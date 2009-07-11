Asus Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartını satışa sundu

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden birisi olan Asus, ilk defa Computex 2009 fuarında tanıttığı Intel Atom işlemcili mini-ITX (17cm x 17cm) anakartını kullanıma sundu. Firmanın başta nettop'lar olmak üzere medya bilgisayarları ve ofis sistemleri için geliştirdiği AT3GC-I kod adlı yeni anakart, Intel'in 945GC+ICH7 yonga setini kullanıyor ve üzerinde 1.6GHz'de çalışan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi bulunuyor.

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Tek bir DIMM slotuna sahip olan ve 2GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 uyumlu GMA 950 entegre grafik işlem birimiyle geliyor. Dahili donanımlar için üzerinde bir adet PCI slotu da bulunan Atom işlemcili mini-ITX anakart, görüntü aktarımı için D-Sub ara birimini kullanıyor ayrıca sabit disk ve optik sürücü kullanımı için 2x SATA ve IDE portlarıyla geliyor.

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Diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği (VIA VT1705 yongasıyla) ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen Asus AT3GC-I, Avraupa'da yaklaşık 70 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.