ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi

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B550 ile orta segmentine PCIe 4.0 standartını getiren AMD’nin 500 serisi yongaseti ailesi giriş seviyesi bir seçenekle genişlemek üzere.

A520 yongasetli anakartlar yolda

ASRock’ın 8 A520’li anakartı uygun fiyatlı güncel anakartların habercisi olabilir. A520 yongasetli çözümlerin hepsinin mATX ya da mini ITX formatında olması dikkatlerden kaçmazken ATX formatında bir modelin yer almaması A520’nin yeteneklerinin kısıtlılığıyla doğrudan ilişkili olduğu düşünülüyor.

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Zira PCIe 4.0 desteğine yer verilmeyecek A520 çipsetinde 6 PCIe 3.0 kanalı, 4 SATA ve 9 USB arayüzüne destek verilecek. Bu nedenle daha fazla PCIe slotu eklemenin pratikte karşılığı olmayacak. Son olarak A520’li anakartların A320’li modellerle benzer şekilde hız aşırtmayı desteklemeyeceğini hatırlatalım.

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