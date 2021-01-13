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    Asus çift ekranlı ROG Zephyrus Duo serisine devam ediyor

    Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE oyuncu dizüstü modelinde ikinci IPS ekran ile farklı işlerinizi takip etmek mümkün. AMD Ryzen 5000 ve GeForce RTX 3000 serisi de cabası.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus çift ekranlı ROG Zephyrus Duo serisine devam ediyor
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    CES 2021 fuarında görkemli bir tanıtım yapan Asus ROG oyuncu markasının ürünlerinden birisi de ROG Zephyrus Duo 15 SE oyuncu dizüstü modeli oldu. Çift ekranı ile ürün verimliliğe odaklanıyor.

    Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE neler sunuyor?

    Asus’un ZenBook Pro Duo ile başladığı ikinci ekran geleneği geçen yıl oyuncu kategorisine geçiş yapmıştı. Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE dizüstü modeli bu kategorideki ikinci nesil olarak dikkat çekiyor.

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    Model 15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı ile Full HD çözünürlük 300Hz aşırtılmış tazeleme hızı seçenekleri sunuyor. Her ikisinde de griden griye 3ms tepki süresi elde ediliyor.

    ROG ScreenPad Plus ikinci IPS ekran 14.1 inç boyutunda. 13 dereceye kadar yükseltilen dokunmatik ekranda oyun bilgileri, yayın bilgileri veya medya tüketimi gibi pek çok tecrübeyi yaşamak mümkün. 4K seçeneğinde bu ekran 3840x1100 piksel, Full HD seçeneğinde ise 1920x550 piksel oluyor.

    Asus çift ekranlı ROG Zephyrus Duo serisine devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    En yeni AMD Ryzen 5000 APU serisini kullanan ürün RTX 3000 serisi ekran kartları sunuyor. En üst konfigürasyonda hem işlemci hem de ekran kartını hız aşırtmak mümkün. Yeniden tasarlanmış fanlarla soğutma sistemi 165W seviyesine kadar sıkıntı yaşatmıyor. Düşük yüklerde fanlar tamamen kapanabiliyor.

    Çift NVMe PCIe x4 SSD sürücüler ile 2TB seviyesine kadar kapasite sunulurken 32GB’a kadar da DDR4-3200MHz RAM bellek seçeneği mevcut. RAID 0 desteği yanında RAM bellek de lehimli ve SO-DIMM şeklinde iki parçaya sahip.

    2 adet tweeter ve 2 adet woofer barındıran ses sistemi Dolby Atmos ile 5.2.1 tecrübesi oluşturabiliyor. 90Wh batarya 30 dakika şarj ile yüzde 50 doluyor. Kendi adaptörü yanında 100W USB Tip-C ile de şarj olabiliyor.  2.4Kg ağırlık ve 20.9mm kalınlık sunan Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.



    https://www.techpowerup.com/277200/asus-announces-dual-screen-rog-zephrus-duo-15-se-gaming-laptop Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
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