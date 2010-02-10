Asus özel tasarımlı Radeon HD 5850 DirectCU modelini gösterdi

Özel tasarımlı Radeon HD 5870 TOP Edition modeli gün ışığına çıkan Asus, Radeon HD 5850 DirectCU modelini de gösterdi. Yeni modelin özellikle, grafik yongasıyla doğrudan temas kuran, her biri 8mm kalınlığında iki adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucusuyla dikkat çekmesi bekleniyor. Tayvan merkezli firmanın iddiasına göre, referans tasarımlı model ile kıyaslandığında Radeon HD 5850 DirectCU, %20 daha serin ve %35 daha sessiz çalışıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği özel tasarımlı yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip. Saat hızları hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Asus Radeon HD 5850 DirectCU modelinin, CeBIT 2010 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.