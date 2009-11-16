Asus H57 çipsetli yeni anakartını gösterdi: P7H57D-V EVOA

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, yonga seti gamını da güncelleyecek. LGA1156 formundaki güncel işlemcileri için P55 çipsetini hazırlayan firma, Westmere (ikinci jenerasyon Nehalem) mimarisini temel alan Clarkdale işlemci ailesi içinse H57 çipsetini geliştirdi. Entegre grafik birimine sahip işlemciler için geliştirilen H57, genel özellikleri itibariyle P55 ile büyük benzerlikler gösterirken, farklı olarak FDI (Flexible Display Interface) ara birimini destekliyor ve bu sayede işlemci üzerinde entegre biriminden istifade edilebiliyor.

P55 çipsetli anakartlardan farklı olarak H57 tabanlı yeni çözümlerde işlemci üzerindeki entegre grafik birimi için DVI ve D-Sub gibi görüntü çıkışlarına da yer verilecek. Yeni yonga seti için çalışmalarını sürdüren anakart ürticileri arasında H57 anakartını gösteren ilk isimlerden birisi Asus oldu. Tayvan merkezli firmanın Intel H57 yonga setini taşıyan P7H57D-V EVO kod adlı yeni anakartı detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilere ev sahipliği yapacak olan yeni anakart, Full ATX formunda hazırlandı.

Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 kullanımına olanak tanıyan anakart, iki adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve Crossfire X desteği (SLI için henüz net bir bilgi yok) sunuyor. 6 adet SATA-II ve iki adet SATA-III portlarıyla birlikte USB 3.0 konnektörlerine sahip olan anakart, genel görünümü ve tasarım özellikleriyle Asus'un yeni nesil anakartlarında takip ettiği yaklaşımı sürdürüyor. Pasif soğutma ve katı kapasitörlerle donatılan ayrıca enerji verimliliği için EPU dinamik güç yönetim teknolojisine destek sunan P7H57D-V EVO, D-Sub ve DVI konnektörleriyle geliyor.

Asus tarafından 32nm Intel işlemcilerini lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen P7H57D-V EVO'nun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.