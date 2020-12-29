Nvidia, Lovelace ile çıtayı daha da yükseltebilir: 18432 CUDA çekirdeği geliyor

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GPU devi RTX 3000 ile birlikte kaydadeğer shader birimi artışına giderek donanımseverleri şaşırtmayı başarmıştı. RTX Lovelace ile CUDA artışına bir yenisi ekleneceğe benziyor.

RTX Lovelace

Henüz çok uzak olması nedeniyle Lovelace’e dair bilinenler oldukça kısıtlı olsa da artmaya devam ediyor. Bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre RTX Lovelace’te 144 SM bulunabilir. Toplamda 18432 CUDA çekirdeğine tekabül eden bu rakam bir hayli etkileyici.

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Öyle ki GA102 ile kıyaslamak gerekirse %71’lik devasa bir artış söz konusu. Turing>Ampere geçişi ise %133.3’lük artışa sahne olmuştu.

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Ayrıca 1.8 GHz’de 66 TFLOPS’luk FP32 hesaplama kapasitesi sunması beklenen AD102 GPU’sunun Samsung’un 5 nm bantlarından çıkması olasılığı üzerinde duruluyor. Rakamlar fazlasıyla etkileyici. Umarız AMD kanadından da rekabetçi çözümler gelir.

Ada Lovelace hakkında

Makine hakkındaki notları, bir bilgisayar tarafından işlenmek üzere yazılan ilk algoritmayı içerir. Bundan dolayı genel kanı dünyanın ilk bilgisayar programcısı olduğudur.

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