ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi

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Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS Z490 yongasetini taşıyan 2 anakartını yanlışlıkla yayınladı. Durumun farkedilmesinin üzerine hızla kaldırılan modeller yine de bir kere internet dünyasıyla paylaşıldı.

Listelenen modeller Intel’in Comet Lake platformu için geliştirdiği üst seviye Z490 yongaseti çevresinde inşa edilmiş. Prime Z490-P şu ana kadarki P serisinde olduğu gibi daha mütevazi detaylara sahip.

Prime Z490-A

Prime Z490-A’da ise 3 PCIe X16 slotu ve birisi pasif soğutucuya sahip M.2 slotu dikkat çekiyor. Ayrıca firma Z490-A’da ses başlığının üzerine de daha fazla eğilerek kodeğin implantasyonunu iyileştirmeyi amaçlamış. Ses kodeğine özel katı kapasitörler ve ekstra bir ses yongası daha temiz bir deneyim vadedebilir.

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Diğer taraftan her iki anakartta da 8+4 pin CPU EPS konnektörü yeni işlemcilerin güç tüketimine dair bir ipucu içeriyor olabilir. Burada Z490-A kullanıcıları VRM soğutması konusunda da daha geniş pasif soğutucu bloğu sayesinde daha şanslı konumda olacak.

Fabrika çıkışı hazır gelen I/O dirseği de anakartın görselliğini arttıran bir detay olarak göze çarpıyor. Son olarak paylaşılan görseller mavi ekibin LGA 1200 soketine geçiş yapacağını doğruluyor.

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Anakartların çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise paylaşılmamış. İşlemcilerin gelecek ayın sonlarına doğru satışa sunulacak olması beklendiği düşünülürse anakartların da o dönem boy göstermesi kuvvetle muhtemel.

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https://www.guru3d.com/news-story/asus-posts-z490-motherboards-info-onlineahead-of-launch.html

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