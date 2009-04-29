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AsRock'ın, Nvidia ION tabanlı nettop sistemi görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AsRock'ın, Nvidia ION tabanlı nettop sistemi görüntülendi
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Nvidia Türkiye ile yaptığımız son görüşmede çok sayıda firmanın Ion platformunu temel alan nettop tasarımları üzerinde çalıştığı bilgisini bizimle paylaşmışlardı. Acer'ın dünyanın ilk Ion tabanlı nettop sistemi olan AspireRevo isimli yeni sistemini duyurmasının hemen ardından, anakart pazarının popüler isimlerinden AsRock'ın Ion tabanlı nettop sistemi de gün ışığına çıktı.

AsRock'ın Ion 330 isimli yeni sistemi, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Intel Atom işlemcisinden güç alıyor. GeForce 9400 yonga setli anakartı sayesinde DirectX 10 desteğine ek olarak yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen nettop sistemde dahili DVD yazıcısına da yer verilmiş. Tasarım anlamında Acer'ın modeli kadar dikkat çekmese de daha ucuz fiyatlandırma ile pazara sürülmesi de ihtimaller dahilinde yer alan AsRock ION 330 için henüz herhangi bir lansman tarihi ve fiyat bilgisi telaffuz edilmiş değil.

Editörün Notu: Elimize ulaşan bazı bilgilere göre popüler ekran kartı üreticilerinden biri yakın zamanda Ion tabanlı yeni nettop modelini duyurmaya hazırlanıyor.


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bluemad 10 yıl
heyecanla bekledigim birsey bu ion, yalniz anlamadigim harddisk i bunun neresine sigdiriyorlar???
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sertacaygun 10 yıl
Karl Max'ın dediği gibi : İşçiler! Birleşin ! Tek kaybedeceğiniz şey, zincirleriniz olacaktır !
Yani demem o ki ; Intel'e karşı atılan her adım birçok şirkete getiri sağlayacaktırç..
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max975 10 yıl
çok şık şu ıon lar...
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01Mrt 10 yıl
"Editörün Notu: Elimize ulaşan bazı bilgilere göre popüler ekran kartı üreticilerinden biri yakın zamanda Ion tabanlı yeni nettop modelini duyurmaya hazırlanıyor."
Kesinlikle ZOTAC'tır...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

"Editörün Notu: Elimize ulaşan bazı bilgilere göre popüler ekran kartı üreticilerinden biri yakın zamanda Ion tabanlı yeni nettop modelini duyurmaya hazırlanıyor."

Kesinlikle ZOTAC'tır...


ASUS'da olabilir.
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TELESCOPE 10 yıl
görecez bakalım nemenemdir
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