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Asrock 760G yonga setli yeni anakartını gösterdi

10 yıl
5,5b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock 760G yonga setli yeni anakartını gösterdi
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Biostar'dan sonra AMD'nin 760G yonga setiyle hazırlanan anakartını duyuran isimlerden biri de Asrock oldu ve firma yaptığı açıklamayla A780LM kod adlı yeni anakartını tanıttı. 740G yonga setinin yerini alması ve 780G'ye alternatif olması için hazırlanan 760G çipseti, DirectX 10 desteği sunan fakat HD Videolar için donanımsal hızlandırma yapamayan entegre grafik işlemcisi ve SB710 güney köprüsüyle 740G ve 780G'den ayrılmakta.

Asrock tarafından duyurusu yapılan yeni anakart ta 760G'nin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. AMD'nin Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki Phenom, Athlon ve Sempron serisi işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde DDR2-1066MHz destekli çift bellek slotu yer alıyor. Pasif soğutma ile desteklenen yeni modelde Radeon HD 3000 IGP'si kullanılıyor ve belirttiğimiz gibi DX10 desteği sunuluyor.

Micro-ATX formunda olan anakart, Hybrid Crossfire X teknolojisiyle de uyumlu. Harici ekran kartı kullanımı için konumlandırılan PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu PCIe x16 slotu üzerinden Radeon HD 2400 ve HD 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X teknolojisinden faydalanabilmek mümkün. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektöleriyle gelen anakart, 6 kanal ses ve Gigab Ethernet özelliklerine de sahip.

Asrock'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen 760G yonga setli yeni modeli A780LM için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sampiyon bilo 10 yıl
Biostar ile arasında pek bir fark görmedim.Ama dediğim gibi bu anakartlarla birçok bilgisayar türü kurmak mümkün.
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K.Kahriman 10 yıl
ram slotu sayısı az geldi bana 4 slot daha uygun olurdu biostar ile arasında pek fark yok fiyatı daha ucuz olan alınır
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