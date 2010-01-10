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Asus Eee Keyboard sonunda satışa sunuluyor

9 yıl
16,1b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee Keyboard sonunda satışa sunuluyor
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Asus ilk defa CES 2009 fuarında duyurduğu Eee Keyboard isimli klavye bilgisayarını yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır merakla beklenen klavye bilgisayar için Tayvan merkezli firma mutlu sona yaklaşıyor. Herhangi bir yeni erteleme yaşanmadığı takdirde klavye bilgisayar önümüzdeki aydan itibaren modeline göre 499-599$ seviyesinden satışa sunulacak.

Klavye görünümündeki yeni bilgisayar, Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek kapasitesine, modeline göre 16GB / 32GB SSD sürücüye ve GMA 950 entegre grafik birimine sahip olan klavye bilgisayara, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranla birlikte Windows XP Home işletim sistemi eşlik ediyor.

Kablosuz iletişim için WiFi desteğine de sahip olan hepsi bir arada formundaki Asus Eee Keyboard'un tek şarjla 4 saat civarında pil ömrü sunacağı da gelen bilgiler arasında.


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cFb 8 yıl
Thick PC olarak bence gayette başarılı bir şekilde kullanılır. Tabi Windows XP yi neden tercih ettikleri ayrı bir tartışma konusu..
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uchihaitachi 8 yıl
bence de gereksiz bi ürün.
i-pad ve benzerleri varken
artık klavye yerini dokunmatik ekrana bırakırken bu ne işe yarayacak?
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DH Misafiri 8 yıl
hiç araştırma yapmadan yorumun sonu bu olsa gerek, o ekran dokunmatik kontrol görevi üstleniyo,bi nevi ek fare yoksa bilgisayar ekranı değil, ekran harici bağlanacak, mobil kullanım için değil bu ev ve ofisler için...
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rykzet 8 yıl
beyler bu alınır son noktayı koydum, şimdi dağılın.
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DH Misafiri 9 yıl
Fiyatı çok yüksek, netbook da küçük tuşlarla uğraşıp görülebilir bir ekrana bakıyorsunuz. Burada ekrana bakmadan ezbere yazmanız lazım. 5" ekran da, klavye ye bakış mesafesinden yazılar ne derece görülebilir ? Apple'ın kasasız bilgisayarları gibi kullanılabilir ancak. Bu da ek masraf demek = fiyat düşmeli. Taşımak için yapıldığını sanmıyorum. Her yeni model ayrı amaç taşımayabilir, aynı amaçta farklı görünüm.
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pisikopatikalistor 9 yıl
Klavye fiyatına satılsa güzel olur :D Hem herhal buna bir monitör bağlanır.
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stradosphere 9 yıl
@abdulkadir.alan
Ipod ile bununla yaptıklarının ancak yarısını yaparsın.Pda dan bozma olan ipod da bilgisayar kökenli yani,bence gayet iyi düşünülmüş hızlı şekilde yazıp,küçük işlerini halletmende yararlı olur.Netbooklar gibi küçük küçük tuşlara basana kadar ölmezsin zaten.Kıyasladığın iki ürünün amaçları bile farklı.
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Hyperkin 9 yıl
Şerefsizim aklıma gelmişti.
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awallabilla 9 yıl
sharapnell

saçma bi ürün olmuş,kim ne yapacakki bu klaveyi


tv ilk çıktığında da herkes aynı lafı söylemiş ;) kim bakar bir kutuya diye ;)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ilginç bir tasarım ama tutulur zamanla..
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sertacaygun 9 yıl
Bir yere gidince bir ekrana bağlama vs. durumu olur umarım. Ekran keşke solda olsaydı bu arada...
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rockerroll 9 yıl
görüntü çıkışı yoksa oldukça gereksiz,varsa da tartışılır :D
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Dante 9 yıl
yanında taşısan taşınmaz, evde kullansan ne işnie yarayacak.

amacı ne bu ürünün anlayan var mı? :)
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Public_Enemy 9 yıl
ultra gereksiz bir tasarım, 5" ekran ile windows kullanmanın ne anlamı olur bu alet kimin işine yarar merak ettim doğrusu.
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sendemail 9 yıl
buldum lan! netmouse! atom ıslemcılı mouse yapılsın..atom ıslemcı olunca gerısı standart oluyor.bı tek mouse u nereye takıcan o sorun ıste...
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