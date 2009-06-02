Asus, Nvidia ION tabanlı Eee Box B1006 modelini hazırlıyor

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Intel ile olan ilişkilerinin etkilenmemesi adına Nvidia ION platformunu temel alan herhangi bir sistem hazırlamayacağı iddia edilen Asus'un tüm söylentilerin aksine masaüstü platformu için ION tabanlı yeni bir nettop üzerinde çalıştığı bizzat Nvidia tarafından açıklandı. Gelen bilgilere göre Asus'un Eee Box serisi altında hazırladığı B1006 kod adlı sistem Nvidia ION platformunu kullanacak yani üzerinde tek veya çift çekirdekli Intel Atom işlemcisiyle birlikte, Nvidia'nın GeForce 9400 yonga seti bulunacak.

ION platformunu temel alması itibariyle hem DirectX 10 desteği sunacak hem de pek çok oyunu belli detay ve çözümürlük ayarlarında oynatabilme fırsatı sunacak yeni sistem aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. Asus Eee Box B1006'nın üçüncü çeyrekte anons edilmesi bekleniyor.

Bu arada elde edeceği test sonuçlarına göre Asus'un da aynı Lenovo gibi Nvidia ION tabanlı netbook hazırlayabileceği konuşuluyor.