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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden AMD, popüler AM4 platformunu yeni işlemcilerle güçlendirmeye devam ediyor. Önceki nesil AM4 platformunun yakında Ryzen 5 5600XT, Ryzen 5 5600T ve Ryzen 3 5300G dahil olmak üzere üç yeni işlemciye kavuşacağı belirtiliyor.

AM4 için yeni Zen'ler yolda

AMD, AM4 platformunu yedi yılı aşkın süredir aktif olarak destekliyor. Bu süreçte, piyasaya sürdüğü birçok Zen 3 tabanlı işlemcinin ardından, şimdi de üç yeni işlemciyle bu platformu desteklemeye devam edeceğini gösteriyor. Aktarılanlara göre hazırlanan yeni işlemciler daha çok giriş ve orta segmente hitap edecek.

AMD henüz bu işlemcileri resmi olarak duyurmasa da bazı anakart üreticileri bu yongalardan ikisi için halihazırda X570 ve B550 yongalı anakartlara destek eklemiş durumda. Dolayısıyla bunlar sadece birer söylentiden ibaret değil. Bunlarla birlikte Ryzen 3 5300G, 4 çekirdekli yapısıyla Radeon Vega grafik işlemcisini barındıracak ve bütçe dostu sistemler hedefleyecek.

Ryzen 5 serisinde ise iki yeni model karşımıza çıkıyor: Ryzen 5 5600T ve Ryzen 5 5600XT. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olan Ryzen 5 5600T, 3.5 GHz taban frekansı ve 32 MB L3 önbellek ile güçlü bir performans sunuyor. Ryzen 5 5600XT modeli ise 3.8 GHz taban frekansı ile daha hızlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Her iki işlemci de orta segment kullanıcıları hedefleyecek.

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Yeni işlemcilerin fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, 2024 yılı sona ermeden piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Ek olarak, AMD sadece eski platformlara işlemci çıkarmıyor; firma, halihazırda Zen 5 mimarisine dayanan ilk X3D işlemcilerinin çıkış tarihini de açıkladı. Firma, Ryzen 9000X3D işlemcileri 7 Kasım tarihinde çıkacağını açıkladı.

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AMD, AM4 platformunu bırakmıyor: 3 yeni işlemci geliyor