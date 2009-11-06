Asus Nvidia ION tabanlı yeni netbook modelini Avrupa'da satışa sunuyor

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Nvidia ION platformunu kullanan yeni netbook modelini Avrupa'da satışa sunuyor. Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak 22 Ekim'de anons edilen EeePC 1201N isimli yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla geliyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işkemcisinden güç alan yeni netbook modelinde 3GB ram ile birlikte depolama için 320GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor ve 500GB'lık çevrimiçi depolama alanı da sağlanıyor.

Diğer özellikleri arasında 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çoklu dokunmatik touchpad, Ethernet, WiFi, Bluetooth, SD kart slotu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Asus Eee PC, ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimiyle hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor.

Avrupa'da piyasalarında önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Eee PC 1201N'nin 500 Avro civarı bir fiyata sahip olması beklenirken, tek çekirdekli işlemci kullanan ve daha düşük bellek/disk kapasitesine sahip olan alternatif bir modelin daha olacağı bildiriliyor.