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Asus Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartını satışa sundu

9 yıl
11,7b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartını satışa sundu
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden birisi olan Asus, ilk defa Computex 2009 fuarında tanıttığı Intel Atom işlemcili mini-ITX (17cm x 17cm) anakartını kullanıma sundu. Firmanın başta nettop'lar olmak üzere medya bilgisayarları ve ofis sistemleri için geliştirdiği AT3GC-I kod adlı yeni anakart, Intel'in 945GC+ICH7 yonga setini kullanıyor ve üzerinde 1.6GHz'de çalışan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi bulunuyor.

Asus Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartını satışa sundu
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Tek bir DIMM slotuna sahip olan ve 2GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 uyumlu GMA 950 entegre grafik işlem birimiyle geliyor. Dahili donanımlar için üzerinde bir adet PCI slotu da bulunan Atom işlemcili mini-ITX anakart, görüntü aktarımı için D-Sub ara birimini kullanıyor ayrıca sabit disk ve optik sürücü kullanımı için 2x SATA ve IDE portlarıyla geliyor.

Asus Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartını satışa sundu
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Diğer özellikleri arasında 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği (VIA VT1705 yongasıyla) ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen Asus AT3GC-I, Avraupa'da yaklaşık 70 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.


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safe-e 9 yıl
@ blower itelersen girer dostum tmm :) ama sonra ana kartı soğutmak için takmadığın soğutma sistemi çeşidi kalmaz :)
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safe-e 9 yıl
@overclocking hocam öyle böyle demişsinda sn hayatında hiç anakart devresi çizdinmi:) hade onu geçtim herangi bir devreçizdinmi ? o dediklerini hadi gel sığdır bakam 17cm e 17cm bir plakete diyecen şimdi yapan markalar varr var ama ölçüler büyük
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BLoWeR 9 yıl

Orjinalden alıntı: safe-e

@overclocking hocam öyle böyle demişsinda sn hayatında hiç anakart devresi çizdinmi:) hade onu geçtim herangi bir devreçizdinmi ? o dediklerini hadi gel sığdır bakam 17cm e 17cm bir plakete diyecen şimdi yapan markalar varr var ama ölçüler büyük


Devre çizmek mi? heh Naapcan devre çizip, o arkadaşın dediklerini iteledinmi girer oraya ...Alla Alla...Kafa bulmayın lütfen



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OverClocK1ng 9 yıl
Harbi salak bunlar yaw. Yani ben Asusta olsaydım bir anakart yaptırırdım hepiniz alırdınız. İstenen belli: HD video oynatımı için 1 adet PCI Express x16 slot (Oradaki salak IDE Portu kaldırıp koyabilirler) , 1 Adet HDMI port (Anakartı çoğunuz HTPC olarak kullanacağınız için USB kablosuz klavye mouse kullanacaksınız. Ordaki salak PS2 portlarını kaldırıp oraya HDMI koyabilirler)
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K.Kahriman 9 yıl
Orjinalden alıntı: OverClocKing

Harbi salak bunlar yaw. Yani ben Asusta olsaydım bir anakart yaptırırdım hepiniz alırdınız. İstenen belli: HD video oynatımı için 1 adet PCI Express x16 slot (Oradaki salak IDE Portu kaldırıp koyabilirler) , 1 Adet HDMI port (Anakartı çoğunuz HTPC olarak kullanacağınız için USB kablosuz klavye mouse kullanacaksınız. Ordaki salak PS2 portlarını kaldırıp oraya HDMI koyabilirler)


haklısın fakat asus bunu yapacak
. atom 330 ve hd4350 li bir nettop hatta haberini fx57 vermişti

forum.donanimhaber.com/...

[code]ATI Radeon HD 4350 256MB
Atom 330
1GB RAM
160GB sabit disk
10GB Eee depolama
Wi-Fi-n ve Bluetooth bağlantısı
Entegre kart okuyucusu
4x USB 2.0 portu
HDMI çıkışı
DVI-D portu
UPS özellikli entegre pil[/code]
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MrPerFormance 9 yıl
Özelliklerine göre çok pahalı bir anakart.
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RaDReS 9 yıl
Türkiyede de satılan Intel in kendi kartları bundan daha iyi keşke hiç çıkarmasalarmış...
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XivA 9 yıl
HDMI yok, ses cipi rezalet optik çıkış yok, 950 çip zaten HD düşmanı. paralel port ve seri port ne işe yarar :) media ve HTPC olarak hiç bir işe yaramaz. ucuz hızlı ofis çalışan bir sistem :S
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ABSOLUT 9 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

HDMI yok, ses cipi rezalet optik çıkış yok, 950 çip zaten HD düşmanı. paralel port ve seri port ne işe yarar :) media ve HTPC olarak hiç bir işe yaramaz. ucuz hızlı ofis çalışan bir sistem :S



Aynen.Seri portu bir tek uydu alıcılarına yazılım atmak için kullanıyorlar,ona da gerek yok çünkü USB-Seri port ceviriciler var.Paralel port kullanan yazıcılar vs. artık zaten yok.Yani ısrarla çıkarmaya devam ediyorlar nedense.
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