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Asus optik sürücülü Eee PC 1004DN modelini satışa sundu

9 yıl
14,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus optik sürücülü Eee PC 1004DN modelini satışa sundu
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Asus ilk defa Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2009 (CES 2009) fuarında tanıttığı optik sürücülü yeni netbook modeli Eee PC 1004DN'nin satışına başladı. Artan rekabet karşısında iddialı modellerle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Asus, netbook'lar için kimi kullanıcıların en önemli eleştrisi olan optik sürücü eksikliğini ve yüksek tanımlı video oynatım sorununu Eee PC 1004DN modeliyle aşmayı hedefliyor. Zira yeni netbook, sahip olduğu optik sürücüsünün yanında diğer pek çok netbook'tan farklı olarak 945GC yerine GN40 yonga setini kullanıyor.

Intel'in "off the roadmap" çözümü olarak çoklu ortam odaklı nebook hazırlamak isteyen üreticiler için kullanıma sunduğu GN40 yonga setiyle DirectX 10 destekli GMA X4500M entegre grafik birimine sahip olan Eee PC1004DN, bu sayede hem daha yüksek grafik performansı sunabiliyor hem de yüksek tanımlı videoları daha akıcı bir şekilde oynatabiliyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan yeni netbook, 1GB sistem belleğine, 120GB'lık sabit diske, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.2-inç ekrana, ExpressCard 32 slotuna ve 6 hücreli pile sahip.

Kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.1 teknolojilerine destek veren Eee PC 1004DN'nin 720p videoları sorunsuca, 1080p videoları ise yapılacak birkaç ince ayar sonrasında oynatabildiği belirtiliyor. 6 hücreli pil ile 5.5 saatlik kullanım süresi sunduğu belirtilen CD/DVD yazılıcılı yeni netbook, Tayvan'da yaklaşık 610$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


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hunter87 9 yıl
Optikle ekran kartını eklemiş ama bu seferde çözünürlüğü düşürmüş, hard diski kapasitesini düşürmüş, Çift çekirdek atom neden kullanılmamış o da ayrı bir durum.
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