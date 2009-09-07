Asus GeForce GTX 285 Matrix'in GPU hızı 1.1GHz'e çıkartıldı

Radeon HD 4890 modeliyle 1GHz GPU hızına ulaşan AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinden henüz resmi olarak benzeri bir girişimde bulunulmuş olHmasa da firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı modellerin özel varasyonları ile yapılan hız aşırtma çalışmalarında 1GHz ve üstü hızlara ulaşılabiliyor. Asus'un R.O. G serisi kapsamında hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 285 Matrix modeliyle yapılan yeni bir "extreme" hız aşırtma çalışmasında kendi segmentinde ses getirecek sansasyonel değerlere ulaşıldı. Neil Breems isimli hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen çalışmada GeForce GTX 285 Matrix'in grafik işlemci hızı 1100MHz'i görürken, paralel işlemci ve bellek hızları ise sırasıyla 2452MHz ve 2800MHz'e çıkartıldı.
Bilindiği üzere Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli için belirlediği standart frekans değerleri GPU için 648MHz, paralel işlemciler için 1476MHz ve bellekler içinse 2484MHz. Sıvı Azot ile elde edilen değerler sonrasında kartın stabil olarak test sonucu verebildiği, testlerin de Core i5 750 işlemci ile P55 anakart üzerinde alındığı açıklandı. Corsair'in 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 bellek kitinin eşlik ettiği çalışma sonrasında detaylı sonuçlar açıklanmasa da 3DMark 2006'nın SM2.0 testinde 6998MHz, HDR/SM 3.0'ta ise 9324 puan aldığı açıklandı.
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artık şunu bi anlayın 4890 ın karşılığı gtx275 tir.
işte 4890cf yaparımda oparaya falan filan.
sen git cf yap arkadaşım seni tutan varmı?
bende gider gtx260 slı yaparım 4870x2 yi ezerim
eğer o mantıkla hareket edersem
1. Ati fanatiği falan değilim. Sadece şöyle bir olay var. Diyelim bir GPU nun 55nm de maksimum çıkabileceği hız 1.1 Ghz. Firma o GPU yu çok hızlı diye 550 Mhz olarak satarsa ve o kart 1100 Mhz e çıkartılırsa bu 950 Mhz GPU da 2 katına çıkabilir anlamına gelmez..
2. Bu kart 4890 ı 1.1Ghz de çerez niyetine yer üzerine de bir litre su içer.
3. Kart gerçekten çok iyi overclock olmuş.
4. "biri hava soğutmayla 1 ghz yaparken öbürü sıvı azot ile yapıyor aradaki fark" demek yanlış. Arada mimari farklar var. 800Mhz ATI ile 800Mhz nVidia yı (Yani 4890 ile 285 i) test yapın 285 canına okur.
5. "yine olay nvidia ati kavgasına doğru dönmeye başlamış :) en ucuz gtx285 650-700tl civarı buna karşın hd4890 350tl yani bir gtx285 yerine 2 adet hd4890 alınıp cf yapılır.ve bu ikili her halukarda gtx285 i tokat manyağı yapar önemli olan verdiğin paranın karşılığını alabilmektir."
Buna katılıyorum ama burada konumuz bu değil.
5. Haber için teşekkürler Erdi.
07.09.2009 Saat: 14:21
biri hava soğutmayla 1 ghz yaparken öbürü sıvı azot ile yapıyor aradaki fark
katılıyorum ati sıvı azotla nerelere cıkar acaba merakda etmiyor deyilim
skorlar acaıp dusuk ımzadakı kart ve q9550 ıle Sm2 de daha ıyı skor alıyorum sm3 de de 8618 puan almısım yanı fark cok dusuk sonucta ımzadakı kartın hızları ıle bu karrtın hızları arasında neredeyse bı kart var hem bu 285 zaten normalde bırazcıcık fark var ee?
ne alaka yani 1ghz miş yok bu azotla olmuş ati zaten 900mhz kart çıkartıo adamların kartı 600mhzlerden 1.1 e çıkmış ki---- asıl önemli olan sonuçta yaptığı iş çıktığı hızlarıda kenara bırakalım----
şu ghz muhabbeti celeron3.6 ile corei7 2.8 karşılaştırıp celeron daha hızlı demeye benzemiş...eet celeron daha hızlı katılıyorum gülmekten...
onlar fan olduğu için bol keseden atmayı görev edinmişler.başver kafana takma sen.
bi laf var aslındada i..... ürür kervan yürür diye,boşver
+1
Yüksek hıza çıkmak önemli olsa da hız aşırtma potansiyelinden bahsediyorsak eğer önemli olan hangi oranda oc olduğudur. Kart yaklaşık %70 hız aşırtılmış ki 4890'a bu derecede hız aşırtma yapmak demek GPU hızını 1445Mhze çıkarmak demektir. Ben 1300Mhz üstü 4890 görmedim ama fazla olacağını da sanmıyorum... Aynı 3DMark testini i7 serisi 4.8Ghz+ bir işlemci ile görmeyi çok isterdim doğrusu...
Haber için sağol fx57...
(katılıyorum)
6998mhz ?!?