RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!

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GPU devinin Ampere GPU’sunu taşıyacak RTX 3000 serisi kartları son zamanlarda yüksek CUDA çekrideği sayısıyla donanım dünyasının gündemini meşgul etmeyi başarmıştı.

Sıradışı referans kart

Son gelen haberlerde yeni kartlara yer verildi. Nvidia görünüşe göre Turing modellerinde gittiği tasarım değişikliğini sürdürecek. Zira yeni kartlar şu ana kadar alışılagelinmiş tasarımın bir hayli dışında.

RTX 3080 Founders Edition

İlk bakışta tek fanın göze çarptığı RTX 3080 Founders Edition’da parlak gümüş rengi çerçevelere yer verilmiş. Sık tercih edilen alüminyum yaprak diziliminin aksine kavisli yapıda yaprakların kullanıldığı soğutucu bloğunun IO paneline yakın tarafında gizli bir adet daha fan konumlandırılmış. Yine farklı bir tasarım, fanlar birbirinin zıttı yönde döneceğe benziyor.

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Dahası kartın PCB'si de farklı yapıda. GTX 295'te gördüğümüz fan için boşluk bırakılan PCB ile benzer stratejiye gidilen RTX 3080 Founders Edition'da PCB fanın GPU'ya yakın konumlandırılması adına çentikli formda.

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Eğer görsellerdeki gibi bir tasarıma gidilirse özellikle de farklı yaprak yapısının Nvidia’nın Founders Edition kartının maliyetinin arttıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yapı termal performans açısından da optimal değil.

Ayrıca Bkz. "Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız"

Bu durumda özelleştirilmiş tasarım kartlarda şu ana kadar gördüğümüz daha düşük maliyetli ve efektif soğutma sağlayan soğutucu bloğu tercih edilmeye devam edileceğe benziyor.

https://www.techpowerup.com/268139/nvidia-geforce-rtx-3080-pictured

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