ASUS GTX 580 video inceleme

Bu videomuzda Nvidia'nın merakla beklenen ve GTX 480 üzerine neler koyabileceği tartışma konusu olan GTX 580 GPU'suna sahip olan ASUS GTX 580 ekran kartını inceliyoruz.
xtyper hay sansıma yaw... gtx480 aldık bir ik ay sonra 580 cıktı piyasaya... yeni karta sahip olmak nerdeyse imkansız oldu
junana bu kartla nvidia nın yenilen güreşçi edasıyla bir kez daha yerlerde süründüğünü görmüş bulunmaktayız.bu tesellation ve phsyx zımbırtılarının dışında (bunlar açık oldugunda amd kartları yerlerde sürünüyor,sebebi ise oyunların çoğunun nvidia kartlara göre yapılmasından kaynaklanmaktadır.tamamen adil bir ortamda amd kartlarının gercek gücü görülebilir. ) hiçbir numarası yoktur.F/p düşünüldüğünde nvidia bu kafayla geride kalmaya mahkumdur.
the enemy oyun testleri sırasında vsync açık konumda mı oluyor acaba ?
setek01 650 watt psu ile gtx580 kart almayı düşünmek Bir Türk'ün Belçika'da yaptığı gazla çalışan ferrariyi getirdi aklıma. Firma aracı geri almıştı. 1000 TL verip kart alan adamda zaten en az 850 Watt psu vardır. 650 Watt Psu ile 5970'i de OC'li kullanmak pek sağlıklı olmayacaktır. O zaman kullanıcı profiline göre GTX580 sınırlar içinde tasarlanmış bir kart aslında. Ayrıca HD5970'e de %15 oc uygularsınız 500watt çekmesede 425 450 aralığında bir güç çeker ama bu sefer donmaz da yanabilir! PHYSX ve mozaikleme gibi zorlayıcı özelliklerin de güç tüketimine katkı yapacağı bir gerçek. 6870CF testte can alıcı değerler veriyor ama iki tane 6870 GTX580 fiyatına denk geliyor ve Mafia 2 Batman AA gibi oyunlarda PHYSX efekti gerçekten oldukça keyif veriyor onun için 1000 lira harcayıpta bunlardan mahrum olmak istemezdim.
Benim de gtx580im var, çok da memnunum performansından... Fakat bi günde maksimum 3-4 saat yükte çalışmasına rağmen faturamda 30tl fark oluştu. Bunun normal olduğunu düşünmüyorum açıkçası...
eğer amp! aldıysan çokta üzülme ama referans tasarım ise hakkaten üzül
bazı arkadasların yorumlarını hayretle okuyorum .mesela 1000tl veren adam elektrık faturasınımı dusuncek yada senelige vur bakalım ne kadar ektrası olcak falan diye.sevgılı arkadaslarım turkiyede yasıyoruz degilmi?gelen faturalardan haberiniz yok sanırım.mesela video da oc li gtx 580 500wat cekmis (genel olarak pc nin cektigi wat degeri) ati nin 5970 li hali 300 kusur. simdi arada 200 watt kadar fark var. sizce bu azmı ya?cunku bu kartı alıcak olan adam illaki oc de yapsam ne olur acaba falan diyip oc de yapar. yapınca tablo bu mu olacak yani??
kimileride yok efendim gtx580 le 5970 mi karsılastırılırmıs. neden karsılastırılmasın. gtx580 nvidianın amiral gemisi ise 5970te atininki.nvidia cıkarsın madem x2 li bir kart onuda gorelim testlerde. he birde gtx580 yeni kart,5970 1.5 sene onceki kart ve hala cok guclu bir ekran kartı.testlerdede gorunuyor zaten.
iste yok efendim nvidia tek gpu ile hemen hemen aynı degerleri yakalamıs.hmm cok guzel.hemen madalya verelim nvidia ya:D aradan 1,5 sene gecmis yani atinin 5970 i cıkartmasından. izin verinde yakalasın artık.5970in cıkısından kısa sure sonra nvidia boyle bir kart cıkarsaydı ozaman derdik "iyi olmus gercekten"
nvidia gtx480le guzelce .... sıvadı.musterilerde kardesim nasıl sıva yapmıssın boyle duzgun yap sunu dedi.simdi eski sıvayı yeniliyo.bunu hepimiz biliyoruz.
diger konu iste ati yuksek fps versin diye goruntu kalitesinden dusuroyormus .he bunu bi tek ati yapıyo dimi?nvidia yapmıyo! oylemi
senelerdir nvidia oyun firmalarına para basıyo ,bizim karlara gore optimize et ,bizim kartlarımızda performans daha iyi gozuksun diye.bunu yapan nvidia iyi ,goruntu kalitesini dusuren ati kotumu bu durumda?bir arkadasımız cok guzel bir yorum yapmıstı.mantık olarak soylemis,simdi siz satıcıya gittiniz ve size 580,5970 i karsılastırır gibi maddeler yazmıs.cok guzel bir yorumdu bence.cunku bir ekran kartı almadan once neredeyse her seyine bakıyoruz. fiyatı ne , ozellikleri ne,ısı degerleri, verdigi performans, cektigi guc.
yazdıklarımdan atici gibi gorunebilirim. aslında degilim.verecegim paraya gore mantıklı olan secenek hangisi ise onu alırım.ama suan gorundu gibi ati bir adım hala onde.kaldıki 6970 ve 6990 lar cıkcak yakında.bakalım ne olcak ozaman.
neyse bitireyim artık.uzadı.daha konuslcak fikir alısverisinde bulunacak cok sey var.burda kafa sisirmeyelim.hepinize tesekkur ederim arkadarlar.surc-u lisan ettiysek affola :)
Senin cuda'dan haberin yok sanırım sen render çekiyomusun bilmem ama bir gtx 480 ile render çek birde 5970 ile arasındaki farkı sen seç ne dersin saçma sapan yorum yapmıyalım lutfen 3d desteği fizik ve cuda desteği daha ne olsun yok yok yani amd de bu teknolojileri yapsın o zaman laf etmiyelim.
Hayır. Açık olursa benchmark esnasındaki fps ekranın Hz değerinden yukarıya çıkamaz.
PHYSX ve mozaikleme gibi zorlayıcı özelliklerin de güç tüketimine katkı yapacağı bir gerçek. 6870CF testte can alıcı değerler veriyor ama iki tane 6870 GTX580 fiyatına denk geliyor ve Mafia 2 Batman AA gibi oyunlarda PHYSX efekti gerçekten
oldukça keyif veriyor onun için 1000 lira harcayıpta bunlardan mahrum olmak istemezdim.