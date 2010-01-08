Asus Rampage III Extreme gün ışığına çıktı

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Asus oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı R.O.G serisi anakartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firma devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı 2010'da, Rampage III Extreme modelini de gösterdi. Intel cephesinde anakart üreticileri yeni model planlamalarını ağırlıklı olarak P55 veya LGA1156 destekli diğer çipsetler üzerine yapmakla birlikte en yüksek performans segmentinde X58, Intel'in tek ve en güncel çözümü olmayı sürdürüyor. Asus'un ağırlıklık olarak hız aşırtma tutkunlarını dikkate aldığı Rampage III Extreme modeli de Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor.

Core i7 900 serisi Intel işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart aynı zamanda Mart ayında sunulacak 6 çekirdekli Core i7 980X modeline de destek veriyor. 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan Rampage III Extreme özel tasarım soğutucusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kuzey ve güney köprüsüyle birlikte güç modüllerini de kapsayan soğutucunun özellikle düşük profilli tasarlandığı bu noktada göz önünde bulundurulan temel kriterin, kullanıcıların diledikleri işlemci soğutucusunu rahatça kullanabilmek olduğu açıklandı.

Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, Nvidia'nın NF200 yongasıyla geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumları BIOS tabanlı çözümlere kıyasla daha fazla PCIe hattı ve akabine daha yüksek grafik performansı sağlayabiliyor. Sıvı azotla yapılacak "extreme" hız aşırtma denemelerinde yüksek stabilite için ek güç girişlerine sahip olan anakart, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Henüz detayları hakkında açıklanmayan ancak her yeni R.0.G modelinde olduğu gibi yine pek çok yeni teknolojiyle gelmesi beklenen Rampage III Extreme'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.