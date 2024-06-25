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    Anlık Bildirim

    Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı: e-building

    Ferrari'nin ilk elektrikli modelini üretecek fabrika resmen tanıtıldı. E-building,  şirketin üretim kapasitesini artırmasına ve yeni model geliştirme sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak.
    Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, yepyeni fabrikasını gözler önüne seren bir video yayınladı. Ünlü marka, görkemli yapısı ile dikkat çeken tesiste gelecekteki elektrikli süper otomobili de dahil olmak üzere tüm yeni modellerini ve güç aktarma bileşenlerini üretecek.

    E-building olarak adlandırılan fabrika Maranello'da yer alıyor. Şirket 40.000 metrekareden fazla bir alan üzerine kurulu tesis için çevreye duyarlılığını da ön plana çıkardı. Bu kapsamda sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin kullanılması planlanıyor.

    Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesisin çatısına 1.3 megawatt'a kadar enerji üretebilen 3 binden fazla güneş paneli yerleştirildi. Üretim döngüsüne ayrıca yağmur suyu da dahil olmak üzere su geri dönüşüm sisteminin de dahil edildiğini belirtelim. Ferrari böylelikle kaynak tasarrufuna katkıda bulunmayı hedeflemiş.

    İlk elektrikli Ferrari'nin fiyatı da belli oldu

    İtalyan devin yeni fabikası hali hazırda motor ve batarya da dahil olmak üzere kendi elektrikli araç bileşenlerini üretme kapasitesine sahip. Ancak Ferrari ilk tamamen elektrikli modelini önümüzdeki yıl görücüye çıkarmayı planlıyor. Otomobilin seri üretimi ise 2026'da başlayacak. İnternete yansıyan son bilgilere göre başlangıç fiyatı 500 bin euro olacak.

    Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni tesisin bir diğer misyonu firmanın yıllık üretim kapasitesini 14.000'den 20.000'e çıkarmak olacak. Zira e-building, sadece elektrikli araç değil aynı zamanda içten yanmalı motora sahip ve hibrit otomobiller için de bir üretim merkezi görevi görecek. Fabrikayla birlikte Ferrari, yeni model geliştirme sürecini hızlandırmayı ve müşterilere daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunmayı da amaçlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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