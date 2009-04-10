Asrock X58 SuperComputer, Core i7 950'de hız aşırtma rekoruna imza attı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hazırladığı anakartlarla gündem yaratmaya başaran üreticilerden birisi olan Asrock, X58 yonga setli anakartıyla hız aşırtma rekoru kırdı. Firmanın X58 SuperComputer isimli anakartı kullanılarak Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 950 işlemcisinde hava soğutmayla en yüksek [şimdilik] saat hızına ulaşıldı.
George Hsu isimli kullanıcı tarafından elde edilen rekor çerçevesinde standart olarak 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 işlemcisi (ES: Mühendislik Örneği), hava soğutma altında %44.5 oranında hız aşırtılarak 4431.75MHz seviyesine çıkartılmış ayrıca sistemde G.Skill'in 2GHz'de çalışan 2x1GB'lık DDR3 kiti kullanılmış.
CPU-Z onayı: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=541574
Rekor sıralaması: http://www.ripping.org/database.php?cpuid=964
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öyle değil
4 tane fiziksel çekirdek var
bu her çekirkde 2 adet sanal çekirdeğe sahip
8 tane işlem parçacığı
4 TANE doğal
8 tane yapay çekirdeği var