Asus dokunmatik ekranlı Eee PC T91 serisini kullanıma sunuyor

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Asus ilk defa Tüketici Elektroniği 2009 fuarında gösterdiği T91 isimli tablet bilgisayarı üç farklı versiyonuyla önümüzdeki günlerde satışa sunuluyor. Firmanın T91, T91GO ve T91A olarak isimlendirdiği yeni modellerin tamamı, 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alıyorlar. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç ekranla gelen utlra-taşınabilir sistemler, 1GB sistem belleğine, 16GB kapasiteli SSD sürücüsüne ve ekstra depolama alanı için 16GB SDHC bellek kartı gibi detaylara sahipler.

Baz model olan T91'den farklı olarak T91GO modelinde entegre GPS, tv alıcısı ve 3G modülü gibi ekstra özelliklere de yer veriliyor. Ekim ayında kullanıma sunulması planlanan T91A modelinin ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Windows XP'li diğer iki modelden farklı olarak Windows 7 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

8.9-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan T91 serisi yeni tablet bilgisayarlarda baz modeli 449£ seviyesinden satışa sunuluyor.