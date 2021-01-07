Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi

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Terleme her ne kadar fizyolojik bir durum olsa da genel olarak bireyleri rahatsız eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise National University of Singapore ( NUS ) kurumu araştırmacıları teri emebilen ve emilen terin giyilebilir teknolojilerde enerji için kullanılmasına yardımcı olabilecek deneysel proje geliştirdi.

Terin vücudumuzu soğutması için buharlaşması gerekmekle birlikte araştırmacılar bu işlemİ 6 kat daha hızlı sağlayabilecek ve standartfilmlere oranla 15 kat daha fazla nem tutabilecek deneysel film geliştirdi.

Nem

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Nem emilimini sağlayan filmin kobalt klorür ve etanolaminden üretildiği belirtilmekle birlikte filmlerin su geçirmeyen hava geçişisine izin veren ve esnek PTFE ( politetrafloroetilen ) membranların ( zarların ) yapısına eklendiği belirtiliyor.

Geliştirilen film teri emdikçe mavi renkten mor renge ve en nihayetinde pembe renge doğru renk değiştiriyor. Böylece pembe renge ulaşan pedin ter tutma kapasitesinin dolduğu anlaşılıyor. Ayrıca pedlerin güneşte kurutulabildiğini ve 100 defadan daha fazla kullanılabildiğini ekleyelim.

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Araştırmacılar yeni pedleri elektrolit olarak olarak kullanarak enerji üretmeyi sağlayan deneysel bir model de geliştirdi. 8 farklı elektrokimyasal model oluşturan araştırmacılar her bir modelin yarım volt elektrik üretebildiğini ve tüm modellerin 1 adet LED lambayı yakacak kadar enerji sağlayabildiğini belirtiyor. Yeni teknoloji her ne kadar oldukça düşük güç üretse de gelecekte kullanılabilecek giyilebilir teknolojiler açısından da birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor.

Yeni araştırma Nano Energy adlı dergide yayımlandı.

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