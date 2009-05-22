Asus, ATi HD 3450 GPU'lu yeni netbook bilgisayarını kullanıma sunuyor

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Yüksek satış rakamlarına ulaşmalarına ve kısa bir sürede dizüstü bilgisayar pazarının %20+ gibi oldukça önemli bir kısmını ele geçirmiş olmalarına rağmen özellikle yüksek tanımlı video oynatımı konusunda sıkıntı yaşamalarıyla eleştirilen netbook'lar gelişmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce açıklanan satış rakamlarına göre son çeyrekte Aspire One serisi ile netbook pazarını ön sırada tamamlamayı başaran Acer'ın HD Video hızlandırma için özel bir yongaya yer verilecek Aspire One 571 modelinden bahsetmiştik. Benzer bir girişim Asus'dan da gelecek gibi görünüyor ancak Asus bu noktada farklı bir yol izleyerek harici bir görev-amaçlı yonga yerine yeni netbook modelinde ATi HD 3450'ye yer verecek.

Bilindiği üzere firma yine Intel Atom platformunu temel alan ve masaüstü için hazırlanan kimi nettop modellerinde zaten bir süredir ATi HD 3450'yi ekran kartı olarak kullanıyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için CPU üzerine yük bindirmeden GPU üzerinden donanımsal hızlandırma da sağlayabilen HD 3450'nin kullanılacağı Eee PC 1000HV modeli yavaş yavaş listelerde yer almaya başladı. 10-inç (1024x600) ekrana sahip olan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan maliyet odaklı mini-bilgisayarın, ayrıca 1GB'lık bellek ve depolama için 160GB kapasiteli sabit disk ile geleceği belirtiliyor.

Asus'un Eee PC serisi dahilinde hazırladığı yeni modeli şimdiden merak uyandırmayı başarıyor. Zira bu model hem Nvidia ION platformuna karşı ciddi bir alternatif oluşturabilir hem de özellikle pil süresinden dolayı daha önce çok dazla örneğini görmediğimiz harici grafik işlemcili netbook konusunda önemli bir hamle olabilir. Yüksek tanımlı video oynatabilecek ayrıca kimi oyunları belli detay ve çözünürlük ayarlarında çalıştırabilecek Asus Eee PC 1000HV'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.