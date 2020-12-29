ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir

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Masaüstü kanadında başarılı olsa da mobil kanatta bir türlü istenilen yere gelemeyen Ryzen işlemciler Zen 3 ile birlikte güçlü kartlarla eşleşecek.

Ryzen 9lu ROG Strix dizüstü

ASUS yeni nesil ROG Strix oyuncu dizüstülerini CES 2021’de detaylandıracağını doğruladı. Bununla birlikte firma yeni modellere dair detay vermekten kaçınmış. Gelen haberlere göre yeni oyuncu dizüstüleri Ryzen 9 5900HX’den ve RTX 3080’den güç alabilir.

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Bir süredir 4K 60Hz’in tercih edildiği oyuncu dizüstülerindeki bu durum halen devam ediyor görünüyor. Zira ASUS’un yeni modellerinde 2K 165 Hz’lik bir panele yer verilecek.

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Son olarak ASUS’un AMD’nin üst seviye işlemcilerini tercih etmesinde performansın yanı sıra bir diğer neden de Intel tarafında karşılık bulacak işlemci yer almaması olabilir.

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Hali hazırda Intel tarafında halen Comet Lake-H işlemcilerinin yer alması ve Tiger Lake-H işlemcilerinin piyasaya sürülmemesi oyuncu dizüstüsü üreticilerini RTX 3000+Comet Lake-H kombinasyonu tercih etmesine neden oluyor.

https://videocardz.com/newz/asus-to-launch-rog-strix-laptops-with-up-to-ryzen-9-5900hx-cpu-and-geforce-rtx-3080-gpu

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