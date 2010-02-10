Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus özel tasarımlı Radeon HD 5850 DirectCU modelini gösterdi

9 yıl
32,8b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özel tasarımlı Radeon HD 5870 TOP Edition modeli gün ışığına çıkan Asus, Radeon HD 5850 DirectCU modelini de gösterdi. Yeni modelin özellikle, grafik yongasıyla doğrudan temas kuran, her biri 8mm kalınlığında iki adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucusuyla dikkat çekmesi bekleniyor. Tayvan merkezli firmanın iddiasına göre, referans tasarımlı model ile kıyaslandığında Radeon HD 5850 DirectCU, %20 daha serin ve %35 daha sessiz çalışıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun güç verdiği özel tasarımlı yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip. Saat hızları hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Asus Radeon HD 5850 DirectCU modelinin, CeBIT 2010 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
eğer fabrika ıkışı o.c li değilse buna neden fazla para verelimki. referans tasarımı zaten çok serin çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Tasarım açısından güzel olmuş ama performansı konusunda pek fikrim yok.
HD4850'nin matrix isimli soğutucusunun resmi koyulmuş konuda , ilk defa gördüm müthişmiş gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
böcek resmini kamera bayağı net çekmiş ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daywallker 9 yıl
çizgi çok sağlam çalışıyo ona laf yok ama asus kartlar çizgi yüzünden pahalı diyede bişii yok bu arada ne biçim bi tasarım o ya daha kalite üretilebilirmiş !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
sırf iş olsun diye cıkarılmıs bir kart.sogutucuda cok dandik bana gore..


hd4850 matrix de kullanılan sogutucu buna 5 basar..



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 9 yıl
sony televizyonda türkiyede ne ise (sony olsun 5 kuruş fazla olsun mantığı) asus bilgisayar piyasasında türkiyede odur tabii televizyon ve bilgisayar piyasası türkiyede geliştikçe sony ve asusun rakipleri enaz onlar kadar kaliteli ürünleri türk piyasasına soktuğundan bu mantık artık geçerli değil bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooper27 9 yıl
yaw şu asus bu ülkede niye bukadar pahalı çizgi çok kar ediyor yada pazarlık yapmayı bilmiyor !!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barisdragon 9 yıl
Asus yurtdışında diğer markalarla aynı hatta daha düşük olabiliyor demek ki biri bize geçiriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 9 yıl

trooper27

yaw şu asus bu ülkede niye bukadar pahalı çizgi çok kar ediyor yada pazarlık yapmayı bilmiyor !!!!

çizgi felaket bi şekilde kar yapıyor


ve köpeğin önüne kemik atar gibi bi kaç malzemeyi garantiden değiştirincede,yardakçıları çizgiyi göklere çıkatıyor


mecbur kalmadıkça veya hesaplı denkgetirmedikçe asus marka iğne bile almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
32809 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, Ekran Kartı ve
2 etiket daha özel tasarım asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim