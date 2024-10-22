AMD, AM4 platformunu bırakmıyor: 3 yeni işlemci geliyor

AM4 için yeni Zen'ler yolda
AMD, AM4 platformunu yedi yılı aşkın süredir aktif olarak destekliyor. Bu süreçte, piyasaya sürdüğü birçok Zen 3 tabanlı işlemcinin ardından, şimdi de üç yeni işlemciyle bu platformu desteklemeye devam edeceğini gösteriyor. Aktarılanlara göre hazırlanan yeni işlemciler daha çok giriş ve orta segmente hitap edecek.
AMD henüz bu işlemcileri resmi olarak duyurmasa da bazı anakart üreticileri bu yongalardan ikisi için halihazırda X570 ve B550 yongalı anakartlara destek eklemiş durumda. Dolayısıyla bunlar sadece birer söylentiden ibaret değil. Bunlarla birlikte Ryzen 3 5300G, 4 çekirdekli yapısıyla Radeon Vega grafik işlemcisini barındıracak ve bütçe dostu sistemler hedefleyecek.
Ryzen 5 serisinde ise iki yeni model karşımıza çıkıyor: Ryzen 5 5600T ve Ryzen 5 5600XT. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olan Ryzen 5 5600T, 3.5 GHz taban frekansı ve 32 MB L3 önbellek ile güçlü bir performans sunuyor. Ryzen 5 5600XT modeli ise 3.8 GHz taban frekansı ile daha hızlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Her iki işlemci de orta segment kullanıcıları hedefleyecek.
Yeni işlemcilerin fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, 2024 yılı sona ermeden piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Ek olarak, AMD sadece eski platformlara işlemci çıkarmıyor; firma, halihazırda Zen 5 mimarisine dayanan ilk X3D işlemcilerinin çıkış tarihini de açıkladı. Firma, Ryzen 9000X3D işlemcileri 7 Kasım tarihinde çıkacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)