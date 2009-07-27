ASRock'ın Nvidia ION tabanlı nettop sistemine Blu-ray seçeneği geliyor

Tam Boyutta Gör

Çoklu ortam merkezi olarak ta kullanılabilen nettop'ların önemli bir kısmında optik sürücü dahi bulunmazken anakartlarıyla tanınan ASRock, Nvidia ION platformunu temel alan nettop modelinde Blu-ray seçeneği de sunacak. Firma Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunduğu ION 330 isimli nettop modelinde önümüzdeki günlerde Blu-ray seçeneğine ekleyerek kullanıcılara hepsi bir arada eğlence sistemi sunmayı hedefliyor. Peki ASRock'ın Atom işlemcili nettop sistemi, yüksek çözünürlüklü Blu-ray videoları akıcı bir şekilde oynatabilir mi ?

ASRock ION 330 adından da anlaşılabileceği üzere Nvidia'nın ION platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan sistem, DirectX 10 destekli GeForce 9400M entegre grafik birimiyle geliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı hızlandırma yapabilen entegre grafik işlem birimi sayesinde Blu-ray videoları da oynatabilen sistem, 2GB bellek, 320GB kapasiteli sabit disk sürücüsü ve Blu-ray seçeneği ile güçlü HTPC'lere de rakip olabilir.