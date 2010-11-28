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ASUS GTX 580 video inceleme

8 yıl
141,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Nvidia'nın merakla beklenen ve GTX 480 üzerine neler koyabileceği tartışma konusu olan GTX 580 GPU'suna sahip olan ASUS GTX 580 ekran kartını inceliyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
Konuşmaları şöyle bir okudum da... Bu gtx580 in harcağıdı enerji faturaya ne şekilde yansıyor?
Benim de gtx580im var, çok da memnunum performansından... Fakat bi günde maksimum 3-4 saat yükte çalışmasına rağmen faturamda 30tl fark oluştu. Bunun normal olduğunu düşünmüyorum açıkçası...
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creauter 8 yıl
En iyisi gtx 295 bunların hepsinden iyi bende var en iyi kart benim kartım. Bütün oyunları oynatıyo daha ne olsun :D
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xtyper 8 yıl
hay sansıma yaw... gtx480 aldık bir ik ay sonra 580 cıktı piyasaya... yeni karta sahip olmak nerdeyse imkansız oldu
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Zero Limit 8 yıl

xtyper

hay sansıma yaw... gtx480 aldık bir ik ay sonra 580 cıktı piyasaya... yeni karta sahip olmak nerdeyse imkansız oldu



eğer amp! aldıysan çokta üzülme ama referans tasarım ise hakkaten üzül
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D][ABLO 8 yıl
slmlar arkadaslar.nerdeyse konularla ilgili olarak hic yorum yapmam,ama bu sefer yapayım dedim.
bazı arkadasların yorumlarını hayretle okuyorum .mesela 1000tl veren adam elektrık faturasınımı dusuncek yada senelige vur bakalım ne kadar ektrası olcak falan diye.sevgılı arkadaslarım turkiyede yasıyoruz degilmi?gelen faturalardan haberiniz yok sanırım.mesela video da oc li gtx 580 500wat cekmis (genel olarak pc nin cektigi wat degeri) ati nin 5970 li hali 300 kusur. simdi arada 200 watt kadar fark var. sizce bu azmı ya?cunku bu kartı alıcak olan adam illaki oc de yapsam ne olur acaba falan diyip oc de yapar. yapınca tablo bu mu olacak yani??
kimileride yok efendim gtx580 le 5970 mi karsılastırılırmıs. neden karsılastırılmasın. gtx580 nvidianın amiral gemisi ise 5970te atininki.nvidia cıkarsın madem x2 li bir kart onuda gorelim testlerde. he birde gtx580 yeni kart,5970 1.5 sene onceki kart ve hala cok guclu bir ekran kartı.testlerdede gorunuyor zaten.
iste yok efendim nvidia tek gpu ile hemen hemen aynı degerleri yakalamıs.hmm cok guzel.hemen madalya verelim nvidia ya:D aradan 1,5 sene gecmis yani atinin 5970 i cıkartmasından. izin verinde yakalasın artık.5970in cıkısından kısa sure sonra nvidia boyle bir kart cıkarsaydı ozaman derdik "iyi olmus gercekten"
nvidia gtx480le guzelce .... sıvadı.musterilerde kardesim nasıl sıva yapmıssın boyle duzgun yap sunu dedi.simdi eski sıvayı yeniliyo.bunu hepimiz biliyoruz.
diger konu iste ati yuksek fps versin diye goruntu kalitesinden dusuroyormus .he bunu bi tek ati yapıyo dimi?nvidia yapmıyo! oylemi
senelerdir nvidia oyun firmalarına para basıyo ,bizim karlara gore optimize et ,bizim kartlarımızda performans daha iyi gozuksun diye.bunu yapan nvidia iyi ,goruntu kalitesini dusuren ati kotumu bu durumda?bir arkadasımız cok guzel bir yorum yapmıstı.mantık olarak soylemis,simdi siz satıcıya gittiniz ve size 580,5970 i karsılastırır gibi maddeler yazmıs.cok guzel bir yorumdu bence.cunku bir ekran kartı almadan once neredeyse her seyine bakıyoruz. fiyatı ne , ozellikleri ne,ısı degerleri, verdigi performans, cektigi guc.
yazdıklarımdan atici gibi gorunebilirim. aslında degilim.verecegim paraya gore mantıklı olan secenek hangisi ise onu alırım.ama suan gorundu gibi ati bir adım hala onde.kaldıki 6970 ve 6990 lar cıkcak yakında.bakalım ne olcak ozaman.
neyse bitireyim artık.uzadı.daha konuslcak fikir alısverisinde bulunacak cok sey var.burda kafa sisirmeyelim.hepinize tesekkur ederim arkadarlar.surc-u lisan ettiysek affola :)
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scutaro 8 yıl
24 saat oyunmu oynuyorsunuz kart yükte iken sadece fazla güç harcar ve gpu'ya verilen voltaj ile de güç tüketimi artar, zaten belli bir noktadan sonra oc fazla getiri sağlamıyorsa işlemciye boşuna voltaj vermekten başka işe yaramaz, ayrıca herkez GTX 580'i 900mhz'e oc yapacak diye bir kaide yok default saat hızı her türlü yeter, kartın tdp'si 244w tüm sistemin çektiği güç olarak 380w'a denk geliyor 5970'li sistemde 350w güç tüketiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
benim GTX 460 SLI hepsine 5 basar :)
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junana 8 yıl
bu kartla nvidia nın yenilen güreşçi edasıyla bir kez daha yerlerde süründüğünü görmüş bulunmaktayız.bu tesellation ve phsyx zımbırtılarının dışında (bunlar açık oldugunda amd kartları yerlerde sürünüyor,sebebi ise oyunların çoğunun nvidia kartlara göre yapılmasından kaynaklanmaktadır.tamamen adil bir ortamda amd kartlarının gercek gücü görülebilir. ) hiçbir numarası yoktur.F/p düşünüldüğünde nvidia bu kafayla geride kalmaya mahkumdur.
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The.Prodigyy 8 yıl

