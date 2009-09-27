Asus GeForce GTX 275 Batman Edition modelini kullanıma sunuyor

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GeForce 9800GTX+ Dark Knight modeliyle Batman'e olan ilgisini rakiplerinden çok daha önce duyuran Asus, sınırlı sayıda ürettiği GeForce GTX 275 Batman Edition modelini duyurdu. Firmanın GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartı, tasarım özellikleri ve soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımını temel alıyor olsa da detaylar indikçe kartta farklı özelliklere yer verildiğini görüyoruz. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan kart, Fuse Protection teknolojisi ile ileticilerdeki ısı seviyesini takip ediyor ve yüksek akım koruması sağlayabiliyor.

Grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz ve bellekleri de 2322MHz'de çalışan ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. EMI koruması ile kasa için statik elektriğin etkilerini %66'ya varan oranda azaltıldığı belirtilen GeForce GTX 275 Batman Edition modelinde yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği de Asus tarafından özellikle vurgulanıyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan kart ile birlikte Batman: Arkham Asylum oyunu da ücretsiz olarak sağlanıyor.