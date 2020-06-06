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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!

    Nvidia’nın merakla beklenen yeni kartlarından ilk görseller geldi.
    7 sa.
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    31
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!
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    GPU devinin Ampere GPU’sunu taşıyacak RTX 3000 serisi kartları son zamanlarda yüksek CUDA çekrideği sayısıyla donanım dünyasının gündemini meşgul etmeyi başarmıştı.

    Sıradışı referans kart

    Son gelen haberlerde yeni kartlara yer verildi. Nvidia görünüşe göre Turing modellerinde gittiği tasarım değişikliğini sürdürecek. Zira yeni kartlar şu ana kadar alışılagelinmiş tasarımın bir hayli dışında.

    RTX 3080 Founders Edition

    İlk bakışta tek fanın göze çarptığı RTX 3080 Founders Edition’da parlak gümüş rengi çerçevelere yer verilmiş. Sık tercih edilen alüminyum yaprak diziliminin aksine kavisli yapıda yaprakların kullanıldığı soğutucu bloğunun IO paneline yakın tarafında gizli bir adet daha fan konumlandırılmış. Yine farklı bir tasarım, fanlar birbirinin zıttı yönde döneceğe benziyor.

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    Dahası kartın PCB'si de farklı yapıda. GTX 295'te gördüğümüz fan için boşluk bırakılan PCB ile benzer stratejiye gidilen RTX 3080 Founders Edition'da PCB fanın GPU'ya yakın konumlandırılması adına çentikli formda.

    RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!
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    Eğer görsellerdeki gibi bir tasarıma gidilirse özellikle de farklı yaprak yapısının Nvidia’nın Founders Edition kartının maliyetinin arttıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yapı termal performans açısından da optimal değil.

    Ayrıca Bkz. "Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız"

    Bu durumda özelleştirilmiş tasarım kartlarda şu ana kadar gördüğümüz daha düşük maliyetli ve efektif soğutma sağlayan soğutucu bloğu tercih edilmeye devam edileceğe benziyor.



    https://www.techpowerup.com/268139/nvidia-geforce-rtx-3080-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 5 sa. en beğenilen Spider_hip
    PC sistemlerde 2060 bir kartla 4k 60 fps oyun oynamak pek olası değil iş konsola gelince bu tabikide mümkün sebep ortada başta optimizasyon ve konsolların donanım karmaşası yaşatmaması herşey bir uyum içerisinde olunca arkasındanda yeterli bir itici güç ve ortaya çıkan oyunlar Xbox x bunun canlı kanıtıdır,bakın PC sistemlerde rtx bir türlü standartlaşamadı bunun sebebi PC sistemlerin bütünlük karmaşası uyum ve optimizasyon sorunları yeni konsollarda rtx destekli 4k 60fps oyunlar çok rahat oynatacak rtx artık oyunlarda standartlaşacak oyun konsolları oyunların sıçrama tahtasıdır geçmişe bakınca oyunlar konsollarla gelişim katedmiştir.
    PC sistemlerde 2060 bir kartla 4k 60 fps oyun oynamak pek olası değil iş konsola gelince bu tabikide mümkün sebep ortada başta optimizasyon ve konsolların donan...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. joven
    Oyunların konsollarla geliştiğine katılıyorum ama konsoldaki yazılımın güç optimizasyonuna katılmıyorum. Ps3'e kadar dediğiniz gibi farklı mimari ile gidip aynı donanıma daha güçlü sonuçlar verebildiler ama son zamanlarda mimari farkı kalmadı. O yüzden çoğunlukla son nesil konsollarda da aslında 720p lerde 30fpslerde oyunlar oynandı. Hatta 30fps lerin altına indiği oldu. 1080p numarasını yapabilmek için dinamik çözünürlük gibi resmen dolandırıcılık taktiğine gidildi. Çoğunlukta bunu yedi. Menü ekranında 1080p, oyuna girince 720p. Çok kalabalık sahneler olursa 720 + 20fps ler. Yani rezalet bir durum oldu.

