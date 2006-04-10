Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS P525 ; standart cep telefonu görünümlü Pocket PC Telefon

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
46,6b
1
55
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pocket PC Telefonlar, içerdikleri fonksiyonlar ve sundukları genişleme seçenekleri ile her zaman kullanıcıların ilgi odağı olmuşlardır. Fakat tek elle kullanımlarının zor olması ve boyutları bir çok kişinin bu cihazları almamasında baş nedenleri oluşturmakta. ASUS'un ilk olarak Cebit 2006'da tanıttığı P525 modeli Pocket PC Telefon, hem içerdiği özellikler hem de kullanım molaylığı sağlayacak tasarımıyla bir çok kişinin Pocket PC Telefonlara bakışını değiştirebilecek nitelikte.

Görünüş olarak standart cep telefonlarından pek farklı durmayan ASUS P525'de tuş takımı olarak, yeni PDA'larda görmeye alıştığımız QWERTY yerine cep telefonlarındaki gibi numerik tuş takımı bulunmakta. Kullanıcıların büyük tuşlar sayesinde daha rahat telefon numarası tuşlamalarına olanak veren tasarım aynı zamanda tek elle kullanıma da müsayit.

116.8 x 59 x 19 mm ölçülerinde ve 159.5 gram ağırlığında olan P525, özelliklerine göre oldukça hafif bir PDA. İşletim sistemi olarak Windows Mobile 5.0 kullanılan cihazda 2.8" büyüklüğünde, 320x240 piksel (QVGA) çözünürlüğe sahip, 65 bin renk gösterebilen, dokunmatik TFT ekran bulunmakta. 416MHz hızında çalışan Intel XScale işlemciye sahip olan üründe 64MB RAM, 128MB ROM bellek bulunuyor. Ürün 1300mAh gücündeki Li-ion bataryası ile 200 saat bekleme 3.5 saat konuşma süresi sunmakta.

Otomatik netleme yeteneği, flaşı ve 2MP çözünürlüğü bulunan dijital fotoğraf makinasına sahip olan ASUS P525, kart vizitler üzerindeki adres, isim ve telefon numarası gibi yazılı bilgileri optik karakter tanıma yardımıyla tarayarak adres defterine kayıt olanağı sunmakta. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 802.11b/g , Bluetooth 2.0 ve IrDA seçeneklerini kullanıcıya sunan üründe aynı zamanda dahili GPS konum saptamada bulunmakta.

Quad Band GSM/GPRS ağları üzerinde çalışabilen P525, dünyanın her yerinde görüşme yapmanıza olanak vermekte. Genişleme yuvası olarak mini SD slotu bulunan ürün, bilgisayar ile bağlantısını USB 1.1 portu üzerinden sağlamakta. ASUS P525 ile birlikte VoIP yazılımı olan Skype'de hazır kurulu olarak kullanıcıya sunulanlar arasında. Bu sayede Wi-Fi üzerinden İnternete ulaşabildiğiniz her yerden ücretsiz veya GSM şebekelerine nazaran uygun ücretler karşılığında görüşme yapabilmeniz mümkün.

Henüz çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ASUS P525, tasarımı ve özellikleri ile ilgi uyandıran bir ürün. Özellikle boyutları ve ağırlığı, sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.


http://www.pocketpcitalia.com/News/2006/04/Asus-P525--ecco-le-specifiche/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
emre415 12 yıl
slm bende bu pda yı kullanmak istiyorum ama benim için önenmli olan mp3 kalitesi kullandığım telin k750i nin süper bi mp3 kalitesi var bunun kalitesi nasıl
kulananlar cevap yazarsa sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 12 yıl
belki k750 bi gıdım daha iyi olabilir ama hemen hemen aynı ses kaliteleri


telefon en ucuz 759 lira olarak gözüküyor,
akakce.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozce104 12 yıl
gps durumları nedir.türkiyenin bütün haritası mevcut mu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qotsa 12 yıl

Orjinalden alıntı: ozce104

gps durumları nedir.türkiyenin bütün haritası mevcut mu.

aynı soruyu bende soracam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
computer operatör 12 yıl
eğer türkçe kullanma klavuzunuz varsa pdf formatında koyarsanız indiririm.
arkadaşlar yardım bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hicorotti 12 yıl
bir soru da benden.
bu cihazla faks almayı deneyen arkadaş var mı? kendisi alabiliyor mu, yoksa klasik telefonların yaptığı gibi bilgisayara bağlanıp mı almak isteyecek? bu konuda nokia'nın 9x00ları tek mi? ilgisi veya bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.

faks özelliği kesin olan ve bu gün alabileceğim 9300 güzel olmakla beraber wi-fi ve kamerasının olmaması çok büyük eksiklik. aynıları treo 650 için de geçerli. wi-fi yok, kamera yetersiz, palm olduğu için de symbian kadar kolay program bulunamıyordur, tahminim windows kadar da bulunamazdır. Ama o da virüslerden bağımsızdır ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
computer operatör 12 yıl
slm herkese tekrar. casper handoffice m500 ümü sattım ve bu cihazı alıcam. yanlız kullanan arkadaşlar yardımcı olabilirmi yaw bu cihazın;
türkçe dil seçeneği veya desteği varmı?
bize türkçeleştirme cd si veriyorlarmı yoksa kurarken türkçe mi kuruyoruz?
turkcell hattımla kullanıcam sorun olurmu?



