Asus, Nvidia ION tabanlı Eee Box EB1501 sistemine Blu-ray sürücü ekledi

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Asus ilk defa geçtiğimiz yıl tanıttığı Eee Box EB1501 isimli nettop sisteminde güncellemeye gitti. Standart olarak DVD yazıcı ile sunulan tasarım odaklı mini-bilgisayar, bundan böyle Blu-ray sürücü seçeneğine de sahip olacak. Oturma odalarında kullanılmak üzere hazIrlanan Nvidia ION tabanlı sistemin teknik özelliklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin güç verdiği sistem, GeForce 9400M IGP'si sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunuyor ve böylece 1080p videolar herhangi bir takılma olmaksızın sorunsuzca oynatılabiliyor.

2GB sistem belleğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan Asus Eee Box EB1501'de kablosuz iletişim için WiFi desteğine de yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarının kullanıldığı sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Avrupa pazarına 620$ seviyesinden başlayan fiyatlarla gelecek olan Eee Box EB1501, önümüzdeki hafta satışa sunulacak.