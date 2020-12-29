ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir

Masaüstü kanadında başarılı olsa da mobil kanatta bir türlü istenilen yere gelemeyen Ryzen işlemciler Zen 3 ile birlikte güçlü kartlarla eşleşecek.
Ryzen 9lu ROG Strix dizüstü
ASUS yeni nesil ROG Strix oyuncu dizüstülerini CES 2021’de detaylandıracağını doğruladı. Bununla birlikte firma yeni modellere dair detay vermekten kaçınmış. Gelen haberlere göre yeni oyuncu dizüstüleri Ryzen 9 5900HX’den ve RTX 3080’den güç alabilir.İlginizi Çekebilir Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor
Bir süredir 4K 60Hz’in tercih edildiği oyuncu dizüstülerindeki bu durum halen devam ediyor görünüyor. Zira ASUS’un yeni modellerinde 2K 165 Hz’lik bir panele yer verilecek.
Son olarak ASUS’un AMD’nin üst seviye işlemcilerini tercih etmesinde performansın yanı sıra bir diğer neden de Intel tarafında karşılık bulacak işlemci yer almaması olabilir.
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Hali hazırda Intel tarafında halen Comet Lake-H işlemcilerinin yer alması ve Tiger Lake-H işlemcilerinin piyasaya sürülmemesi oyuncu dizüstüsü üreticilerini RTX 3000+Comet Lake-H kombinasyonu tercih etmesine neden oluyor.
https://videocardz.com/newz/asus-to-launch-rog-strix-laptops-with-up-to-ryzen-9-5900hx-cpu-and-geforce-rtx-3080-gpu Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be