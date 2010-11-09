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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, AMD işlemcili Eee PC 1215T modelini satışa sundu

8 yıl
9,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, AMD işlemcili Eee PC 1215T modelini satışa sundu
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Netbook dünyasının lider oyuncularından birisi olan Asus, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Intel tabanlı çözümlerin yanı sıra AMD tabanlı modellere de ağırlık vermeye başlayan firma, Eee PC 1215T modelini Amerika'da satışa sundu. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç LED backlit ekrana sahip netbook, AMD'nin 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ve 320GB disk ile gelen netbook aynı zamanda 500GB çevrimiçi depolama alanı sunuyor.

Ekran kartı olarak kullanılan çipsete entegre Mobility Radeon HD 4250 ile hem HD video hem de 3D grafik hızlandırma desteği sunan netbook, Windows 7 Professional 32-bit işletim sistemiyle geliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan yeni netbook modelinde, 0.3MP kamera ve kart okuyucusu gibi detaylara da yer veriliyor. 5200 mAh kapasiteli pil ile 7 saate kadar çalışma süresi sunan Eee PC 1215T, Gümüş ve Siyah renk seçeneklerinden biriyle alınabiliyor.

Asus Eee PC 1215T, Amerika'da 425 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.

Asus, AMD işlemcili Eee PC 1215T modelini satışa sundu
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Batuist 8 yıl
özellikler fena değil.. fusion gelince işlemci yerine fusion kullanılacak ne olcak.. bir devrim gerçekleşmiyor.. çıkar birini tak diğerini... :))
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jay jay justified 8 yıl
HDMI yok demeyin artık bana... nVidia ION'un kasıp kasıp yapmaya çalıştığı şeyi bu adamlar çok önceden yapmışlardı. HD 3200'lü netbooklar doluydu piyasada. HDMI yoktu, çok abes bir durumdu.

Bari buna koymuş olsunlar. Yoksa ne yapayım ben yeni yonga setini, bilmem neyi... Nefis cihaz, her şey var ve tek kalan HDMI. Umarım vardır.
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TsG 8 yıl
Hayır, 425$'lık bu makineden sonra Fusion neler yapacak, onu merak ediyorum...
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