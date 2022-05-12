Türk Telekom emeklilere özel avantajlı tarifeler sunuyor

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Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik çözümler sunmayı sürdürüyor. Türk Telekom bu kapsamda faturalı hat sahibi emekli müşterilerine özel avantajlı fiyatlar ve farklı tarife seçenekleri sunuyor.

Türk Telekom’dan emeklilere özel avantajlı tarifeler

Türk Telekom’un ‘Emekli 1 GB’ tarifesi ile 50 yaş ve üzeri emekli müşterileri ayda 37 TL’ye 500 dakika konuşma ve 1 GB internet fırsatından yararlanabilecekler.

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Emekli müşteriler için sunulan kampanyalar dahilinde; emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan müşteriler, ‘Ziraat Emekli 5 GB’ tarifesi ile ayda 45 TL’ye, 750 dakika, Türk Telekomlular’la sınırsız konuşma, 750 SMS ve 5 GB internet avantajına sahip olacaklar. Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler için geçerli olan bu fiyatlar, 12 ay taahhüt ile sunulacak.

Herkes için erişilebilir iletişim ilkesini benimseyen Türk Telekom, emekliler için hayata geçirdiği iki tarife ile paket aşım derdine de son veriyor. Kampanya kapsamında avantajlı tekliflerden yararlanan emeklilerin, haklarını bitirmeleri durumunda kullanımları duracak ve böylece herhangi bir aşım ücreti ödemeyecekler.

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Türk Telekom’dan emekliler için avantajlı tarifeler