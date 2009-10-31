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ASRock maliyet odaklı P55 anakartını duyurdu: P55DE3

9 yıl
5,3b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock maliyet odaklı P55 anakartını duyurdu: P55DE3
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Blu-ray sürücülü ve WiFi destekli yeni nettop modellerini kısa bir süre önce kullanıma sunan ASRock, LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemciler için hazırladığı düşük maliyetli P55 anakartını duyurdu. Firmanın P55 çipsetini taşıyan beşinci anakart modeli olarak lanse ettiği P55DE3, segmentindeki en ucuz çözümlerden birisi olacak gibi görünüyor. ATX formunda olan anakart, Lynnfield kod adlı mevcut işlemcileriyle kullanılabiliyor ve dört adet adımm DIMM slotu üzerinden 2400MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor.

4+1 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sağlanıyor. Resmi olarak SLI desteği sunmayan ASRock P55DE3'de PCIe x16 slotlarıyla birlikte iki adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna yer veriliyor. Dört adet SATA-II ve iki adet eSATA konnektörüne sahip olan anakart ayrıca Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve hızlı açılış ile anında çevrimiçi olmak için entegre Linux işletim sistemi gibi detaylarla geliyor.

C.C.O. (Combo Cooler Option) desteği ile LGA775 soğutucuların kullanımına olanak tanıyan ASRock P55DE3, yurt dışında 87 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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OverClocK1ng 9 yıl
İyi maliyet odaklı daa...

O ne biçim çipset soğutucusu ve o ne biçim kapasitörler öyle..

87 Avro fiyat demişler. MSI'ın P55-GD55 anakartının da 100 Avro 'nun altında olması bekleniyor ama düzgün olmayan kötü bir yanını görmedim. Hadi MSI 97 Avrodan çıksa 10€ için bu kadar kalitesiz malzeme kullanmaya değermiydi.

Üstelik MSI da bir dolu özellik te var. OC Genie gibi...

- (Eksi) puan aldın AsRock.
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MrPerFormance 9 yıl
İşlemci 5 fazle beslemeye sahip. İdare eder seviyede.
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H1dd3n_Man 9 yıl
+1
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alpa07 9 yıl
görünüm pek hoş deil doğru düzgün bakır soğutma yok 90 100 liralık anakartlara benziyo
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

alpa07

görünüm pek hoş deil doğru düzgün bakır soğutma yok 90 100 liralık anakartlara benziyo


Maliyet odaklı denmiş zaten normaldir
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Furkán 9 yıl

alpa07

görünüm pek hoş deil doğru düzgün bakır soğutma yok 90 100 liralık anakartlara benziyo

Görünümü o kadar da kötü değil bence..
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