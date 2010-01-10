Asus Eee Keyboard sonunda satışa sunuluyor

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Asus ilk defa CES 2009 fuarında duyurduğu Eee Keyboard isimli klavye bilgisayarını yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır merakla beklenen klavye bilgisayar için Tayvan merkezli firma mutlu sona yaklaşıyor. Herhangi bir yeni erteleme yaşanmadığı takdirde klavye bilgisayar önümüzdeki aydan itibaren modeline göre 499-599$ seviyesinden satışa sunulacak.

Klavye görünümündeki yeni bilgisayar, Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek kapasitesine, modeline göre 16GB / 32GB SSD sürücüye ve GMA 950 entegre grafik birimine sahip olan klavye bilgisayara, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranla birlikte Windows XP Home işletim sistemi eşlik ediyor.

Kablosuz iletişim için WiFi desteğine de sahip olan hepsi bir arada formundaki Asus Eee Keyboard'un tek şarjla 4 saat civarında pil ömrü sunacağı da gelen bilgiler arasında.