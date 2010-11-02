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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus çocuklar için hazırladığı yeni netbook modeli Eee PC 1001PQD'yi duyurdu

8 yıl
15,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook segmentinin öncülerinden biri olan Asus, çocuklar için hazırladığı yeni modeli Eee PC 1001PQD'yi duyurdu. PQ modelinin devamı olarak hazırlanan yeni netbook, işlemci tarafında güncelleme içeriyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisinden güç alıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip olan yeni netbook modelinde, 1GB/2GB DDR3 bellek kapasitesiylesiyle birlikte depolama için 250GB'lık sabit diske yer veriliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığı Eee PC 1001PQD modelinin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, 0.3MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası, görüntü aktarımı için VGA ve HDMI portlarıyla birlikte çift USB konnektörüne ve çok formatlı kart okuyucusuna yer veriliyor. İki farklı tasarım seçeneği ile sunulan Eee PC 1001PQD, 48 Wh kapasiteli 6 hücreli pil ile 8 saat, 23 Wh kapasiteli 3 hücreli pille ise 4 saate kadar çalışabiliyor. Windows 7 Starter işletim sistemiyle sunulan ve Inspirus adı verilen zararlı site ve içerik koruma arayüzüyle sunulan 1.27 Kg ağırlığındaki Eee PC 1001PQD için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Batuist 8 yıl
ilk eepc ler zaten fakir ülkelerde çocuklara ucuz PC kullanmalarının önünü açmak için geliştirilmişti ama sonra ne oldu gördük.. normal notebook fiyatlarını geçtiler.. asusun bu seriside zamanla güçlenir fiyat tavan yapar sonra bi bakarlarki "aa biz bunu çocuklar için üretmiyormuydukk" sanki bu senaryo daha önce yaşanmıştı...
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