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Asus, Nvidia ION tabanlı Eee Box B1006 modelini hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Nvidia ION tabanlı Eee Box B1006 modelini hazırlıyor
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Intel ile olan ilişkilerinin etkilenmemesi adına Nvidia ION platformunu temel alan herhangi bir sistem hazırlamayacağı iddia edilen Asus'un tüm söylentilerin aksine masaüstü platformu için ION tabanlı yeni bir nettop üzerinde çalıştığı bizzat Nvidia tarafından açıklandı. Gelen bilgilere göre Asus'un Eee Box serisi altında hazırladığı B1006 kod adlı sistem Nvidia ION platformunu kullanacak yani üzerinde tek veya çift çekirdekli Intel Atom işlemcisiyle birlikte, Nvidia'nın GeForce 9400 yonga seti bulunacak.

ION platformunu temel alması itibariyle hem DirectX 10 desteği sunacak hem de pek çok oyunu belli detay ve çözümürlük ayarlarında oynatabilme fırsatı sunacak yeni sistem aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. Asus Eee Box B1006'nın üçüncü çeyrekte anons edilmesi bekleniyor.

Bu arada elde edeceği test sonuçlarına göre Asus'un da aynı Lenovo gibi Nvidia ION tabanlı netbook hazırlayabileceği konuşuluyor.


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yc#1 9 yıl
@batuist Kasa monitöre entegre.
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jay jay justified 9 yıl
nVidia Ion tabanlı netbooklar gelsin de artık laptopları düşünmek için en ufak sebebim kalmasın. Nettoplar artık piyasada süzülmeye başladılar. En güzel örneklerinden biri bu. Sırada netbooklar var. PES 2009 oynatabilen ve 10 saat normal kullanımda pil ömrü olan bir netbooktan daha güzel bir taşınabilir cihaz olabilir mi?
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Batuist 9 yıl
bu nasıl bir alet sadece montörden mi ibaret?? tablet PC gibi??
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TELESCOPE 9 yıl
konuşuyorlarmış, konuşsunlar bakalım ,biz nasılolsa buradayız,bir şekilde haberimiz olur nasıl olsa
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