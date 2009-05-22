Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, ATi HD 3450 GPU'lu yeni netbook bilgisayarını kullanıma sunuyor

10 yıl
15,2b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, ATi HD 3450 GPU'lu yeni netbook bilgisayarını kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yüksek satış rakamlarına ulaşmalarına ve kısa bir sürede dizüstü bilgisayar pazarının %20+ gibi oldukça önemli bir kısmını ele geçirmiş olmalarına rağmen özellikle yüksek tanımlı video oynatımı konusunda sıkıntı yaşamalarıyla eleştirilen netbook'lar gelişmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce açıklanan satış rakamlarına göre son çeyrekte Aspire One serisi ile netbook pazarını ön sırada tamamlamayı başaran Acer'ın HD Video hızlandırma için özel bir yongaya yer verilecek Aspire One 571 modelinden bahsetmiştik. Benzer bir girişim Asus'dan da gelecek gibi görünüyor ancak Asus bu noktada farklı bir yol izleyerek harici bir görev-amaçlı yonga yerine yeni netbook modelinde ATi HD 3450'ye yer verecek.

Bilindiği üzere firma yine Intel Atom platformunu temel alan ve masaüstü için hazırlanan kimi nettop modellerinde zaten bir süredir ATi HD 3450'yi ekran kartı olarak kullanıyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için CPU üzerine yük bindirmeden GPU üzerinden donanımsal hızlandırma da sağlayabilen HD 3450'nin kullanılacağı Eee PC 1000HV modeli yavaş yavaş listelerde yer almaya başladı. 10-inç (1024x600) ekrana sahip olan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan maliyet odaklı mini-bilgisayarın, ayrıca 1GB'lık bellek ve depolama için 160GB kapasiteli sabit disk ile geleceği belirtiliyor.

Asus'un Eee PC serisi dahilinde hazırladığı yeni modeli şimdiden merak uyandırmayı başarıyor. Zira bu model hem Nvidia ION platformuna karşı ciddi bir alternatif oluşturabilir hem de özellikle pil süresinden dolayı daha önce çok dazla örneğini görmediğimiz harici grafik işlemcili netbook konusunda önemli bir hamle olabilir. Yüksek tanımlı video oynatabilecek ayrıca kimi oyunları belli detay ve çözünürlük ayarlarında çalıştırabilecek Asus Eee PC 1000HV'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yugotheripper 10 yıl
ee zaten n10j vardı nvidia 9300 lü, 3 aydır kullanıyorum yaklaşık, ayrıca tek bir switch ile onboard ekran kartına geçilebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
HD Film hastasısın madem, niye 10inç'ten küçük dizüsütü kullanırsın ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FaTeeH 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

HD Film hastasısın madem, niye 10inç'ten küçük dizüsütü kullanırsın ?

Taşınabilirliği kolay olduğu için vb gibi bir sürü neden sayılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

HD Film hastasısın madem, niye 10inç'ten küçük dizüsütü kullanırsın ?


HDMI çıkışı varsa htpc olarak büyük ekranlara bağlanabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

HD Film hastasısın madem, niye 10inç'ten küçük dizüsütü kullanırsın ?


Bazı şeyleri iddia edebilmeniz için o şeyler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.Yorumumu bir daha okumanızı tavsiye ederim.O yorumdan hd film hastası olduğumu nasıl çıkarttınız anlamış değilim.Madem bir anlaşazlık var yeniden açıklamaya çalışayım;
Netbookların en kötü tarafı grafik kartıdır.Daha iyi bir grafik kartıyla çok daha performanslı bir netbook yapılabilir ancak bu küçük canavarların üretilme amacının sürekli online olmak ve bilgisayarını yanlarından ayıramayan insanlar olduğunu düşünürsek,ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılır.Kullanıcılar daha fazla şey istedikleri için firmalar ona göre hareket ediyor.Yakında tv tuner bile göreceğiz bu bilgisayarlarda.
Ayrıca benim netbookum yok.Yorumumdan bunu çıkarmanız da mümkün değildi r40e kullanıyorum,ama netbooklara ilgim vardır.Ve evet en kısa zamanda bir netbook edineceğim ama tekrar söylüyorum:şu anda netbook sahibi değilim.Ayrıca hd hastası falanda değilim!!!
Not:Yazılanlar ana konudan sapmaya başladığı için daha fazla tartışma gereği duymuyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok kötü bi ekran kartı bende vardı fiyatna göre ii olabilir ama call of duty world of wari bile en düşük ayarlarda kasmadan çalıştıramadıktan sora ne yarar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
COD kart düşük seviye olunca hiç çalışmaya bile lüzum duymadan hata veriyor.Bakıyor kart dandikse hatayı basıyor.Yoksa kartın çok zayıf olduğundan değil.
Fakat ben 15fps+'da crysis warhead çalıştırdım 800*600 düşük ayarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

çok kötü bi ekran kartı bende vardı fiyatna göre ii olabilir ama call of duty world of wari bile en düşük ayarlarda kasmadan çalıştıramadıktan sonra ne işe yarar?


İyi de bu oyun bilgisayarı değil ki!Yüksek bir ekran kartı koysalar atom işlemci ile zaten düzgün performans yakalayamazsınız.Ayrıca netbookların üretim amacını da aşmış olursunuz.Bence bu ekran kartı netbooklar için biçilmiş kaftan.Hem az enerji harcıyor,hem atomla senkorizasyonu iyi hemde 1080p hd filmleri takılmadan çalıştırıyor.Zaten kendinden beklenen de bu.Daha fazlasını istemek çok mantıklı değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a1a1a1fs 10 yıl
oo işte süper oldu, optik sürücüyle e satayı eklesinler tadından yenmez, 10" iyi daha fazlası laptop oluyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapry 10 yıl
çok iyi olmuş valla netbooklarda bu işten sonunda birazcık olsun pay almalıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 10 yıl
işte benimde istediğim bu yani netbook ama en azından football manager 2009'u çalıştırsın yeter...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15239 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, Netbook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Bravia Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim