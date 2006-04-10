ASUS P525 ; standart cep telefonu görünümlü Pocket PC Telefon

Pocket PC Telefonlar, içerdikleri fonksiyonlar ve sundukları genişleme seçenekleri ile her zaman kullanıcıların ilgi odağı olmuşlardır. Fakat tek elle kullanımlarının zor olması ve boyutları bir çok kişinin bu cihazları almamasında baş nedenleri oluşturmakta. ASUS'un ilk olarak Cebit 2006'da tanıttığı P525 modeli Pocket PC Telefon, hem içerdiği özellikler hem de kullanım molaylığı sağlayacak tasarımıyla bir çok kişinin Pocket PC Telefonlara bakışını değiştirebilecek nitelikte.
Görünüş olarak standart cep telefonlarından pek farklı durmayan ASUS P525'de tuş takımı olarak, yeni PDA'larda görmeye alıştığımız QWERTY yerine cep telefonlarındaki gibi numerik tuş takımı bulunmakta. Kullanıcıların büyük tuşlar sayesinde daha rahat telefon numarası tuşlamalarına olanak veren tasarım aynı zamanda tek elle kullanıma da müsayit.
116.8 x 59 x 19 mm ölçülerinde ve 159.5 gram ağırlığında olan P525, özelliklerine göre oldukça hafif bir PDA. İşletim sistemi olarak Windows Mobile 5.0 kullanılan cihazda 2.8" büyüklüğünde, 320x240 piksel (QVGA) çözünürlüğe sahip, 65 bin renk gösterebilen, dokunmatik TFT ekran bulunmakta. 416MHz hızında çalışan Intel XScale işlemciye sahip olan üründe 64MB RAM, 128MB ROM bellek bulunuyor. Ürün 1300mAh gücündeki Li-ion bataryası ile 200 saat bekleme 3.5 saat konuşma süresi sunmakta.
Otomatik netleme yeteneği, flaşı ve 2MP çözünürlüğü bulunan dijital fotoğraf makinasına sahip olan ASUS P525, kart vizitler üzerindeki adres, isim ve telefon numarası gibi yazılı bilgileri optik karakter tanıma yardımıyla tarayarak adres defterine kayıt olanağı sunmakta. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 802.11b/g , Bluetooth 2.0 ve IrDA seçeneklerini kullanıcıya sunan üründe aynı zamanda dahili GPS konum saptamada bulunmakta.
Quad Band GSM/GPRS ağları üzerinde çalışabilen P525, dünyanın her yerinde görüşme yapmanıza olanak vermekte. Genişleme yuvası olarak mini SD slotu bulunan ürün, bilgisayar ile bağlantısını USB 1.1 portu üzerinden sağlamakta. ASUS P525 ile birlikte VoIP yazılımı olan Skype'de hazır kurulu olarak kullanıcıya sunulanlar arasında. Bu sayede Wi-Fi üzerinden İnternete ulaşabildiğiniz her yerden ücretsiz veya GSM şebekelerine nazaran uygun ücretler karşılığında görüşme yapabilmeniz mümkün.
Henüz çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ASUS P525, tasarımı ve özellikleri ile ilgi uyandıran bir ürün. Özellikle boyutları ve ağırlığı, sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.
http://www.pocketpcitalia.com/News/2006/04/Asus-P525--ecco-le-specifiche/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kulananlar cevap yazarsa sevinirim
telefon en ucuz 759 lira olarak gözüküyor,
akakce.com/...
aynı soruyu bende soracam.
arkadaşlar yardım bekliyorum.
bu cihazla faks almayı deneyen arkadaş var mı? kendisi alabiliyor mu, yoksa klasik telefonların yaptığı gibi bilgisayara bağlanıp mı almak isteyecek? bu konuda nokia'nın 9x00ları tek mi? ilgisi veya bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.
faks özelliği kesin olan ve bu gün alabileceğim 9300 güzel olmakla beraber wi-fi ve kamerasının olmaması çok büyük eksiklik. aynıları treo 650 için de geçerli. wi-fi yok, kamera yetersiz, palm olduğu için de symbian kadar kolay program bulunamıyordur, tahminim windows kadar da bulunamazdır. Ama o da virüslerden bağımsızdır ;)
türkçe dil seçeneği veya desteği varmı?
bize türkçeleştirme cd si veriyorlarmı yoksa kurarken türkçe mi kuruyoruz?
turkcell hattımla kullanıcam sorun olurmu?
HER ŞEYİ MÜKEMMEL AMMMAAAA...:
1- CARD RECOGNITION BİR İŞE YARAMIYOR BENCE. BİR KAÇ KARTTA DENEDİM (ÜSTELİK TÜRKÇE KARAKTER OLMAYAN :( ama olumsuz...)
2- FOTO ÇEKTİĞİNİZDE 2-3SN SONRA ALIYOR GÖRÜNTÜYÜ. AMA DENKLANŞÖR SESİ EHEMEN GELİYOR. SEN DE GÖRÜNTÜYÜ KAYDIRMIŞ OLUYORSUN.
3- TELEFON ARAMALARINDA BAZEN UFAK TEFEK SIKINTISI VAR. BAZEN ADRES DEFTERİNDEN ARAMA YAPIYORUM. ARIYOR GİBİ YAPIP ARAMADIĞI OLUYOR. ÇOK STABİL DEĞİL. KLASİK WINDOWS KİTLENMELERİ BUNDA DA VAR. AMA dışarıdan arama GELDİĞİNDE DE BAZEN KİTLENMESİ CEVAP TUŞUNA DAHA SERT BASMAMI GEREKTİRİYOR :) AMA BİR İŞE YARAMIYOR. BENCE CİDDİ BİR SORUN.
TELEFONUMUN HAFIZASINI %40I DOLU BU ARADA. KİTLENMELER BUNDAN SEBEP OLMUYOR YANİ... AYRICA 1GB KINGSTON DA RAM VAR CİHAZDA...
DİĞER HER ŞEYİ MÜKEMMEL. ROM DEĞİŞTİRMEYİ DENEYECEĞİM. DAHA SORUNSUZ BİR ROM BULURSAM ONU DA BURAYA EKLERİM.
SAYGILARIMLA...
Ben bu cihazı 3 aydır kullanıyorum. Yukarıda sorunları olan arkadaşlarımızın bir çoğu ortak problemler. Cihazda GPS yok arkadaşlar. Sadece Gps cihazı ile bağlantı kurularak verileri senkronize ediyor (en azından benim bildiğim kadarıyla). Esasen benim sorunum şu; İki gün önce kulaklıktan mp3 dinlerken, kulaklığı söküğümde telefonun normal modunda ne arayanın sesini duyabiliyorum ne de benim sesim karşıya gidiyor. Aynı zamanda media playerı dışarıdan, yani kulaklıksız dinlemek istediğimde o da çalmıyor. Benim tahminim kulaklık modundan normal moda geçemiyor. Fakat cihazı resetlediğim halde gene düzelmedi. Bununla ilgili bir bilgisi olan arkadaş veya asus'un bu modeline destek veren firmayı biliyormusunuz.
1)mesaj yazarken normal tuş kullanmak istiyorum olmuyor rakam basıyor
2)bu aletin tuş kilidi nasıl(on/of tuşuna basarak yapıyorum ama eminim daha emniyetli bir secenek vardır)
birde bluetoothla kullanıyorum pda cebimde bluetoothla konuşuyorum ama görüşmeyi kapatınca telefon cebimde olduğu halde sanal tuşlar kendiliğinden açılıyor vede bir yerleri arıyor doğal olarak.
işte ben bunlara bir çare bulamadım
ben aranıza yeni katılan biri olarak, ayrıca uzun zamandır poket pc veya pda araştırıyorum. araştırma nedenim ise sürekli seyehat ettiğim için internet üzerinde banka işlemleri yapabilmek. ama şu ana kadar araştırmalarıma bir sonuş bulamadım. microsoft ile görüşmem sonucunda ise poket pc lerde yüklü olan internet explorer 128 bit ssl desteği vermediğini bildirdi. fakat Windows CE PRO edition için 128 bit ssl desteği eklentisi olduğunu söylediler. konu ile ilgili olarak engin bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var. lütfen yazın bana
Özel bir çıkışmı kullanıyor yoksa 2.5'mi?
Asus P525 Specs
* Intel PXA270 416MHz processor
* 2.8" QVGA screen
* 64MB RAM / 128MB ROM
* Bluetooth 1.2
* 802.11 b/g Wi-Fi
* 2.0 MP camera
* Mini SD expansion slot
* IrDA
* Windows Mobile 5.0
* Quad band GSM / GPRS
valla hoş telefon yapmışlar...alternatiflerde çoğalıcağa benziyor... yanlız birazcık büyük ve ağır olmuş...alternatifleri o2 xda atom şu an piyasada bulmak mümkün bi de hp rw6800.... almadaan önce muhakkak bunlarada bakın....