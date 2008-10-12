Asrock'dan Gigabyte'a gönderme; 2 oz PCB gereksiz, termal testlerde öndeyiz

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Gigabyte, Ultra Durable 3 serisi anakartlarının geleneksel anakartlara göre 50 derece daha serin çalıştığını iddia ediyor.

Ultra Durable 3 serisi anakartlarını geçtiğimiz günlerde duyuran Gigabyte, serin çalışma, performans ve güç verimliliği noktasında artık çok daha iddialı olduğunu dile getirmişti. Özellikle seri dahilinde yer alan anakartların baskılı devresinde kullanmaya başladığı 57 gramlık dahili bakır katman ile diğer anakartlara göre yeni çözümlerinin 50 derece daha serin çalıştığını iddia eden Gigabyte'a yanıt Asrock'dan geldi ve firma yaptığı açıklamasında 57 gramlık dahili bakır katmana gerek olmadığını belirtirken, yaptığı testlerde kendi anakartının daha başarılı termal sonuçlara imza attığını belirtti.

Asrock P45 yonga setini kullanan P45TS modeliyle yaptığı termal karşılaştırmada anakart sıcaklığını 94.3 derece olarak ölçerken, Gigabyte'ın, Ultra Durable 3 serisi anakartların çalışma sıcaklığı ile ilgili olarak belirlediği 125 derecelik seviyenin çok daha altında olduğunu belirtti ve çalışmasını video olarak ta Youtube üzerinden yayınladı. Anakart üreticileri arasında tansiyon yeniden yükselir mi bunu bekleyip göreceğiz fakat Asus ve Asrcok arasında sahiplik anlamında yakın bir ilişki olduğu da biliniyor.

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Asrock'a göre 57 gramlık dahili bakır katman gereksiz, aynı segmentte yer alan kendi anakartı termal testlerde daha başarılı.

Not: Asrock'ın bu konu için hazırladığı video'ya ulaşmak için tıklayabilirsiniz!