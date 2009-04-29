AsRock'ın, Nvidia ION tabanlı nettop sistemi görüntülendi

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Nvidia Türkiye ile yaptığımız son görüşmede çok sayıda firmanın Ion platformunu temel alan nettop tasarımları üzerinde çalıştığı bilgisini bizimle paylaşmışlardı. Acer'ın dünyanın ilk Ion tabanlı nettop sistemi olan AspireRevo isimli yeni sistemini duyurmasının hemen ardından, anakart pazarının popüler isimlerinden AsRock'ın Ion tabanlı nettop sistemi de gün ışığına çıktı.

AsRock'ın Ion 330 isimli yeni sistemi, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Intel Atom işlemcisinden güç alıyor. GeForce 9400 yonga setli anakartı sayesinde DirectX 10 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen nettop sistemde dahili DVD yazıcısına da yer verilmiş. Tasarım anlamında Acer'ın modeli kadar dikkat çekmese de daha ucuz fiyatlandırma ile pazara sürülmesi de ihtimaller dahilinde yer alan AsRock ION 330 için henüz herhangi bir lansman tarihi ve fiyat bilgisi telaffuz edilmiş değil.

Editörün Notu: Elimize ulaşan bazı bilgilere göre popüler ekran kartı üreticilerinden biri yakın zamanda Ion tabanlı yeni nettop modelini duyurmaya hazırlanıyor.