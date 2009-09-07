Asus GeForce GTX 285 Matrix'in GPU hızı 1.1GHz'e çıkartıldı

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Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşan AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinden henüz resmi olarak benzeri bir girişimde bulunulmuş olHmasa da firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı modellerin özel varasyonları ile yapılan hız aşırtma çalışmalarında 1GHz ve üstü hızlara ulaşılabiliyor. Asus'un R.O. G serisi kapsamında hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 285 Matrix modeliyle yapılan yeni bir "extreme" hız aşırtma çalışmasında kendi segmentinde ses getirecek sansasyonel değerlere ulaşıldı. Neil Breems isimli hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen çalışmada GeForce GTX 285 Matrix'in grafik işlemci hızı 1100MHz'i görürken, paralel işlemci ve bellek hızları ise sırasıyla 2452MHz ve 2800MHz'e çıkartıldı.

Bilindiği üzere Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli için belirlediği standart frekans değerleri GPU için 648MHz, paralel işlemciler için 1476MHz ve bellekler içinse 2484MHz. Sıvı Azot ile elde edilen değerler sonrasında kartın stabil olarak test sonucu verebildiği, testlerin de Core i5 750 işlemci ile P55 anakart üzerinde alındığı açıklandı. Corsair'in 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 bellek kitinin eşlik ettiği çalışma sonrasında detaylı sonuçlar açıklanmasa da 3DMark 2006'nın SM2.0 testinde 6998MHz, HDR/SM 3.0'ta ise 9324 puan aldığı açıklandı.

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