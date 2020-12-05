MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı

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Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi MSI, AMD’nin Smart Access Memory alternatifi Re-Size Bar özelliğini destekleyen 400 serisi anakartlarını sergilerken yanlışlıkla bir Rocket Lake işlemcisini de paylaştı.

Yeni komutsetleri yolda

CPU-Z ekran alıntısıyla ortaya çıkan modelin 10. nesil işlemcilerde desteklenmeyen AVX512F ve SHA komut setlerini desteklediği görülüyor. Erken mühendislik örneği yonganın 8 çekirdek 16 izlekli yapıda olduğu rapor edilirken 3.4/4.3 GHz’lik çalışma aralığı belirtilmiş.

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Maksimum çarpanın 50 olması nedeniyle 5 GHz’lik boost frekansa çıkabileceği düşünülen modelin 125 wattlık TDP bütçesine sahip olması da dikkat çeken önemli detaylardan. Bununla birlikte ekran alıntısı Rocket Lake işlemcilerinin 400 serisi anakartlar üzerinde çalışacağının doğrulaması olma niteliğini de taşıyor.

https://videocardz.com/newz/msi-mistakenly-reveals-8-core-16-thread-intel-rocket-lake-s-cpu-z-specificaitons

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