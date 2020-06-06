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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi

    AMD’nin bir süredir bilinen A520 yongaseti görünüşe göre yakında karşımıza çıkacak.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi
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    B550 ile orta segmentine PCIe 4.0 standartını getiren AMD’nin 500 serisi yongaseti ailesi giriş seviyesi bir seçenekle genişlemek üzere.

    A520 yongasetli anakartlar yolda

    ASRock’ın 8 A520’li anakartı uygun fiyatlı güncel anakartların habercisi olabilir. A520 yongasetli çözümlerin hepsinin mATX ya da mini ITX formatında olması dikkatlerden kaçmazken ATX formatında bir modelin yer almaması A520’nin yeteneklerinin kısıtlılığıyla doğrudan ilişkili olduğu düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!"

    Zira PCIe 4.0 desteğine yer verilmeyecek A520 çipsetinde 6 PCIe 3.0 kanalı, 4 SATA ve 9 USB arayüzüne destek verilecek. Bu nedenle daha fazla PCIe slotu eklemenin pratikte karşılığı olmayacak. Son olarak A520’li anakartların A320’li modellerle benzer şekilde hız aşırtmayı desteklemeyeceğini hatırlatalım.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 (Gökay Sevinç) 2 sa.
    3400g nin daha ucuzu 4200g olarak hemde 7nm olarak 4/8 konfigürasyon la çıkacak. Üstelik 3400g lehim değil de termal pasta ile üretilmiş. Uzun vadede ciddi problem. Yenisi daha ucuza, daha hızlı ve sorunsuz olacak diye aylardır bekliyorum.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 3 sa.
    AMD ye sempati duyuyorum ama bazı ürünleri çok geç piyasaya sürmesine ayar oluyorum. B450 lerin üstüne hala daha anakart gelmemesi, zen2 ryzen 3 lerin nerdeyse zen3 ryzen 4 lerle piasaya sürülecek olmasınve hala daha yeni APU ların ortaya çıkmamasına gıcık oluyorum. Sadece beni birkaç sene götürecek uygun fiyatlı, photoshop ve premierde grafik ve video hızlandıracak kadar ekran kartı istiyorum. İnsanlara zorla oyuncu ekran kartı alın dayatmasından bunalmış vaziyetteyim.

    Tıpkı bisiklet kanallarının illa insanlara yarış bisikleti tanıtıp satmaya çalışması gibi gıcık oluyorum. Yav ben yarışmak içinmi bisiklet almak istiyorum. Sonrada tayt giy dayatması başlayacak. Taytınıza da bisikletinize de, para tuzağı pahalı ekran kartlarınıza da başlayacam haaa...
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