Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde

Donanım dünyası mavi ekibin AMD’nin Zen 2 mimarili işlemcilerine karşı konumlandıracağı Comet Lake işlemcilerinden beklenti içerisinde. Buna karşın test sonucu çok da beklenti içerisinde olmamamız gerektiğini öğütlüyor olabilir.

Core i9-10900F

Sızan GeekBench skoruna göre Core i9-10900F 29363 puan elde edebilmiş. Teknik özelliklerini hatırlayacak olursak yonga 10 çekirdek 20 izlekli yapıda 20 MB önbellekle desteklenecek. Tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e yükselebilen yonganın TDP değeri sie 65 watt olarak belirlense de PL1 seviyesi için 170 watt’a ulaşan güç tüketimi baz frekansta alınan masum TDP değerini gölgeliyor.

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Masaüstü işlemcilerle kıyaslayacak olursak, Ryzen 7 3700X 35 000, Ryzen 9 4900 45 0000 ve 8/16 35 000 puan alıyor. dizüstü Core i9-10980HK ise 32 000 sularında dolaşıyor. Haliyle yonga masaüstü rakiplerinden yerine göre 2 çekirdek 4 izlek avantajına sahip olmasına karşın bariz oranlarla geride kalmış.

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Masaüstü Intel işlemci mobil Ryzen 9 4900HS'in gerisinde

Tabloyu daha da belirgin hale getirmek adına 8 çekirdek 16 izleğiyle 12 MB önbelleğe sahip mobil işlemci Ryzen 9 4900HS ile kıyaslayabiliriz. 35 watt TDP bütçesi içerisinde 50-55 watt tüketen yonga 30 339 puan alıyor.

Ayrıca Bkz. "İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor"

Dahası AMD’nin çözümünün tüketim değeri tüm çekirdekleriyle 4 GHz’e yükseltildiğinde 65 watta ulaşıyor. Eğer nihai sürümde kaydadeğer performans artışı gelmezse Core i9-10900F hayal kırıklığı yaşatabilir.

https://wccftech.com/intel-core-i9-10900f-10-core-desktop-cpu-crushed-by-amd-ryzen-9-4900hs-8-core-cpu/

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