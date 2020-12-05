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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı

    Intel’in yaklaşan Rocket Lake yongaları öncesinde anakartlarını tanıtan MSI yanlışlıkla bir yonganın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Model 125 watt TDP’ye sahip.
    2 hf.
    1,3b
    1
    10
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi MSI, AMD’nin Smart Access Memory alternatifi Re-Size Bar özelliğini destekleyen 400 serisi anakartlarını sergilerken yanlışlıkla bir Rocket Lake işlemcisini de paylaştı.

    Yeni komutsetleri yolda

    CPU-Z ekran alıntısıyla ortaya çıkan modelin 10. nesil işlemcilerde desteklenmeyen AVX512F ve SHA komut setlerini desteklediği görülüyor. Erken mühendislik örneği yonganın 8 çekirdek 16 izlekli yapıda olduğu rapor edilirken 3.4/4.3 GHz’lik çalışma aralığı belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash"

    Maksimum çarpanın 50 olması nedeniyle 5 GHz’lik boost frekansa çıkabileceği düşünülen modelin 125 wattlık TDP bütçesine sahip olması da dikkat çeken önemli detaylardan. Bununla birlikte ekran alıntısı Rocket Lake işlemcilerinin 400 serisi anakartlar üzerinde çalışacağının doğrulaması olma niteliğini de taşıyor.



    https://videocardz.com/newz/msi-mistakenly-reveals-8-core-16-thread-intel-rocket-lake-s-cpu-z-specificaitons Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kaos_3492 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    9900k yı 10700k diye tanıttılar şimdide yeni işlemci diye tanıtıyorlar.

    8700k yı da TDP yükseltip 10600k yaptılar .

    7700 ler desen zaten 10100 oldu .

    4 senedir yerinde sayan elindekileri cilalayıp cilalayıp üstelik yeni soketle müşterilere iteleyen sıvadıkca sıvayan ne yaptığını kendide bilmeyen absürt bir firma oldu çıktı.

    Eee okadar sene yatarsan böyle ensene şaplaa atar dengeni bozarlar.
    9900k yı 10700k diye tanıttılar şimdide yeni işlemci diye tanıtıyorlar. 8700k yı da TDP yükseltip 10600k yaptılar . 7700 ler desen zaten 10100 o...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu core mimarisini artık sal Intel adam
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu Intel'den her yeni çöp bir işlemci çıktığını duyunca artık ürperiyorum.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanlışlıkla msi kurulmuş. Karambolde sony vs vs.😁
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    Çılgın pilot 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Param olmadıkdan sonra ne paylaştığı hiç önemli değil.
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yeni soket mi ? yeter artık kimse salak değil..
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Maksimum çarpanın 50 olması nedeniyle 5 GHz’lik boost frekansa çıkabileceği düşünülen modelin 125 wattlık TDP bütçesine sahip olması da dikkat çeken önemli detaylardan. Bununla birlikte ekran alıntısı Rocket Lake işlemcilerinin 400 serisi anakartlar üzerinde çalışacağının doğrulaması olma niteliğini de taşıyor.
    Yanıtla +1
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    Kaos_3492 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    9900k yı 10700k diye tanıttılar şimdide yeni işlemci diye tanıtıyorlar.

    8700k yı da TDP yükseltip 10600k yaptılar .

    7700 ler desen zaten 10100 oldu .

    4 senedir yerinde sayan elindekileri cilalayıp cilalayıp üstelik yeni soketle müşterilere iteleyen sıvadıkca sıvayan ne yaptığını kendide bilmeyen absürt bir firma oldu çıktı.

    Eee okadar sene yatarsan böyle ensene şaplaa atar dengeni bozarlar.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Kaos_3492
    Aman deyim gerçekleri dile getirmeyin, bir tür stockholm sendromundaki fanları şikayet edip banlatıyorlar. Bırakın her işlemciyle soket almaya da devam etsinler, eski güzel günleri özlüyorlar, her nesilde %2-3 hız artışı ve wood'lu lake'li cancanlı isimleri, evlerine yığılmış anakart kutularını vs...
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    CrossoverKing 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Kaos_3492
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    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    msi da ne kadar çok "yanlışlıkla"paylaşıyor :)
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