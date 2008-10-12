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Asrock'dan Gigabyte'a gönderme; 2 oz PCB gereksiz, termal testlerde öndeyiz

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock'dan Gigabyte'a gönderme; 2 oz PCB gereksiz, termal testlerde öndeyiz
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Gigabyte, Ultra Durable 3 serisi anakartlarının geleneksel anakartlara göre 50 derece daha serin çalıştığını iddia ediyor.

Ultra Durable 3 serisi anakartlarını geçtiğimiz günlerde duyuran Gigabyte, serin çalışma, performans ve güç verimliliği noktasında artık çok daha iddialı olduğunu dile getirmişti. Özellikle seri dahilinde yer alan anakartların baskılı devresinde kullanmaya başladığı 57 gramlık dahili bakır katman ile diğer anakartlara göre yeni çözümlerinin 50 derece daha serin çalıştığını iddia eden Gigabyte'a yanıt Asrock'dan geldi ve firma yaptığı açıklamasında 57 gramlık dahili bakır katmana gerek olmadığını belirtirken, yaptığı testlerde kendi anakartının daha başarılı termal sonuçlara imza attığını belirtti.

Asrock P45 yonga setini kullanan P45TS modeliyle yaptığı termal karşılaştırmada anakart sıcaklığını 94.3 derece olarak ölçerken, Gigabyte'ın, Ultra Durable 3 serisi anakartların çalışma sıcaklığı ile ilgili olarak belirlediği 125 derecelik seviyenin çok daha altında olduğunu belirtti ve çalışmasını video olarak ta Youtube üzerinden yayınladı. Anakart üreticileri arasında tansiyon yeniden yükselir mi bunu bekleyip göreceğiz fakat Asus ve Asrcok arasında sahiplik anlamında yakın bir ilişki olduğu da biliniyor.

Asrock'dan Gigabyte'a gönderme; 2 oz PCB gereksiz, termal testlerde öndeyiz
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Asrock'a göre 57 gramlık dahili bakır katman gereksiz, aynı segmentte yer alan kendi anakartı termal testlerde daha başarılı.

Not: Asrock'ın bu konu için hazırladığı video'ya ulaşmak için tıklayabilirsiniz!


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icg 11 yıl
asus kartlardan az çekmedik zamanında, gerçekçi testler yapılsın görelim.
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WinteR 11 yıl
Bakır plakalar kısa süre kullanımda başarılı olabilir, fakat süre ilerledikçe o da ısınacak ve tüm boarda ısı yayacak, bence bir eksiklik var, bakır plakalardaki sıcaklık ısı boruları ile dışarı verilmeli.
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cool2hate 11 yıl
asus anakart a7n266-e yüzünden 13 ay süründüm asus için tek birşey denebilir
"aldık überi gördük düberi"
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MrPerFormance 11 yıl
Asrock un ürettiği anakartların pcb si farklı bir maddeden yapılmış olmalıki bu kadar az ısınıyor
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cavador 11 yıl
üstte termal test var 82C de calışıyor hala daha birileri gigabyte daha iyi diyor burda ısı konusunda gigabyte cuvallamış fikirlerin bi önemi yok işte görüntü işte test yukarıda , sacmalamanın anlamı yok
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01Mrt 11 yıl
Gigabyte'a laf yok...
number one...
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kjetlee 11 yıl
Gigabyte bu konuda gerçekten çok ilerledi.
Zaten ankartların komponentlerinin daha sağlam oldukları testlerlede çıplak gözle bile farkedilebiliyor.
Bakalım ne cevap verecek.
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Hangisinin kaliteli olduğunu herkes biliyor.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
asrock kendini yeni standartlara alıştırsın bole çamur atmak la olmuyor
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K0rkunc 11 yıl
Gigabyte yapıyorsa doğrudur kardeşim adamlar on nuamra kart üretiyor çamura gerek yok
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