Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Nvidia ION tabanlı yeni netbook modelini Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl
11,3b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus Nvidia ION tabanlı yeni netbook modelini Avrupa'da satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, Nvidia ION platformunu kullanan yeni netbook modelini Avrupa'da satışa sunuyor. Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak 22 Ekim'de anons edilen EeePC 1201N isimli yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla geliyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işkemcisinden güç alan yeni netbook modelinde 3GB ram ile birlikte depolama için 320GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor ve 500GB'lık çevrimiçi depolama alanı da sağlanıyor.

Diğer özellikleri arasında 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çoklu dokunmatik touchpad, Ethernet, WiFi, Bluetooth, SD kart slotu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Asus Eee PC, ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimiyle hem DirectX 10 desteği sunuyor hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor.

Avrupa'da piyasalarında önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Eee PC 1201N'nin 500 Avro civarı bir fiyata sahip olması beklenirken, tek çekirdekli işlemci kullanan ve daha düşük bellek/disk kapasitesine sahip olan alternatif bir modelin daha olacağı bildiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
intelin tekelinden kurtulmak iyi oldu, ama 500 euro çok abartılı fiyat, yani kdv de eklersek tr fiyatı 1380 liraya gelio,ben zannetmem bu netbok tr de 800 lira felan olur yoksa asla satamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
CoreXXX

intelin tekelinden kurtulmak iyi oldu, ama 500 euro çok abartılı fiyat, yani kdv de eklersek tr fiyatı 1380 liraya gelio,ben zannetmem bu netbok tr de 800 lira felan olur yoksa asla satamaz


800 lira mı? Şakaydı sanırım :) Ya da temenni diyelim.


dikmenibo, az önce baktım da, bu model 3,1 pound geliyormuş. Yani 1,41 kilogram. Buna batarya dahil mi bilmiyorum. İşin komik tarafı, bu arkadaşın über-dandik versiyonu olan 1201HA modeli de aynı ağırlıkta :) Ayrıca 6 hücreli pil ile 8 saat kullanım süresi yazıyor. Çok fena çok! Kafayı bozup yurtdışından bir 1201N getirtesim var. Du bakam neler olcek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdivleli 9 yıl
Netbooklar- notebooklara doğru gidiyor farkında mısınız ? Oysa ucuz ve herkesin satın alabileceği maliyeti düşük cihazlar olarak piyasaya çıkmışlardı.
Nerede Asus EEePCnin release versiyonu nerede bu cihazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
Bahsettiğin türden netbooklar hala üretiliyor. Epeyce de satılıyor. Yani bir yere gidilmiyor. Sadece alternatifler çoğalıyor. İki platform arasında kesin çizgilerin oluşması sadece ve sadece tüketiciye zarar verir. Ne kadar çok seçenek, o kadar isabetli tercih demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
yap 500 lira kapışalım 500 avro nedir be kardeşim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
Tek kelimeyle harika. N330 işlemci, 12,1 inç ekran, 3 GB bellek ve 320 GB harddisk, çoklu dokunmatik touchpad. Bir netbookun içine koyulabilecek her şeyi koymuşlar. Bundan ötesi gereksiz olurdu. Müthiş. Fiyatı da abartılacak düzeyde değil. Türkiye fiyatı saçmalık olur sadece, her zamanki gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 9 yıl
ion platformu harbi kaymak gibi oldu.Bu fiyat konusuna ne demeli? Netbook'un felsefesine aykırı değil mi? Ucuza ,maksimum mobil bir internet,ofis bilgisayarı değil miydi amaç?? 500 Euro da neyin nesi? ION mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
İyi de bu zaten 12.1 inç ekranla geliyor sorun ne ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 9 yıl
aslında netbook ta olsa 12.1 inç altında olmaması lazım 11.6 da hadi idare ediyorda 10.2 ve altı ne yazıkki gerçektrn çok küçükler birde bunlara dvd yazıcı olsa 12.1 de olsa iyi olurdu extra aparat taşımamak için e tabii uzun ömürlülerde taşımazsın 2-3 saat yada altında pil süresi olanlarda zaten şarj aletini taşımak zorundasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11294 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Netbook, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 9 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 9 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim