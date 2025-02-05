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    Toyota, 14 milyar dolarlık batarya fabrikasında üretime başlıyor

    Toyota'nın Amerika'daki 11'inci üretim tesisi olan batarya fabrikası, şirketin bu bölgede üreteceği hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılacak.   
    Toyota, 14 milyar dolarlık batarya fabrikasında üretime başlıyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, Kuzey Karolina'daki batarya fabrikasını faaliyete geçirdi. Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC) adı verilen tesis, şirketin Japonya dışındaki ilk kendi bünyesinde batarya üretimi gerçekleştirdiği fabrika oldu.

    Söz konusu tesiste, bölgedeki hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçlar için bataryalar üretilecek. İlk batarya paketlerinin nisan ayından itibaren araçlarda kullanılması planlanıyor.

    Toyota, hibrit ve elektrikli araçlar için ABD’de batarya geliştirme ve üretme planlarını ilk olarak 2021'de duyurdu. 2023 yılının sonunda şirket, yatırımını artırarak 13,9 milyar dolara yükseltti. Yine 2023’te Toyota, Kuzey Carolina fabrikası için katot malzemeleri tedarik etmek amacıyla LG Chem ile bir anlaşma imzaladı.

    Toyota, kendi ürettiği bataryaların yanı sıra ABD’de LG Energy Solution (LGES) tarafından üretilen bataryaları da kullanacak. Koreli şirketin 2025’ten itibaren yıllık 20 GWh kapasitede NCMA tipi yüksek nikel içerikli kese hücreli batarya modülleri tedarik etmesi bekleniyor. Toyota, bu bataryaları Amerika'da üretilen yeni elektrikli araçlarında kullanacak.

    Şirketin ABD'deki ilk tamamen elektrikli aracı, bu yıl Kentucky’de üretim hattından çıkması planlanan üç sıra koltuklu bir SUV modeli olacaktı. Ancak Toyota, Ekim 2024'te yaptığı açıklamayla bu modelin piyasaya sürülmesini 2026’ya erteledi.

    Çin'de kendi fabrikasını kurarak elektrikli araç üretecek

    Toyota, 14 milyar dolarlık batarya fabrikasında üretime başlıyor Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın elektrikli araçlarla ilgili bir diğer yatırım haberi de Çin'den geldi. Yaklaşık bir ay önce Nikkei aracılığıyla Japon firmanın Çin'de elektrikli Lexus modellerini üreteceği bir fabrika kurmayı planladığını aktarmıştık. Bu yatırımla ilgili Toyota'dan ilk resmi açıklama geldi.

    2027 yılında üretime başlaması planlanan fabrikada ilk aşamada yıllık 100 bin araç üretilmesi ve bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Toyota'nın normalde Çinli FAW Group ve Guangzhou Otomobil Grubu ile ortaklıkları bulunuyor. Ancak Japon şirket, Şanghay'da kurulacak yeni fabrika için kendi başına yol almayı tercih etti.

    Kaynakça https://global.toyota/en/newsroom/corporate/42193101.html https://global.toyota/en/newsroom/corporate/42193203.html
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