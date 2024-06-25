Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı: e-building

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Tam Boyutta Gör İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, yepyeni fabrikasını gözler önüne seren bir video yayınladı. Ünlü marka, görkemli yapısı ile dikkat çeken tesiste gelecekteki elektrikli süper otomobili de dahil olmak üzere tüm yeni modellerini ve güç aktarma bileşenlerini üretecek.

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu 5 gün önce eklendi

E-building olarak adlandırılan fabrika Maranello'da yer alıyor. Şirket 40.000 metrekareden fazla bir alan üzerine kurulu tesis için çevreye duyarlılığını da ön plana çıkardı. Bu kapsamda sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin kullanılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Tesisin çatısına 1.3 megawatt'a kadar enerji üretebilen 3 binden fazla güneş paneli yerleştirildi. Üretim döngüsüne ayrıca yağmur suyu da dahil olmak üzere su geri dönüşüm sisteminin de dahil edildiğini belirtelim. Ferrari böylelikle kaynak tasarrufuna katkıda bulunmayı hedeflemiş.

İlk elektrikli Ferrari'nin fiyatı da belli oldu

İtalyan devin yeni fabikası hali hazırda motor ve batarya da dahil olmak üzere kendi elektrikli araç bileşenlerini üretme kapasitesine sahip. Ancak Ferrari ilk tamamen elektrikli modelini önümüzdeki yıl görücüye çıkarmayı planlıyor. Otomobilin seri üretimi ise 2026'da başlayacak. İnternete yansıyan son bilgilere göre başlangıç fiyatı 500 bin euro olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni tesisin bir diğer misyonu firmanın yıllık üretim kapasitesini 14.000'den 20.000'e çıkarmak olacak. Zira e-building, sadece elektrikli araç değil aynı zamanda içten yanmalı motora sahip ve hibrit otomobiller için de bir üretim merkezi görevi görecek. Fabrikayla birlikte Ferrari, yeni model geliştirme sürecini hızlandırmayı ve müşterilere daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunmayı da amaçlıyor.

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Ferrari elektrikli otomobil üreteceği yeni fabrikasını tanıttı