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemberkan 12 yıl
üRÜN YAKLAŞIK 1 AYDIR BENDE VAR.
HER ŞEYİ MÜKEMMEL AMMMAAAA...:
1- CARD RECOGNITION BİR İŞE YARAMIYOR BENCE. BİR KAÇ KARTTA DENEDİM (ÜSTELİK TÜRKÇE KARAKTER OLMAYAN :( ama olumsuz...)
2- FOTO ÇEKTİĞİNİZDE 2-3SN SONRA ALIYOR GÖRÜNTÜYÜ. AMA DENKLANŞÖR SESİ EHEMEN GELİYOR. SEN DE GÖRÜNTÜYÜ KAYDIRMIŞ OLUYORSUN.
3- TELEFON ARAMALARINDA BAZEN UFAK TEFEK SIKINTISI VAR. BAZEN ADRES DEFTERİNDEN ARAMA YAPIYORUM. ARIYOR GİBİ YAPIP ARAMADIĞI OLUYOR. ÇOK STABİL DEĞİL. KLASİK WINDOWS KİTLENMELERİ BUNDA DA VAR. AMA dışarıdan arama GELDİĞİNDE DE BAZEN KİTLENMESİ CEVAP TUŞUNA DAHA SERT BASMAMI GEREKTİRİYOR :) AMA BİR İŞE YARAMIYOR. BENCE CİDDİ BİR SORUN.
TELEFONUMUN HAFIZASINI %40I DOLU BU ARADA. KİTLENMELER BUNDAN SEBEP OLMUYOR YANİ... AYRICA 1GB KINGSTON DA RAM VAR CİHAZDA...
DİĞER HER ŞEYİ MÜKEMMEL. ROM DEĞİŞTİRMEYİ DENEYECEĞİM. DAHA SORUNSUZ BİR ROM BULURSAM ONU DA BURAYA EKLERİM.
SAYGILARIMLA...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaque 12 yıl
Merhaba Arkadaşlar
Ben bu cihazı 3 aydır kullanıyorum. Yukarıda sorunları olan arkadaşlarımızın bir çoğu ortak problemler. Cihazda GPS yok arkadaşlar. Sadece Gps cihazı ile bağlantı kurularak verileri senkronize ediyor (en azından benim bildiğim kadarıyla). Esasen benim sorunum şu; İki gün önce kulaklıktan mp3 dinlerken, kulaklığı söküğümde telefonun normal modunda ne arayanın sesini duyabiliyorum ne de benim sesim karşıya gidiyor. Aynı zamanda media playerı dışarıdan, yani kulaklıksız dinlemek istediğimde o da çalmıyor. Benim tahminim kulaklık modundan normal moda geçemiyor. Fakat cihazı resetlediğim halde gene düzelmedi. Bununla ilgili bir bilgisi olan arkadaş veya asus'un bu modeline destek veren firmayı biliyormusunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erca.gsm.mobile 12 yıl
merhaba bende bu asusu p 525den var ama beni deli etti iki sorunu aşamadım
1)mesaj yazarken normal tuş kullanmak istiyorum olmuyor rakam basıyor

2)bu aletin tuş kilidi nasıl(on/of tuşuna basarak yapıyorum ama eminim daha emniyetli bir secenek vardır)

birde bluetoothla kullanıyorum pda cebimde bluetoothla konuşuyorum ama görüşmeyi kapatınca telefon cebimde olduğu halde sanal tuşlar kendiliğinden açılıyor vede bir yerleri arıyor doğal olarak.
işte ben bunlara bir çare bulamadım





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mharat 13 yıl
arkadaşlar merhaba;
ben aranıza yeni katılan biri olarak, ayrıca uzun zamandır poket pc veya pda araştırıyorum. araştırma nedenim ise sürekli seyehat ettiğim için internet üzerinde banka işlemleri yapabilmek. ama şu ana kadar araştırmalarıma bir sonuş bulamadım. microsoft ile görüşmem sonucunda ise poket pc lerde yüklü olan internet explorer 128 bit ssl desteği vermediğini bildirdi. fakat Windows CE PRO edition için 128 bit ssl desteği eklentisi olduğunu söylediler. konu ile ilgili olarak engin bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var. lütfen yazın bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frantico 13 yıl
Ürünün kulaklık çıkışı ne bilen varmı?
Özel bir çıkışmı kullanıyor yoksa 2.5'mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shimoda 13 yıl
alternatif modellerin gelmesi elbette fiyatları makul seviyelere düşürür. Cep telefonundan belli markaları ve uyduruk lensli, sensörlü modülleri anlayanlara elbette hitap etmeyecektir. bu tür bi cihazla halledebileceği işler için tuğla gibi laptopu taşımak sıkıntı oluyor. şööle 700 lü rakamlara alabilsek hiç düşünmiycem alacam ama nerdeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventkarakap84 13 yıl
bu telefon gayet guzeldır ve kullanımıda kolay oldugundsan emınım parası olanın bu aletı almasını dılerım ve ömrunuz boyunca rahat edersınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 13 yıl
bi topluca özelliklerini toparlayayım dedim...

Asus P525 Specs

* Intel PXA270 416MHz processor
* 2.8" QVGA screen
* 64MB RAM / 128MB ROM
* Bluetooth 1.2
* 802.11 b/g Wi-Fi
* 2.0 MP camera
* Mini SD expansion slot
* IrDA
* Windows Mobile 5.0
* Quad band GSM / GPRS

valla hoş telefon yapmışlar...alternatiflerde çoğalıcağa benziyor... yanlız birazcık büyük ve ağır olmuş...alternatifleri o2 xda atom şu an piyasada bulmak mümkün bi de hp rw6800.... almadaan önce muhakkak bunlarada bakın....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
46583 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
telefon, standart ve mobil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim