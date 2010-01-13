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Asus, Nvidia ION tabanlı Eee Box EB1501 sistemine Blu-ray sürücü ekledi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Nvidia ION tabanlı Eee Box EB1501 sistemine Blu-ray sürücü ekledi
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Asus ilk defa geçtiğimiz yıl tanıttığı Eee Box EB1501 isimli nettop sisteminde güncellemeye gitti. Standart olarak DVD yazıcı ile sunulan tasarım odaklı mini-bilgisayar, bundan böyle Blu-ray sürücü seçeneğine de sahip olacak. Oturma odalarında kullanılmak üzere hazIrlanan Nvidia ION tabanlı sistemin teknik özelliklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin güç verdiği sistem, GeForce 9400M IGP'si sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunuyor ve böylece 1080p videolar herhangi bir takılma olmaksızın sorunsuzca oynatılabiliyor.

2GB sistem belleğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan Asus Eee Box EB1501'de kablosuz iletişim için WiFi desteğine de yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarının kullanıldığı sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Avrupa pazarına 620$ seviyesinden başlayan fiyatlarla gelecek olan Eee Box EB1501, önümüzdeki hafta satışa sunulacak.


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acbold 9 yıl
fiyatı iyi gibi geldi bana blu-ray,9400,2gb ram + tasarım. değer bence 1300-1500 tl civarı olur herhalde türkiyede.
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MAVİ2 9 yıl
ben bunu bugün aldım, ilk izlenimim iyi, totalmedia theatre 3 diye bir oynatıcısı var performansı iyi, ama menüsü yok bulamıyorum,
ne ileri geri ne şu bu anlamadım bu işi, kurcalıyorum bakalım..............
vlc hd videolarda takıldı bunun kodeği vlcde gösterilemezmi acaba?????????
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CoreXXX 9 yıl
harbiden çok şık yapmış asus. blu raya şu anda ihtiyacımız varmı o başka konu tabi. ama parası olan alır çünkü bu modelin aynısının dvd rw li olan modelide var
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toz-koparan 9 yıl
Asus harika ürünler çıkarıyor tebrikler..
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