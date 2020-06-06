RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!

GPU devinin Ampere GPU’sunu taşıyacak RTX 3000 serisi kartları son zamanlarda yüksek CUDA çekrideği sayısıyla donanım dünyasının gündemini meşgul etmeyi başarmıştı.
Sıradışı referans kart
Son gelen haberlerde yeni kartlara yer verildi. Nvidia görünüşe göre Turing modellerinde gittiği tasarım değişikliğini sürdürecek. Zira yeni kartlar şu ana kadar alışılagelinmiş tasarımın bir hayli dışında.
RTX 3080 Founders Edition
İlk bakışta tek fanın göze çarptığı RTX 3080 Founders Edition’da parlak gümüş rengi çerçevelere yer verilmiş. Sık tercih edilen alüminyum yaprak diziliminin aksine kavisli yapıda yaprakların kullanıldığı soğutucu bloğunun IO paneline yakın tarafında gizli bir adet daha fan konumlandırılmış. Yine farklı bir tasarım, fanlar birbirinin zıttı yönde döneceğe benziyor.İlginizi Çekebilir Nvidia, Ampere tabanlı DGX kartı geliştiriyor olabilir
Dahası kartın PCB'si de farklı yapıda. GTX 295'te gördüğümüz fan için boşluk bırakılan PCB ile benzer stratejiye gidilen RTX 3080 Founders Edition'da PCB fanın GPU'ya yakın konumlandırılması adına çentikli formda.
Eğer görsellerdeki gibi bir tasarıma gidilirse özellikle de farklı yaprak yapısının Nvidia’nın Founders Edition kartının maliyetinin arttıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yapı termal performans açısından da optimal değil.
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Bu durumda özelleştirilmiş tasarım kartlarda şu ana kadar gördüğümüz daha düşük maliyetli ve efektif soğutma sağlayan soğutucu bloğu tercih edilmeye devam edileceğe benziyor.
https://www.techpowerup.com/268139/nvidia-geforce-rtx-3080-pictured Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çoğunlukla AAA firmaları büyük yatırımların karşılığını alabilmek adına yeni yatırımlarını yeni konsolların çıkmasına bekletiyor, sadece pc nin açabileceği bir yatırım yapmak istemiyorlar. Ps3'e kadar konsollar oyun piyasasının gelişmesinde öncülük yaparken artık oyun piyasasının sırtında kambur hale geldi güçsüzlüğü ile. Maalesef bu yeni çıkacak konsollarında doğru düzgün 4K verebileceğini hiç zannetmiyorum rtx 2060 gücü ile. Muhtemelen en fazla 3 seneye proları çıkar yine ve işte asıl 4K deneyimi diye onu pazarlarlar. Aksi taktirde sürekli gelişen pc dünyasına 7 sene boyunca aynı donanım ile ayak uydurmak pek mümkün değil. Keşke baştan işi sıkı tutup en azından rtx 2080 ayarı falan çıkartabilselerdi. Çünkü yeni çıkmak üzere olan rtx 3060 ların bile rtx 2080 gücünde olacağı söyleniyor. 3-4 sene sonra giriş seviyesi 2. el kart bile konsoldan güçlü olur bu şekilde.