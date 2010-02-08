Asus dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarını satışa sunuyor: EeeTop ET1610PT

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, EeeTop serisi nettop ailesine dokunmatik ekranlı yeni bir model daha ekliyor. ET1610PT kod adını taşıyan ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç boyutundaki panel bilgisayar, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Intel Atom platformunu temel alıyor. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D410 işlemcisinin güç verdiği yeni sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA X3150'yi kullanıyor. 2GB bellek kapasitesine ve farklı disk seçeneklerine sahip olması beklenen EeeTop ET1610PT, kablosuz iletişim için 802.11 b/g/n Wi-Fi desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Ethernet portu ve çok sayıda USB 2.0 konnektörü gibi detaylara yer verilen sistem, Windows 7 işletim sistemiyle birlikte dokunmatik ekran keyfi yaşatabiliyor. Özel tasarımlı klavye ve faresiyle birlikte sunulması beklenen Asus EeeTop ET1610PT'nin önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken, Avrupa satış fiyatının yaklaşık 540$ seviyesinde olacağı bildiriliyor.