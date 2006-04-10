ASUS P525 ; standart cep telefonu görünümlü Pocket PC Telefon

Pocket PC Telefonlar, içerdikleri fonksiyonlar ve sundukları genişleme seçenekleri ile her zaman kullanıcıların ilgi odağı olmuşlardır. Fakat tek elle kullanımlarının zor olması ve boyutları bir çok kişinin bu cihazları almamasında baş nedenleri oluşturmakta. ASUS'un ilk olarak Cebit 2006'da tanıttığı P525 modeli Pocket PC Telefon, hem içerdiği özellikler hem de kullanım molaylığı sağlayacak tasarımıyla bir çok kişinin Pocket PC Telefonlara bakışını değiştirebilecek nitelikte.

Görünüş olarak standart cep telefonlarından pek farklı durmayan ASUS P525'de tuş takımı olarak, yeni PDA'larda görmeye alıştığımız QWERTY yerine cep telefonlarındaki gibi numerik tuş takımı bulunmakta. Kullanıcıların büyük tuşlar sayesinde daha rahat telefon numarası tuşlamalarına olanak veren tasarım aynı zamanda tek elle kullanıma da müsayit.

116.8 x 59 x 19 mm ölçülerinde ve 159.5 gram ağırlığında olan P525, özelliklerine göre oldukça hafif bir PDA. İşletim sistemi olarak Windows Mobile 5.0 kullanılan cihazda 2.8" büyüklüğünde, 320x240 piksel (QVGA) çözünürlüğe sahip, 65 bin renk gösterebilen, dokunmatik TFT ekran bulunmakta. 416MHz hızında çalışan Intel XScale işlemciye sahip olan üründe 64MB RAM, 128MB ROM bellek bulunuyor. Ürün 1300mAh gücündeki Li-ion bataryası ile 200 saat bekleme 3.5 saat konuşma süresi sunmakta.

Otomatik netleme yeteneği, flaşı ve 2MP çözünürlüğü bulunan dijital fotoğraf makinasına sahip olan ASUS P525, kart vizitler üzerindeki adres, isim ve telefon numarası gibi yazılı bilgileri optik karakter tanıma yardımıyla tarayarak adres defterine kayıt olanağı sunmakta. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 802.11b/g , Bluetooth 2.0 ve IrDA seçeneklerini kullanıcıya sunan üründe aynı zamanda dahili GPS konum saptamada bulunmakta.

Quad Band GSM/GPRS ağları üzerinde çalışabilen P525, dünyanın her yerinde görüşme yapmanıza olanak vermekte. Genişleme yuvası olarak mini SD slotu bulunan ürün, bilgisayar ile bağlantısını USB 1.1 portu üzerinden sağlamakta. ASUS P525 ile birlikte VoIP yazılımı olan Skype'de hazır kurulu olarak kullanıcıya sunulanlar arasında. Bu sayede Wi-Fi üzerinden İnternete ulaşabildiğiniz her yerden ücretsiz veya GSM şebekelerine nazaran uygun ücretler karşılığında görüşme yapabilmeniz mümkün.

Henüz çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ASUS P525, tasarımı ve özellikleri ile ilgi uyandıran bir ürün. Özellikle boyutları ve ağırlığı, sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.

http://www.pocketpcitalia.com/News/2006/04/Asus-P525--ecco-le-specifiche/