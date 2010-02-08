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Asus dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarını satışa sunuyor: EeeTop ET1610PT

9 yıl
14,8b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus dokunmatik ekranlı yeni panel bilgisayarını satışa sunuyor: EeeTop ET1610PT
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, EeeTop serisi nettop ailesine dokunmatik ekranlı yeni bir model daha ekliyor. ET1610PT kod adını taşıyan ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç boyutundaki panel bilgisayar, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Intel Atom platformunu temel alıyor. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D410 işlemcisinin güç verdiği yeni sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA X3150'yi kullanıyor. 2GB bellek kapasitesine ve farklı disk seçeneklerine sahip olması beklenen EeeTop ET1610PT, kablosuz iletişim için 802.11 b/g/n Wi-Fi desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Ethernet portu ve çok sayıda USB 2.0 konnektörü gibi detaylara yer verilen sistem, Windows 7 işletim sistemiyle birlikte dokunmatik ekran keyfi yaşatabiliyor. Özel tasarımlı klavye ve faresiyle birlikte sunulması beklenen Asus EeeTop ET1610PT'nin önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken, Avrupa satış fiyatının yaklaşık 540$ seviyesinde olacağı bildiriliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ürünün avrupada 540 dolar olursa ülkemizdeki fiyatını tahmin edin ve o fiyat sadece ofis, internet için böyle bişeye para vermek biraz fazla.
ülkemizde teknoloji çok pahalı
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Rainbow6 9 yıl
netbook malzemesi var ama pahali birde nedense asus daha onceki netbooklarda 1.3 mp lik kamera kullanirken yeni modellerinde 0.3 mp kullaniyor bu geriye gidis nedendir anlamadim
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baysan240 9 yıl
arkadaşım işlemci çift çekirdek yanlız ona dikkat et 1.66x2 ofis uygulamaları için yeterli
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DH Misafiri 9 yıl
atom ıle yavaslıgın bı alakası var sanırım
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Momo-Oz 9 yıl
bunun dell marka olanını denemistim , resim çizmek çok güzel :D
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sotoxs 9 yıl
fiyat uygun hantal yapıdan kurtulmuş tasarımların şansı fazla satışlarda bu ürünlerde patlar artık netbook gibi
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@nano@ 9 yıl
ne alaka 15.6 inç ile yavaşlık
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CoreXXX 9 yıl
15.6 inçde bari atom kullanmayın. bu pc kağnı gibi çalışır şimdi.
teknoloji geriye doğru işliyor
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baysan240 9 yıl
güzel ürün makul fiyat
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,tasarım olarak beğenisi var
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