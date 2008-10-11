Asus Radeon HD 4870 Dark Knight'ın hız aşırtmalı versiyonunu da hazırladı

GeForce 9800GTX+ Dark Knight modelinden sonran AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en iddialı modeli olan ve GDDR5 bellekle gelen Radeon HD 4870'i de Dark Knight serisine dahil eden Asus yeni modelin üç farklı versiyonunu hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini paylaştığımız, standart saat hızlarıyla gelen Radeon HD 4870 Dark Knight modelinin yanı sıra Tayvan merkezli firma aynı kartın hız aşırtmalı yani fabrika çıkışı overclocklu gelen varyasyonunu da hazırladı.

Kırmızı PCB üzerine inşa edilen ve 4x ısı iletim borusuna sahip özel Dark Knight soğutucusuyla desteklenen kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteği sunan kart üzerinde 800x paralel işlem birimi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 4870 Dark Knight'ın hız aşırtmalı versiyonunda grafik işlem birimi 815MHz (standart modelde 750MHz), 512MB kapasiteli GDDR5 belleklerin ise 3.7GHz'de (standart modelde 3.6GHz) görev yaptığını görmekteyiz.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan ayrıca Unified Vide Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart çoklu kart kurumlu için Crossfire X desteğini de gündeminde tutuyor.

Kutu içeriğine deri kaplı özel fare altlığının eklendiği EAH4870 DK TOP/HTDI/512M kod adlı ekran kartının önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.