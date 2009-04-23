Asus P30A; Profesyoneller için WiMAX ve 3G destekli dizüstü bilgisayar

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Asus, profesyoneller için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın 13.3" (1366x768 çözünürlüğünde) ekrana sahip olan P30A kod adlı yeni dizüstü bilgisayarlının en önemli özelliği olarak Intel'in Anti-theft PC Protection isimli hırsızlığa karşı koruma teknolojisi ile desteklenmiş olması gösteriliyor. Tabii bu özellikle profesyoneller için oldukça önemli bir detay zira yapılan araştırmalar sadece Amerika'da her yıl ciddi oranda dizüstü bilgisayar hırsızlığı yaşandığı ve bu durumun kimi kurum ve kullanıcılar için ciddi veri güvenliği sorunu yaşattığı belirtiliyor. 32.3 x 23.2 x 2.61 cm boyutlarında ve 4 hücreli pil ile 1.5Kg ağırlığında olduğu belirtilen Asus P30A, tahmin edilebileceği üzere Intel platformunu temel alıyor.

Ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan, Core 2 Duo SU9400 (1.4GHz) işlemcisinden güç alan sistem, 4GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 320GB'lık sabit disk (SATA) ile geliyor. Entegre parmak izi okuma sistemine de sahip olan Asus P30A, 1.3MP çözünürlüğünde dahili kamera, WiFi, Gigabit Ethernet ve Bluetooth 2.1 desteği gibi özelliklere ek olarak WiMAX ve 3G gibi yeni nesil bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista (Home Premium, Business or Ultimate) sürümleiryle satın alınabilecek P30A'nın Magnezyum alaşım özel kasası sayesinde şok durumuna karşı daha dayanıklı olduğu da belirtiliyor. Satışına yakında başlanacak P30A modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.