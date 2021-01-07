Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi

Terleme her ne kadar fizyolojik bir durum olsa da genel olarak bireyleri rahatsız eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise National University of Singapore ( NUS ) kurumu araştırmacıları teri emebilen ve emilen terin giyilebilir teknolojilerde enerji için kullanılmasına yardımcı olabilecek deneysel proje geliştirdi.
Terin vücudumuzu soğutması için buharlaşması gerekmekle birlikte araştırmacılar bu işlemİ 6 kat daha hızlı sağlayabilecek ve standartfilmlere oranla 15 kat daha fazla nem tutabilecek deneysel film geliştirdi.
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Nem emilimini sağlayan filmin kobalt klorür ve etanolaminden üretildiği belirtilmekle birlikte filmlerin su geçirmeyen hava geçişisine izin veren ve esnek PTFE ( politetrafloroetilen ) membranların ( zarların ) yapısına eklendiği belirtiliyor.
Geliştirilen film teri emdikçe mavi renkten mor renge ve en nihayetinde pembe renge doğru renk değiştiriyor. Böylece pembe renge ulaşan pedin ter tutma kapasitesinin dolduğu anlaşılıyor. Ayrıca pedlerin güneşte kurutulabildiğini ve 100 defadan daha fazla kullanılabildiğini ekleyelim.
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Araştırmacılar yeni pedleri elektrolit olarak olarak kullanarak enerji üretmeyi sağlayan deneysel bir model de geliştirdi. 8 farklı elektrokimyasal model oluşturan araştırmacılar her bir modelin yarım volt elektrik üretebildiğini ve tüm modellerin 1 adet LED lambayı yakacak kadar enerji sağlayabildiğini belirtiyor. Yeni teknoloji her ne kadar oldukça düşük güç üretse de gelecekte kullanılabilecek giyilebilir teknolojiler açısından da birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor.
Yeni araştırma Nano Energy adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520304304?via%3Dihub https://news.nus.edu.sg/novel-film-that-keeps-us-dry-and-cool/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.