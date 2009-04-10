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Asrock X58 SuperComputer, Core i7 950'de hız aşırtma rekoruna imza attı

10 yıl
12,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock X58 SuperComputer, Core i7 950'de hız aşırtma rekoruna imza attı
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Hazırladığı anakartlarla gündem yaratmaya başaran üreticilerden birisi olan Asrock, X58 yonga setli anakartıyla hız aşırtma rekoru kırdı. Firmanın X58 SuperComputer isimli anakartı kullanılarak Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 950 işlemcisinde hava soğutmayla en yüksek [şimdilik] saat hızına ulaşıldı.

George Hsu isimli kullanıcı tarafından elde edilen rekor çerçevesinde standart olarak 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 işlemcisi (ES: Mühendislik Örneği), hava soğutma altında %44.5 oranında hız aşırtılarak 4431.75MHz seviyesine çıkartılmış ayrıca sistemde G.Skill'in 2GHz'de çalışan 2x1GB'lık DDR3 kiti kullanılmış.

CPU-Z onayı: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=541574
Rekor sıralaması: http://www.ripping.org/database.php?cpuid=964


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winnerS 10 yıl
4 Gerçek + 4 Sanal (HT) = Toplamda 8 Çekirdek :)
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Tinúviel 10 yıl
Güzel hızlara çıkmış..
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: winnerS

4 Gerçek + 4 Sanal (HT) = Toplamda 8 Çekirdek :)

öyle değil



4 tane fiziksel çekirdek var

bu her çekirkde 2 adet sanal çekirdeğe sahip

8 tane işlem parçacığı
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tolgaciik 10 yıl
Bu corei7 ler doğal 4 çekirdekmi ?
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

Bu corei7 ler doğal 4 çekirdekmi ?

4 TANE doğal

8 tane yapay çekirdeği var
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sertacaygun 10 yıl
KArtın resmine baktım da, yerleşim olarak MSI kadar iyi değil. OC haricinde bana göre pek bir artısı yok.
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atilgan26 10 yıl
teknoloji fakiriyken 2005 de aldığım bilgisayarımda asrock marka anakart çıkması alay konusu olmuştu. :)
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max975 10 yıl
asrock bak kendini göstermeye başladı...
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ozan19881 10 yıl
anakart kendini göstermiş corei7 hava soğutmayla iyi bir hız elde etmiş
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