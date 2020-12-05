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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı

    AMD’nin Smart Acces Memory özelliği Intel cephesinde de yaygınlaşmaya devam ediyor. Z490 anakartına gelen destek sayesinde kaydadeğer performans artışı yakalanabiliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
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    ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı
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    Kırmızı ekibin RX 6000 tanıtımında detaylandırdığı Smart Access Memory (SAM) özelliği sayesinde GPU’nun direkt erişim kazanan işlemci sayesinde destekli yapımlarda performans artışı mümkün.

     

     

    Intel tarafında ise özelliğe yanıt olarak Base Address Registry (BAR)'ı temel alan yöntemler sayesinde Intel sistemlerde de RX 6000’in getirisinden faydalanmak mümkün.

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    ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı

     BAR üzerinde çalışan ASRock, Z490 Taichi anakartı kullanıcılarına sunduğu beta yazılımla RX 6800 XT’li sistemde Shadow of the Tomb Raider’da %3.3 ve Assassin’s Creed Valhalla’da %11.5’lik performans artışı yaşanmış.

    Intel’in BAR çözümü sayesinde GPU’nun belleğine erişebilen Core i7-10700K’nın Forza Horizon’da teknoloji açıkken 1080p’de %19’luk getiri sunduğu gözlenmiş. Genel olarak oyunların minimum FPS değerininde de iyileşme görülmesi yüz güldürücü.

    ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı
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    BAR özelliğini anakartlarında ilk aktive eden ASUS ve MSI’ın ardından listeye ASRock ve Gigabyte da hızlıca dahil olmuştu. MSI’ın son yol haritasına göre ay sonuna geldiğimizde tüm B460 ve H410 anakartları da dahil olmak üzere BAR desteği alacak.

    ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı
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    Ayrıca Bkz. "MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı"

    Son olarak Nvidia tarafında AMD’nin teknolojisine alternatif teknik henüz kullanıma sunulmaması karşın firmanın önümüzdeki dönemde kırmızı ekibe cevap vermesi bekleniyor.



    https://wccftech.com/amd-smart-access-memory-enabled-on-intel-z490-motherboard-noticeable-performance-gains-with-radeon-rx-6800-xt/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hocam BAR pci spesifikasyonlarında belirtilen address register'ı temsil ediyor. Intel'in yeni geliştirdiği bir şey falan değil. Zaten verdiğiniz kaynakta da böy...
    Yorumu gör »     Ulan Musk
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine başladık kırmızı ekip yeşil ekip...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazıda BAR konusunda hatalı bilgiler var.
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    Neresi hocam hatalı kısımlar? Düzelteyim.
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD'nin efsane ürünlerini Intel çöpleri ile kıyaslayınca bir garip geliyor artık.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gigabyte X570 anakartlarda bu en başından beri vardı zaten yeni çıkmadı.Sadece aktif değildi
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    unununium 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Öyle olması daha da saçma.. Neden öyle birşey yaptılar ki?
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