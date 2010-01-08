Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Rampage III Extreme gün ışığına çıktı

9 yıl
34,2b
1
72
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus Rampage III Extreme gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Asus oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı R.O.G serisi anakartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firma devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı 2010'da, Rampage III Extreme modelini de gösterdi. Intel cephesinde anakart üreticileri yeni model planlamalarını ağırlıklı olarak P55 veya LGA1156 destekli diğer çipsetler üzerine yapmakla birlikte en yüksek performans segmentinde X58, Intel'in tek ve en güncel çözümü olmayı sürdürüyor. Asus'un ağırlıklık olarak hız aşırtma tutkunlarını dikkate aldığı Rampage III Extreme modeli de Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor.

Core i7 900 serisi Intel işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart aynı zamanda Mart ayında sunulacak 6 çekirdekli Core i7 980X modeline de destek veriyor. 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan Rampage III Extreme özel tasarım soğutucusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kuzey ve güney köprüsüyle birlikte güç modüllerini de kapsayan soğutucunun özellikle düşük profilli tasarlandığı bu noktada göz önünde bulundurulan temel kriterin, kullanıcıların diledikleri işlemci soğutucusunu rahatça kullanabilmek olduğu açıklandı.

Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, Nvidia'nın NF200 yongasıyla geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumları BIOS tabanlı çözümlere kıyasla daha fazla PCIe hattı ve akabine daha yüksek grafik performansı sağlayabiliyor. Sıvı azotla yapılacak "extreme" hız aşırtma denemelerinde yüksek stabilite için ek güç girişlerine sahip olan anakart, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Henüz detayları hakkında açıklanmayan ancak her yeni R.0.G modelinde olduğu gibi yine pek çok yeni teknolojiyle gelmesi beklenen Rampage III Extreme'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
007captiva 8 yıl
hatta vatanda var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
007captiva 8 yıl
çıktı diye biliyodum ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
su anakart cıksın pıyasaya hemen alıyorum... fena bişi... al yanına elinde gezdır kız bile tavlarsın tam KARIZMA yaa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 9 yıl
anakartla kız mı tavlanır, kızın boynunamı asıcan kartı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 9 yıl
Tam bir overclock kartı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 9 yıl
ben hatali demedim cnm kardesim o da yeni teknoloji o da yeni teknoloji mutlaka ilk baslarda aksakliklar olacaktir bunu dmk istiorm.. fiyat konusunda da cok buyuk bir fark olacagini sanmiyorum.. neyse konumuz ud7 deil rampage 3...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desert_18 9 yıl
sata3 usb3 gıbı yenı teknolojı ıcın sımdıden yatırım yapmak bence dogru degıl sata3 dısklerın cıkması yaygınlasması olanakadar hada ıyı ve buna baglı olarak daha performanslı mobolar cıkar zaten ılk cıkan ornekler herzaman pahalı oldugundan bence bu tıp anakartlar ıcın beklemek lazım en az 1 yılı var fazla aslında.suan ıcın asus p6t ler bıle son kullanıcı ıcın yeterlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
asusmu uzak dursun (neden 0 anakrt aldım bozuk çıktı tamiride yapılmıyor muş kullanıcı hatasıymış öle diyolar)
1:GİGABAYTE
2:MSİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 9 yıl
işte beklediğim anakart.. çıksın kesinlikle alıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
p1azma 9 yıl
ses kartını gömmüşler karta ayrı olunca havası da ayrı oluyordu :o)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Travis Touchdown 9 yıl
bu modeller son kullanıcı için uygun ürünler değil. Daha çok standartları zorlayan ileri seviye kullanıcılara hitap ediyor. 100$'ı pek geçmeyen bir anakart fazlasıyla yeterlidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
action535 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Arkadaşlar ben şu 4 pinlik molexlerin ne işe yarayacağını anlamadım doğrusu.
bunları neden anakarta eklemişler acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fahdlan 9 yıl

action535

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Arkadaşlar ben şu 4 pinlik molexlerin ne işe yarayacağını anlamadım doğrusu.

bunları neden anakarta eklemişler acaba?


PCI Exp. destek güc girisi olabilir diye düşünüyorum ... zira cpu'nunkiler yukarda ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
işte anakartların büyük babası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Bu Asus hep böyle yapıyor arkadaşlar.

Alt sınıf anakartlarına bak. Benim satasım gelmiyor. Hiçbirisinin hiçbir özelliği yok.

Buna rağmen tam tersine PAHALI olan anakartlarının da hakkını veriyor. Zaten amaçları o. Yukarıdaki anakarta bakın. Muhteşem.

Şimdi işten anlayan birisi bunu kullanınca kendi tanıdığı birisi bilgisayar almaya kalkınca anakartı Asus al diyor. Veya yakını ona soruyor. Senin anakartın ne ? Cevap: Asus. Dolayısıyla adam da gidip Asus alıyor. Ama alt modellerde iyi olmadığını bilmiyor.

Bir de Asus P5Q SE P45 te CPU hariç 1 tane fan girişi vardı. Yine Asus kasayla satmıştım. Kasada 2 tane 8Cm fan var diye tekini bağlayamadık. Asus anakart Asus kasa ile uyumsuz. Adamlar fan soketini yapmaktan kaçmışlar. Pess diyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 9 yıl
alete gel yaa...!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
34173 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hız aşırtma, overclock ve
2 etiket daha Anakart asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl QNAP TS239 Pro: iSCSI destekli NAS çözümü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim