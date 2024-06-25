Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı: e-building

E-building olarak adlandırılan fabrika Maranello'da yer alıyor. Şirket 40.000 metrekareden fazla bir alan üzerine kurulu tesis için çevreye duyarlılığını da ön plana çıkardı. Bu kapsamda sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin kullanılması planlanıyor.
İlk elektrikli Ferrari'nin fiyatı da belli oldu
İtalyan devin yeni fabikası hali hazırda motor ve batarya da dahil olmak üzere kendi elektrikli araç bileşenlerini üretme kapasitesine sahip. Ancak Ferrari ilk tamamen elektrikli modelini önümüzdeki yıl görücüye çıkarmayı planlıyor. Otomobilin seri üretimi ise 2026'da başlayacak. İnternete yansıyan son bilgilere göre başlangıç fiyatı 500 bin euro olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.