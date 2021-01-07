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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi

    Terin vücudumuzu soğutması için buharlaşması gerekmekle birlikte bu işlemi 6 kat daha hızlı sağlayabilecek ve standart filmlere oranla 15 kat daha fazla nem tutabilecek deneysel film geliştirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi
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    Terleme her ne kadar fizyolojik bir durum olsa da genel olarak bireyleri rahatsız eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise National University of Singapore ( NUS ) kurumu araştırmacıları teri emebilen ve emilen terin giyilebilir teknolojilerde enerji için kullanılmasına yardımcı olabilecek deneysel proje geliştirdi.

    Terin vücudumuzu soğutması için buharlaşması gerekmekle birlikte araştırmacılar bu işlemİ 6 kat daha hızlı sağlayabilecek ve standartfilmlere oranla 15 kat daha fazla nem tutabilecek deneysel film geliştirdi.

    Nem

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    Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi
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    Nem emilimini sağlayan filmin kobalt klorür ve etanolaminden üretildiği belirtilmekle birlikte filmlerin su geçirmeyen hava geçişisine izin veren ve esnek PTFE ( politetrafloroetilen ) membranların ( zarların ) yapısına eklendiği belirtiliyor.

    Geliştirilen film teri emdikçe mavi renkten mor renge ve en nihayetinde pembe renge doğru renk değiştiriyor. Böylece pembe renge ulaşan pedin ter tutma kapasitesinin dolduğu anlaşılıyor. Ayrıca pedlerin güneşte kurutulabildiğini ve 100 defadan daha fazla kullanılabildiğini ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi"

    Araştırmacılar yeni pedleri elektrolit olarak olarak kullanarak enerji üretmeyi sağlayan deneysel bir model de geliştirdi. 8 farklı elektrokimyasal model oluşturan araştırmacılar her bir modelin yarım volt elektrik üretebildiğini ve tüm modellerin 1 adet LED lambayı yakacak kadar enerji sağlayabildiğini belirtiyor. Yeni teknoloji her ne kadar oldukça düşük güç üretse de gelecekte kullanılabilecek giyilebilir teknolojiler açısından da birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor.

    Yeni araştırma Nano Energy adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520304304?via%3Dihub https://news.nus.edu.sg/novel-film-that-keeps-us-dry-and-cool/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta "Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi" derken ben de kadın pedi ile terleyen kadınların elektrik üreteceğini sandım!!!
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunu terden değilde hareket enerjisinden yapsana ! Ayakkabı yahuu bu !
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    Artpopist (Can Yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Baya kokulu bi ürün olcak gibi
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    Ussuz (mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben spor yaparken kullansam bunu bir led lamba değil 5 tane halojen lamba yakarım :D
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
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