junana

bu kartla nvidia nın yenilen güreşçi edasıyla bir kez daha yerlerde süründüğünü görmüş bulunmaktayız.bu tesellation ve phsyx zımbırtılarının dışında (bunlar açık oldugunda amd kartları yerlerde sürünüyor,sebebi ise oyunların çoğunun nvidia kartlara göre yapılmasından kaynaklanmaktadır.tamamen adil bir ortamda amd kartlarının gercek gücü görülebilir. ) hiçbir numarası yoktur.F/p düşünüldüğünde nvidia bu kafayla geride kalmaya mahkumdur.



Senin cuda'dan haberin yok sanırım sen render çekiyomusun bilmem ama bir gtx 480 ile render çek birde 5970 ile arasındaki farkı sen seç ne dersin saçma sapan yorum yapmıyalım lutfen 3d desteği fizik ve cuda desteği daha ne olsun yok yok yani amd de bu teknolojileri yapsın o zaman laf etmiyelim.
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the enemy 8 yıl
oyun testleri sırasında vsync açık konumda mı oluyor acaba ?
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Kloroform 8 yıl

the enemy

oyun testleri sırasında vsync açık konumda mı oluyor acaba ?






Hayır. Açık olursa benchmark esnasındaki fps ekranın Hz değerinden yukarıya çıkamaz.
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setek01 8 yıl
650 watt psu ile gtx580 kart almayı düşünmek Bir Türk'ün Belçika'da yaptığı gazla çalışan ferrariyi getirdi aklıma. Firma aracı geri almıştı. 1000 TL verip kart alan adamda zaten en az 850 Watt psu vardır. 650 Watt Psu ile 5970'i de OC'li kullanmak pek sağlıklı olmayacaktır. O zaman kullanıcı profiline göre GTX580 sınırlar içinde tasarlanmış bir kart aslında. Ayrıca HD5970'e de %15 oc uygularsınız 500watt çekmesede 425 450 aralığında bir güç çeker ama bu sefer donmaz da yanabilir!
PHYSX ve mozaikleme gibi zorlayıcı özelliklerin de güç tüketimine katkı yapacağı bir gerçek. 6870CF testte can alıcı değerler veriyor ama iki tane 6870 GTX580 fiyatına denk geliyor ve Mafia 2 Batman AA gibi oyunlarda PHYSX efekti gerçekten
oldukça keyif veriyor onun için 1000 lira harcayıpta bunlardan mahrum olmak istemezdim.
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spaydix 8 yıl
arkadaşlar o watt değerleri sadece ekran kartının değil karıştırmayın komple kasanın çektiği watt değeridir. ama yinede çok tabiki



setek01

650 watt psu ile gtx580 kart almayı düşünmek Bir Türk'ün Belçika'da yaptığı gazla çalışan ferrariyi getirdi aklıma. Firma aracı geri almıştı. 1000 TL verip kart alan adamda zaten en az 850 Watt psu vardır. 650 Watt Psu ile 5970'i de OC'li kullanmak pek sağlıklı olmayacaktır. O zaman kullanıcı profiline göre GTX580 sınırlar içinde tasarlanmış bir kart aslında. Ayrıca HD5970'e de %15 oc uygularsınız 500watt çekmesede 425 450 aralığında bir güç çeker ama bu sefer donmaz da yanabilir!
PHYSX ve mozaikleme gibi zorlayıcı özelliklerin de güç tüketimine katkı yapacağı bir gerçek. 6870CF testte can alıcı değerler veriyor ama iki tane 6870 GTX580 fiyatına denk geliyor ve Mafia 2 Batman AA gibi oyunlarda PHYSX efekti gerçekten
oldukça keyif veriyor onun için 1000 lira harcayıpta bunlardan mahrum olmak istemezdim.

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DH Misafiri 8 yıl
Resmen NVIDIA yı yerden yere vurmuş, gülüş ifadelerinden belli bi kere, ben anlamıyorum sıcaklık değerleri ve güç olarak yere vurulmuş ve AMD taraftarı olarak ta 5970 in de ciddiye alınmaması çok ilginç yani. Yine de GTX 480 e göre tekli olarak oldukça iyi iş çıkarmış. NVIDIA nın önümüzdeki dönemlere hazırladığı GTX 595 çift GPU lu olacak olan bir ekran kartı var.Bir yandan da AMD nin merakla beklenen kartı 6900 serisi ve devamı olan 7000 serisi. AMD de NVIDIA a ayrı ayrı alanlarında oldukça büyük işler yapıyorlar gerçekten de. Ne olursa olsun bu ekran kartları her türlü araştırılsa bile emeğe saygı demek gerek. Saygılar
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DH Misafiri 8 yıl
bırakın nvidia'ymış amd'deymiş en iyi ekran kartı sis mirage 3 xD hahaha :D
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