ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı

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Kırmızı ekibin RX 6000 tanıtımında detaylandırdığı Smart Access Memory (SAM) özelliği sayesinde GPU’nun direkt erişim kazanan işlemci sayesinde destekli yapımlarda performans artışı mümkün.

Intel tarafında ise özelliğe yanıt olarak Base Address Registry (BAR)'ı temel alan yöntemler sayesinde Intel sistemlerde de RX 6000’in getirisinden faydalanmak mümkün.

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BAR üzerinde çalışan ASRock, Z490 Taichi anakartı kullanıcılarına sunduğu beta yazılımla RX 6800 XT’li sistemde Shadow of the Tomb Raider’da %3.3 ve Assassin’s Creed Valhalla’da %11.5’lik performans artışı yaşanmış.

Intel’in BAR çözümü sayesinde GPU’nun belleğine erişebilen Core i7-10700K’nın Forza Horizon’da teknoloji açıkken 1080p’de %19’luk getiri sunduğu gözlenmiş. Genel olarak oyunların minimum FPS değerininde de iyileşme görülmesi yüz güldürücü.

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BAR özelliğini anakartlarında ilk aktive eden ASUS ve MSI’ın ardından listeye ASRock ve Gigabyte da hızlıca dahil olmuştu. MSI’ın son yol haritasına göre ay sonuna geldiğimizde tüm B460 ve H410 anakartları da dahil olmak üzere BAR desteği alacak.

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Ayrıca Bkz. "MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı"

Son olarak Nvidia tarafında AMD’nin teknolojisine alternatif teknik henüz kullanıma sunulmaması karşın firmanın önümüzdeki dönemde kırmızı ekibe cevap vermesi bekleniyor.

https://wccftech.com/amd-smart-access-memory-enabled-on-intel-z490-motherboard-noticeable-performance-gains-with-radeon-rx-6800-xt/

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