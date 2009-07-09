Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus dokunmatik ekranlı Eee PC T91 serisini kullanıma sunuyor

9 yıl
11,4b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus dokunmatik ekranlı Eee PC T91 serisini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Asus ilk defa Tüketici Elektroniği 2009 fuarında gösterdiği T91 isimli tablet bilgisayarı üç farklı versiyonuyla önümüzdeki günlerde satışa sunuluyor. Firmanın T91, T91GO ve T91A olarak isimlendirdiği yeni modellerin tamamı, 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alıyorlar. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç ekranla gelen utlra-taşınabilir sistemler, 1GB sistem belleğine, 16GB kapasiteli SSD sürücüsüne ve ekstra depolama alanı için 16GB SDHC bellek kartı gibi detaylara sahipler.

Baz model olan T91'den farklı olarak T91GO modelinde entegre GPS, tv alıcısı ve 3G modülü gibi ekstra özelliklere de yer veriliyor. Ekim ayında kullanıma sunulması planlanan T91A modelinin ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Windows XP'li diğer iki modelden farklı olarak Windows 7 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

8.9-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan T91 serisi yeni tablet bilgisayarlarda baz modeli 449£ seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 9 yıl
biraz tuzlu bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
işte bunun gibi'' hepsi bir arada '' urunler en mantıklısı, şirketlere birebir -son kulanıcı akademısyen ıse onun ıcınde aynen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orqun_0693 9 yıl
iphone touch ın buyuk hali xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bazdaran 9 yıl
Entegre GPS, tv alıcısı ve 3G modülü baya güzel olmuş. Bu tip cihazlarda olması gereken özellikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Truva PhalanX PC kasası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim