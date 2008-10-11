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Asus Radeon HD 4870 Dark Knight'ın hız aşırtmalı versiyonunu da hazırladı

10 yıl
12,8b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 9800GTX+ Dark Knight modelinden sonran AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en iddialı modeli olan ve GDDR5 bellekle gelen Radeon HD 4870'i de Dark Knight serisine dahil eden Asus yeni modelin üç farklı versiyonunu hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini paylaştığımız, standart saat hızlarıyla gelen Radeon HD 4870 Dark Knight modelinin yanı sıra Tayvan merkezli firma aynı kartın hız aşırtmalı yani fabrika çıkışı overclocklu gelen varyasyonunu da hazırladı.

Kırmızı PCB üzerine inşa edilen ve 4x ısı iletim borusuna sahip özel Dark Knight soğutucusuyla desteklenen kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteği sunan kart üzerinde 800x paralel işlem birimi bulunuyor.

Asus Radeon HD 4870 Dark Knight'ın hız aşırtmalı versiyonunu da hazırladı
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Radeon HD 4870 Dark Knight'ın hız aşırtmalı versiyonunda grafik işlem birimi 815MHz (standart modelde 750MHz), 512MB kapasiteli GDDR5 belleklerin ise 3.7GHz'de (standart modelde 3.6GHz) görev yaptığını görmekteyiz.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan ayrıca Unified Vide Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart çoklu kart kurumlu için Crossfire X desteğini de gündeminde tutuyor.

Kutu içeriğine deri kaplı özel fare altlığının eklendiği EAH4870 DK TOP/HTDI/512M kod adlı ekran kartının önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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COMMODORE64 10 yıl
Msi aynı soğutuculu 4850 si var 4870 içinde Asus çıkarmış
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espada1 10 yıl
Kart iyi fakat asusa fazladan para bayılma muhabbeti pekde güzel olan bir şey değil...Bu kartı görünce aklıma geldi bi his vardı iceq4 ne oldu 5870 gelincemi çıkacak millet bide o kadar bekliyordu gelsin ben onu alcam normalleri iyi olmyor vs vs diyen vardı birdolu... Halada bekliyorlar sanırım gerçi daha fazla dayanamayıp alanda olmuştu ama o kadarda uyarmıştım....
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mehmet328 10 yıl
soğutma sistemi güzel iş çıkarır
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siyah845 10 yıl
güzel kart
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melyyh 10 yıl
kutunun üzerindeki resim müthiş gerçekten. ama en pahalı 4870 kesinlikle bu olacaktır
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ramdeon 10 yıl
En pahalı 4870 olacak demektir bu da, ne de olsa ASUS...
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SH4K3R 10 yıl
Kart hoş olmuş ama kesin pahalıdır.
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ugacomtr 10 yıl
cıx asus cıkartamadı bu sefer... his powercolor ya da toxic daha iyi bir secim olcaktır. saygılar
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St Batuhan 10 yıl
25mhz bir artıs cok yapmıssın asus ya biraz kıs bare ayrıca 815 yerine bare 800 de bıraksaydın :) nese yinede sogutucusu cidden cok güzel ama o sarı-siyah kırmızı kablo farklı bir sekilde ilerletilebilirdi nese dısta olması fan kontrolcü kullananlar acısından iyi ;)
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sulo61gun 10 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

25mhz bir artıs cok yapmıssın asus ya biraz kıs bare ayrıca 815 yerine bare 800 de bıraksaydın :) nese yinede sogutucusu cidden cok güzel ama o sarı-siyah kırmızı kablo farklı bir sekilde ilerletilebilirdi nese dısta olması fan kontrolcü kullananlar acısından iyi ;)

artış 65 mhz
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darkmet86 10 yıl
İşlemci iyi de o ramler ne alemde öyle asus gene bişi yapmış ama eksik yapmış :D
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atilgan26 10 yıl
o kutudan omu çıktı çıka çıka
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leon23 10 yıl
Kartın tasarımı güzel olmuş umarım soğutmasıda öyledir
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` quaD. 10 yıl
fiyat kesin tuzludur...

fakat tasarım süper..
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