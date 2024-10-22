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    Anlık Bildirim

    AMD, AM4 platformunu bırakmıyor: 3 yeni işlemci geliyor

    Görünüşe göre AMD’nin AM4 platformu ile işi henüz bitmemiş. Aktarılanlara göre firma Zen 3 mimarisini temel alan üç yeni işlemci hazırlıyor: Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600T, Ryzen 5 5600XT.
    AMD, AM4 platformunu bırakmıyor: 3 yeni işlemci geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden AMD, popüler AM4 platformunu yeni işlemcilerle güçlendirmeye devam ediyor. Önceki nesil AM4 platformunun yakında Ryzen 5 5600XT, Ryzen 5 5600T ve Ryzen 3 5300G dahil olmak üzere üç yeni işlemciye kavuşacağı belirtiliyor.

    AM4 için yeni Zen'ler yolda

    AMD, AM4 platformunu yedi yılı aşkın süredir aktif olarak destekliyor. Bu süreçte, piyasaya sürdüğü birçok Zen 3 tabanlı işlemcinin ardından, şimdi de üç yeni işlemciyle bu platformu desteklemeye devam edeceğini gösteriyor. Aktarılanlara göre hazırlanan yeni işlemciler daha çok giriş ve orta segmente hitap edecek.

    AMD henüz bu işlemcileri resmi olarak duyurmasa da bazı anakart üreticileri bu yongalardan ikisi için halihazırda X570 ve B550 yongalı anakartlara destek eklemiş durumda. Dolayısıyla bunlar sadece birer söylentiden ibaret değil. Bunlarla birlikte Ryzen 3 5300G, 4 çekirdekli yapısıyla Radeon Vega grafik işlemcisini barındıracak ve bütçe dostu sistemler hedefleyecek.

    Ryzen 5 serisinde ise iki yeni model karşımıza çıkıyor: Ryzen 5 5600T ve Ryzen 5 5600XT. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olan Ryzen 5 5600T, 3.5 GHz taban frekansı ve 32 MB L3 önbellek ile güçlü bir performans sunuyor. Ryzen 5 5600XT modeli ise 3.8 GHz taban frekansı ile daha hızlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Her iki işlemci de orta segment kullanıcıları hedefleyecek.

    Yeni işlemcilerin fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, 2024 yılı sona ermeden piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Ek olarak, AMD sadece eski platformlara işlemci çıkarmıyor; firma, halihazırda Zen 5 mimarisine dayanan ilk X3D işlemcilerinin çıkış tarihini de açıkladı. Firma, Ryzen 9000X3D işlemcileri 7 Kasım tarihinde çıkacağını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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