    Çoğunlukla AAA firmaları büyük yatırımların karşılığını alabilmek adına yeni yatırımlarını yeni konsolların çıkmasına bekletiyor, sadece pc nin açabileceği bir yatırım yapmak istemiyorlar. Ps3'e kadar konsollar oyun piyasasının gelişmesinde öncülük yaparken artık oyun piyasasının sırtında kambur hale geldi güçsüzlüğü ile. Maalesef bu yeni çıkacak konsollarında doğru düzgün 4K verebileceğini hiç zannetmiyorum rtx 2060 gücü ile. Muhtemelen en fazla 3 seneye proları çıkar yine ve işte asıl 4K deneyimi diye onu pazarlarlar. Aksi taktirde sürekli gelişen pc dünyasına 7 sene boyunca aynı donanım ile ayak uydurmak pek mümkün değil. Keşke baştan işi sıkı tutup en azından rtx 2080 ayarı falan çıkartabilselerdi. Çünkü yeni çıkmak üzere olan rtx 3060 ların bile rtx 2080 gücünde olacağı söyleniyor. 3-4 sene sonra giriş seviyesi 2. el kart bile konsoldan güçlü olur bu şekilde.
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    1 Avatar
    huso 8 dk.
    Tüh be butun AMD İslemciler Cop olacak.Bu VGA yı destekleyecek 1 tane AMD islemci yok.
    10900K 400FPS alırken 3900X 200FPS zor alacak.Buraya kadarmıs.uzuldum simdi...
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    Umutcan 44 dk.
    PC'nin sırf mouse klavye ile yüksek fps'li oyun keyfi yeter diye düşünüyorum.
    Ps5 yüksek bir fiyattan gelecek üstelik mağaza konusunda PC'deki gibi bir rekabet olmadığı için oyunları pahalı.
    Konsol ile hesaplı oyun oynama mantığı eskide kaldı, oyunlara ve online oynamak için aylık üyeliğe ödenen paraları
    hesaba katınca uzun vadede toplamda bir pc'ye yakın maliyet ortaya çıkıyor.
    PC'de Epic bir yandan Steam bir yandan indirim ve ücretsiz oyun yağmuru var.
    Maddi durumu çok iyi olmayan sade donanıma para verir oyuna hiç vermez öyle bir seçenek de var.
    Ben maddi açıdan ele aldım tabi, oynanan oyun türlerine göre vs. değişir yine tercih meselesi.
    Şahsen singleplayer çok nadir oynadığım için konsol exclusive'iydi falan aramıyorum. İlla PS exclusive oynayacağım diyen adam
    konsol alır, tercih ve zevk meselesi.
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    Portraitclub 52 dk.
    Çok acayip bir tasarımı var.
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    Zero Limit 1 sa.
    1100 dolar bunlardan birine yetmezse artık oyun dünyasına veda edicem
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    M3BKT 4 sa.
    Cihazın tasarımı gerçekten facia. Hava sirkülasyonu için bir sıkıntı yaratmaz büyük ihtimalle ama çok kötü görünüyor. Yeni nesil RTX'ler stabil olarak 4K'de 60 FPS vermeli, hatta 4K 120/144 Hz. ekranlar için akıcı bir oyun deneyimi sunmalı. Yavaş yavaş film kalitesine erişiyoruz.
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    Jon_Kar 4 sa.
    Ps4 ekran karti asiri gucsuzdu bu yuzden pro modelini cikardilar



    Su an 2060 ayarindaki kart da iki seneye cop olur

    Sony size 3 yil sonra yeni bir pro modelini satar
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    tunc4y (Tuncay ak) 4 sa. Jon_Kar
    2016 kasım ayında Gtx 1070 aldım. Çoğu oyunda hala FHD ultra high arasında 60 fps'yi çok rahat alıyorum. 2060 için 2 yıl çöp demek biraz abartı olmamış mı? 4 yıl önceki kart bile hala iş görüyorsa - ki 4k vs muhabbetine hiç girmiyorum "tamamen gereksiz bir dayatma" çabası. 5-6 senedir sürekli 4k deniyor ama 4k 60 verebilen kart adam akıllı göremedik.
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    -MoDeStUs- 5 sa.
    Çift taraflı fan tasarımı mantıklı duruyor.Güzel olmuş.
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    Galeri, rtx 3080 founders edition ve
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