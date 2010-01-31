Aşırı soğuklar ve su kirliliği Intel'de üretimin durmasına neden oldu

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hemen her alanda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'da tahminlerden daha sert geçen kış dönemi, Intel'in İrlanda'daki üretim tesislerini de vurmuş durumda. İrlanda merkezli Irish Times'ın haberine göre, Intel'in Leixlip, Co Kildare'deki tesislerinde üretim, zorlu hava koşulları ve su kirliliğinden dolayı olumsuz etkileniyor.

Intel İrlanda sözcüsü açıklamasında, sert geçen hava koşullarından ötürü özel bir durumun oluştuğunu ve bunun şirketi ciddi şekilde etkilediğini açıkladı. Intel tesislerinin bulunduğu bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altına, -12 dereceye kadar düştüğü açıklanırken, kaya tuzundaki kıtlığa bağlı olarak yollarda tarımsal gübre kullanılmasının, bölge suyunda amonyak ve nitrat kirliliği yarattığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Intel'in İrlanda tesisleri.

Doğrudan ve dolaylı olarak 4200 kişiye istihdam sağlayan İrlanda tesislerinde Intel'in, kendi pompalama istasyonuna sahip olduğu ve üretim sürecindeki aşırı saf su ihtiyacı için sudaki yabancı maddeleri test eden özel bir sistem kullandığı bildiriliyor. Bununla birlikte bu sistemin amonyak testine elverişli olmamasından ötürü üretim devamı için su örneklerinin tesis dışına yollandığı açıklandı.

Amonyak seviyesindeki artışın, yollardaki üre dağılımını takiben bu ay başında tespit edildiği belirtild. Kildare bölgesi de dahil olmak üzere su testlerinin yerel otorite tarafından yapıldığı ve bölge suyundaki kimyasal seviyesi güvenli sınırlarda olsa bile bunun Intel için yeterli olmayadığı çünkü üretimde kullanılacak aşırı saf su temininde kalite gereksinimlerinin çok daha sıkı olduğu bildiriliyor.

Intel açısından arı su, ülkenin hiç bir yerinde görülmemiş kadar saf su anlamına geldiği şirket sözücüsü tarafından açıklanırken, Intel'in bölgedeki görece daha eski olan ve NAND flash üretiminde kullanılan Fab10 fabrikasının, sorun çözülene kadar kapalı kaldığı farklı kaynaklarca doğrulanırken, daha yeni olan ve işlemci üretimi yapılan Fab24'ün ise bu olaydan etkilenmediği açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Intel üretim için aşırı saf suya ihtiyaç duyuyor ve yerel otoritenin testlerinden ayrı olarak kendi özel testlerini de gerçekleştiriyor.

Intel sözücüsü, üretim hatlarını işler tutmanın en önemli öncelikleri olduğunu açıklarken, beklenmedik bir olayın neden olduğu bu durum için maliyet hesaplamalarının henüz tamamlandığını açıklarken, su seviyesindeki durumun ise normale dönme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Kildare İl Konseyi sözcüsü Charlie Talbot, su seviyesindeki amonyak artışının Leixlip'e su sağlayan Fingal Kontluk Konseyi tarafından tespit edildiğini ve durumu düzeltici önlemlerin alındığını açıkladı. Hasar görmüş kumlama cihazlarından ötürü bir gece için üre kullanıldığını açıklayan Charlie Talbot, yabancı maddenin su tabakasına işlemediğini sadece yüzeyde görüldüğü için etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti.

http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2010/0128/1224263294059.html