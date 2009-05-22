Asus, ATi HD 3450 GPU'lu yeni netbook bilgisayarını kullanıma sunuyor

Yüksek satış rakamlarına ulaşmalarına ve kısa bir sürede dizüstü bilgisayar pazarının %20+ gibi oldukça önemli bir kısmını ele geçirmiş olmalarına rağmen özellikle yüksek tanımlı video oynatımı konusunda sıkıntı yaşamalarıyla eleştirilen netbook'lar gelişmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce açıklanan satış rakamlarına göre son çeyrekte Aspire One serisi ile netbook pazarını ön sırada tamamlamayı başaran Acer'ın HD Video hızlandırma için özel bir yongaya yer verilecek Aspire One 571 modelinden bahsetmiştik. Benzer bir girişim Asus'dan da gelecek gibi görünüyor ancak Asus bu noktada farklı bir yol izleyerek harici bir görev-amaçlı yonga yerine yeni netbook modelinde ATi HD 3450'ye yer verecek.
Bilindiği üzere firma yine Intel Atom platformunu temel alan ve masaüstü için hazırlanan kimi nettop modellerinde zaten bir süredir ATi HD 3450'yi ekran kartı olarak kullanıyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için CPU üzerine yük bindirmeden GPU üzerinden donanımsal hızlandırma da sağlayabilen HD 3450'nin kullanılacağı Eee PC 1000HV modeli yavaş yavaş listelerde yer almaya başladı. 10-inç (1024x600) ekrana sahip olan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan maliyet odaklı mini-bilgisayarın, ayrıca 1GB'lık bellek ve depolama için 160GB kapasiteli sabit disk ile geleceği belirtiliyor.
Asus'un Eee PC serisi dahilinde hazırladığı yeni modeli şimdiden merak uyandırmayı başarıyor. Zira bu model hem Nvidia ION platformuna karşı ciddi bir alternatif oluşturabilir hem de özellikle pil süresinden dolayı daha önce çok dazla örneğini görmediğimiz harici grafik işlemcili netbook konusunda önemli bir hamle olabilir. Yüksek tanımlı video oynatabilecek ayrıca kimi oyunları belli detay ve çözünürlük ayarlarında çalıştırabilecek Asus Eee PC 1000HV'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.
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Taşınabilirliği kolay olduğu için vb gibi bir sürü neden sayılabilir.
HDMI çıkışı varsa htpc olarak büyük ekranlara bağlanabilir.
Bazı şeyleri iddia edebilmeniz için o şeyler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.Yorumumu bir daha okumanızı tavsiye ederim.O yorumdan hd film hastası olduğumu nasıl çıkarttınız anlamış değilim.Madem bir anlaşazlık var yeniden açıklamaya çalışayım;
Netbookların en kötü tarafı grafik kartıdır.Daha iyi bir grafik kartıyla çok daha performanslı bir netbook yapılabilir ancak bu küçük canavarların üretilme amacının sürekli online olmak ve bilgisayarını yanlarından ayıramayan insanlar olduğunu düşünürsek,ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılır.Kullanıcılar daha fazla şey istedikleri için firmalar ona göre hareket ediyor.Yakında tv tuner bile göreceğiz bu bilgisayarlarda.
Ayrıca benim netbookum yok.Yorumumdan bunu çıkarmanız da mümkün değildi r40e kullanıyorum,ama netbooklara ilgim vardır.Ve evet en kısa zamanda bir netbook edineceğim ama tekrar söylüyorum:şu anda netbook sahibi değilim.Ayrıca hd hastası falanda değilim!!!
Not:Yazılanlar ana konudan sapmaya başladığı için daha fazla tartışma gereği duymuyorum...
Fakat ben 15fps+'da crysis warhead çalıştırdım 800*600 düşük ayarda.
İyi de bu oyun bilgisayarı değil ki!Yüksek bir ekran kartı koysalar atom işlemci ile zaten düzgün performans yakalayamazsınız.Ayrıca netbookların üretim amacını da aşmış olursunuz.Bence bu ekran kartı netbooklar için biçilmiş kaftan.Hem az enerji harcıyor,hem atomla senkorizasyonu iyi hemde 1080p hd filmleri takılmadan çalıştırıyor.Zaten kendinden beklenen de bu.Daha fazlasını istemek çok mantıklı değildir.