Asus çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 1001PQD'yi duyurdu

Netbook segmentinin öncülerinden biri olan Asus, çocuklar için hazırladığı yeni modeli Eee PC 1001PQD'yi duyurdu. PQ modelinin devamı olarak hazırlanan yeni netbook, işlemci tarafında güncelleme içeriyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisinden güç alıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip olan yeni netbook modelinde, 1GB/2GB DDR3 bellek kapasitesiylesiyle birlikte depolama için 250GB'lık sabit diske yer veriliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığı Eee PC 1001PQD modelinin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 0.3MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası, görüntü aktarımı için VGA ve HDMI portlarıyla birlikte çift USB konnektörüne ve çok formatlı kart okuyucusuna yer veriliyor. İki farklı tasarım seçeneği ile sunulan Eee PC 1001PQD, 48 Wh kapasiteli 6 hücreli pil ile 8 saat, 23 Wh kapasiteli 3 hücreli pille ise 4 saate kadar çalışabiliyor. Windows 7 Starter işletim sistemiyle sunulan ve Inspirus adı verilen zararlı site ve içerik koruma arayüzüyle sunulan 1.27 Kg ağırlığındaki Eee PC 1001PQD için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.