MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı

Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi MSI, AMD’nin Smart Access Memory alternatifi Re-Size Bar özelliğini destekleyen 400 serisi anakartlarını sergilerken yanlışlıkla bir Rocket Lake işlemcisini de paylaştı.
Yeni komutsetleri yolda
CPU-Z ekran alıntısıyla ortaya çıkan modelin 10. nesil işlemcilerde desteklenmeyen AVX512F ve SHA komut setlerini desteklediği görülüyor. Erken mühendislik örneği yonganın 8 çekirdek 16 izlekli yapıda olduğu rapor edilirken 3.4/4.3 GHz’lik çalışma aralığı belirtilmiş.
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Maksimum çarpanın 50 olması nedeniyle 5 GHz’lik boost frekansa çıkabileceği düşünülen modelin 125 wattlık TDP bütçesine sahip olması da dikkat çeken önemli detaylardan. Bununla birlikte ekran alıntısı Rocket Lake işlemcilerinin 400 serisi anakartlar üzerinde çalışacağının doğrulaması olma niteliğini de taşıyor.
https://videocardz.com/newz/msi-mistakenly-reveals-8-core-16-thread-intel-rocket-lake-s-cpu-z-specificaitons Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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8700k yı da TDP yükseltip 10600k yaptılar .
7700 ler desen zaten 10100 oldu .
4 senedir yerinde sayan elindekileri cilalayıp cilalayıp üstelik yeni soketle müşterilere iteleyen sıvadıkca sıvayan ne yaptığını kendide bilmeyen absürt bir firma oldu çıktı.
Eee okadar sene yatarsan böyle ensene şaplaa atar dengeni bozarlar.