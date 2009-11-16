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Asus H57 çipsetli yeni anakartını gösterdi: P7H57D-V EVOA

9 yıl
12,2b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus H57 çipsetli yeni anakartını gösterdi: P7H57D-V EVOA
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, yonga seti gamını da güncelleyecek. LGA1156 formundaki güncel işlemcileri için P55 çipsetini hazırlayan firma, Westmere (ikinci jenerasyon Nehalem) mimarisini temel alan Clarkdale işlemci ailesi içinse H57 çipsetini geliştirdi. Entegre grafik birimine sahip işlemciler için geliştirilen H57, genel özellikleri itibariyle P55 ile büyük benzerlikler gösterirken, farklı olarak FDI (Flexible Display Interface) ara birimini destekliyor ve bu sayede işlemci üzerinde entegre biriminden istifade edilebiliyor.

P55 çipsetli anakartlardan farklı olarak H57 tabanlı yeni çözümlerde işlemci üzerindeki entegre grafik birimi için DVI ve D-Sub gibi görüntü çıkışlarına da yer verilecek. Yeni yonga seti için çalışmalarını sürdüren anakart ürticileri arasında H57 anakartını gösteren ilk isimlerden birisi Asus oldu. Tayvan merkezli firmanın Intel H57 yonga setini taşıyan P7H57D-V EVO kod adlı yeni anakartı detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilere ev sahipliği yapacak olan yeni anakart, Full ATX formunda hazırlandı.

Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 kullanımına olanak tanıyan anakart, iki adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve Crossfire X desteği (SLI için henüz net bir bilgi yok) sunuyor. 6 adet SATA-II ve iki adet SATA-III portlarıyla birlikte USB 3.0 konnektörlerine sahip olan anakart, genel görünümü ve tasarım özellikleriyle Asus'un yeni nesil anakartlarında takip ettiği yaklaşımı sürdürüyor. Pasif soğutma ve katı kapasitörlerle donatılan ayrıca enerji verimliliği için EPU dinamik güç yönetim teknolojisine destek sunan P7H57D-V EVO, D-Sub ve DVI konnektörleriyle geliyor.

Asus tarafından 32nm Intel işlemcilerini lansmanına paralel olarak pazara sunulması beklenen P7H57D-V EVO'nun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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sagopakey78 9 yıl
Detaylı fotoğraflarını vermişler.
teknofrikik.com/...
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sahafiec 9 yıl
e hani H55 yonga seti görecekti bu işi, H57 nerden çıktı şimdi?


@ooppss
birde bu işlemciler mevcut 1156 anakartlarda çalışmayacaksa ve mevcut 1156 işlemciler de h57 anakartlarda
çalışmayacaksa intel hepten saçmalamış demektir..

böyle bir durum söz konusu değil ve daha önce paylaşıldı.
yeni grafik birimli işlemcileri her iki tür anakartlarda da kullanbilirsiniz.
fark şu ki P55 anakartlarda kullanınca yeni işlemcilerin dahili grafik birimini kullanamazsınız.
yani normal bir i5 gibi çalışır, grafik biriminde faydalanmak için H55 ve ya H57 anakart olması lazım.
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Thehunt 9 yıl
chipset farklı olduğu için çalışmaz diye tahmin ediyorum socket aynı olsada
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ooppss 9 yıl
hala şu entegre grafik meselesini anlamış değilim...
olay sadece anakartın üzerinden işlemciye taşımaksa
harici ekran kartı kullanıldığı zaman işlemci 2 çekirdek kadar performans verecek demektir..
o zaman kullanmayacağımız grafik işlemci ye niye para verelim..
biz harici garfik kartını kullanırken sistem zorlanmadığı zamanlarda işlemcinin içindekini kullanacak
ama sistem zorlandığı zaman harici karta geçebilecekse bir işe yarayabilir..
özellikle laptoplarda güç tüketimine katkısı olur..
ama haberden anladığım kadarıyla böyle bir kullanım şansı yok..
anakart üzerinden görüntü çıkışı sağlanacaksa monitörü harici karta bağladığımız zaman
tamamen devre dışı kalacaktır..
birde bu işlemciler mevcut 1156 anakartlarda çalışmayacaksa ve mevcut 1156 işlemciler de h57 anakartlarda
çalışmayacaksa intel hepten saçmalamış demektir..

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dennjS 9 yıl
öyle olucak tabikide.
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OverClocK1ng 9 yıl
Enteresan bir yaklaşım.

O zaman 1156 pin olduğu için bu anakarta Core i7 860 gibi bir işlemci takıp kullanabileceğiz ama işlemci Clarkdale olmadığı ve entegre grafik birimi olmadığı için anakartın üzerindeki görüntü çıkışları çalışmayacağından dolayı harici ekran kartsız kullanamayacağız demektir.

Doğru tahmin etmiyormuyum. Yanlışsam düzeltin.
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