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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir

    Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS beklenen yüksek performanslı oyuncu dizüstüsü için gün sayıyor. Kaslı modelin detayları netleşmese de geleceği doğrulandı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir
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    Masaüstü kanadında başarılı olsa da mobil kanatta bir türlü istenilen yere gelemeyen Ryzen işlemciler Zen 3 ile birlikte güçlü kartlarla eşleşecek.

    Ryzen 9lu ROG Strix dizüstü

    ASUS yeni nesil ROG Strix oyuncu dizüstülerini CES 2021’de detaylandıracağını doğruladı. Bununla birlikte firma yeni modellere dair detay vermekten kaçınmış. Gelen haberlere göre yeni oyuncu dizüstüleri Ryzen 9 5900HX’den ve RTX 3080’den güç alabilir.

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    Bir süredir 4K 60Hz’in tercih edildiği oyuncu dizüstülerindeki bu durum halen devam ediyor görünüyor. Zira ASUS’un yeni modellerinde 2K 165 Hz’lik bir panele yer verilecek.

    ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir
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    Son olarak ASUS’un AMD’nin üst seviye işlemcilerini tercih etmesinde performansın yanı sıra bir diğer neden de Intel tarafında karşılık bulacak işlemci yer almaması olabilir.

    ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Nvidia, Lovelace ile çıtayı daha da yükseltebilir: 18432 CUDA çekirdeği geliyor"

    Hali hazırda Intel tarafında halen Comet Lake-H işlemcilerinin yer alması ve Tiger Lake-H işlemcilerinin piyasaya sürülmemesi oyuncu dizüstüsü üreticilerini RTX 3000+Comet Lake-H kombinasyonu tercih etmesine neden oluyor.



    https://videocardz.com/newz/asus-to-launch-rog-strix-laptops-with-up-to-ryzen-9-5900hx-cpu-and-geforce-rtx-3080-gpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım ince kasalar yerine MSI GT76, Alienware M51 veya Asus GX703 tarzı bir kasaya koyarlar bu donanımı.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanımı güzelde şu geymır tasarımlarından nefret ediyorum. Bu kadar ışıklı olmasına ne gerek var. MSI'ın yaptığı tasarımlara uyun bari.
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtmışlar zaten, bugün o işlemci ve ekran kartında nasıl veriler vereceğini biliyoruz
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