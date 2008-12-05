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Asrock'dan Intel işlemciler için maliyet odaklı ve SLI destekli anakart

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock'dan Intel işlemciler için maliyet odaklı ve SLI destekli anakart
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Nehalem platformu ile birlikte Intel yonga setlerinin de SLI desteği sunduğu şu günlerde LGA775 formundaki Core 2 işlemcilerle SLI sistem kurma niyetindeki kullanıcılar için Asrock yeni bir alternatif hazırladı. Fiyatı henüz açıklanmayan fakat benzer pek çok modele göre daha ekonomik olması beklenen N7AD-SLI kod adlı yeni anakart 1600MHz FS desteğiyle geliyor ve LGA 775 formundaki güncel Intel işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Nvidia'nın nForce 740i SLI yonga setini kullanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunuluyor. Tek yonga tasarımına sahip olan nForce 740 SLI çipsetinin pasif olarak soğutulduğu anakart üzerinde 8x+8x konfigürasyonunda SLI kurulumuna olanak tanıyan çift PCIe x16 slotu yer alıyor.

Katı kapasitörler ile desteklenen anakart, 6x SATA-II + eSATA portu ile donatılmış durumda. PCIe x16 slotlarına ek olarak 2x PCI ve 2x PCIe x1 slotlarına sahip olan Asrock N7AD-SLI, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve eSATA konnektörlerine de sahip. Instant Boot teknolojisiyle 4 saniyede sistemin açılmasına olanak tanıdığı anakartın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.


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winnerS 10 yıl
bende öyle bi modelini satmıştım geçen senelerde, 478 kesmiyosa çıkar lga tak :D
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max975 10 yıl
çeşit iyidir
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schubule 10 yıl
kopuk bir çözümmüş hem lga hem 478 . =)
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: schubule

kopuk bir çözümmüş hem lga hem 478 . =)



478




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WinteR 10 yıl
Intel chipsetlere uygun fiyatlı alternatif, gayet güzel.
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gezgin 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Katı kapasitörler ile desteklenen anakart, 7x SATA-II portu ile donatılmış durumda.


6 tane sata portu var. Turuncu olanlar birleştirilip e-sata portu elde ediliyor.
Gece 6 da bile haber yeter biraz dinlen fx57
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
neme lazım SLI
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