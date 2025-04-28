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    Atmo Group, SWM modellerini Türkiye'de üretmek için ortaklık kuruyor

    Urzema Holding bünyesinde faaliyet gösteren URZAT OTOMOTİV A.Ş., yapılacak yatırımla fabrika içine kurulan yeni üretim bantlarıyla SWM Motors için üretim gerçekleştirecek.

    Atmo Group, SWM modellerini Türkiye'de üretmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    ATMO Group, 2023 yılında giriş yaptığı Türkiye pazarında hızla büyümeye devam ediyor. Kısa sürede yerel pazardaki varlığını güçlendiren ve ardından SWM Motors ile Balkanlar’a açılan ATMO Group, bir süredir üzerinde çalıştığı Türkiye’de üretim için önemli bir yol kat etti.

    ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurdu. Kurulan bu ortak girişim, ATMO Group’un Türkiye’ye olan uzun vadeli bağlılığını ve ülkeyi yalnızca stratejik bir iç pazar olarak değil, aynı zamanda bölgeye hitap eden merkezi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırma vizyonunu da ortaya koyuyor.

    Urzema Holding, Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen, Türkiye merkezli köklü bir sanayi kuruluşu olup İstanbul, Sakarya ve Eskişehir’de yer alan modern üretim tesislerinde, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

    Hedef bu sonbaharda üretime geçmek

    Atmo Group, SWM modellerini Türkiye'de üretmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    ATMO Group, bu sene sonbahar aylarında üretime başlamayı hedefliyor. İlk etapta öncelik Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamak olacak; ancak ihracat da şirketin gelecek dönem stratejik planları arasında yer alıyor. Bu adım, Türkiye’nin ATMO Group açısından ne denli stratejik ve kilit bir pazar olduğunu ortaya koyarken, aynı zamanda bölgeye duyulan uzun vadeli bağlılığı da yansıtıyor.

    Daha önce Türkiye’de üretim için başvuru yaptığını ve bu konudaki kararlılığını vurgulayan ATMO Group, üretim aşamasına geçildiğinde Balkan pazarının buradaki üretimle besleneceğini, üretilen SWM Motors modellerini iç pazarın yanı sıra Balkanlar’a ihraç edileceğini açıklamıştı.

    2023 yılı sonunda SWM Motors ile Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Group, G01, G01F, G03F ve G05 Pro ile en iyi fiyat performansına sahip SUV modelleri pazara sunmaya devam ediyor. Her geçen gün bayi ve servis ağını geliştiren şirket, Türkiye’de SUV pazarına yönelik dikkat çekici modellerini yollara çıkarmaya devam edecek.

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