..

+1
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birolhan1 9 yıl
Allah'ın sopası yok intelll
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talh4wk 9 yıl

birolhan1

Allah'ın sopası yok intelll

allah seni :d naptıki intel

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blank42 9 yıl
Su yakıyor demek ki :)
Çeşmeden 1 damacana su versekte bir işlemci üretse
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mehmet-73 9 yıl
intelin israilde tesisleri var bu kadar aşırı saf suyu israilde nasıl temin ediyorlar.deniz suyunumu arıtıyorlar.
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ufukman 9 yıl

mehmet-73

intelin israilde tesisleri var bu kadar aşırı saf suyu israilde nasıl temin ediyorlar.deniz suyunumu arıtıyorlar.

merak etme orda da geçen ay üretim durdu sebebi israilli yahudi işçilerin cumartesi dini günleri olduğu için intel in Cumartesileri tatil yapmasını istemesi greviydi.

yahu irlanda da o kadar doğal su kaynakları var. (-12°C de hepsi donmuştur belki ama) 20yıl içerisinde irlanda norveç ve kuzey kıyı ülkelerinin buzulların erimesiyle sular altında kalacağı tahmin ediliyor (bu yüzden irlanda ve finlandia gibi ülkeler küresel ısınmaya en çok destek veren ülkeler kötlerini kurtarmaya çalışıyorlar. (hatta Türkiyede karadeniz taraflarından arsa satın almak için girişimlerde oldukları da konuşuluyor)
aşağıda yahudisi yukarıda buzulu gel türkiyeye aç bir intel fabrikası hava mis su beleş. beyinler zehir.. işlemci yapıyorlar ama yatırım yapmayı hiç bilmiyor bu adamlar.
(korkuyorlar buraya fabrika açarsak korsan işlemci çıkarır türkler diye)
.
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