Nvidia, Lovelace ile çıtayı daha da yükseltebilir: 18432 CUDA çekirdeği geliyor

GPU devi RTX 3000 ile birlikte kaydadeğer shader birimi artışına giderek donanımseverleri şaşırtmayı başarmıştı. RTX Lovelace ile CUDA artışına bir yenisi ekleneceğe benziyor.
RTX Lovelace
Henüz çok uzak olması nedeniyle Lovelace’e dair bilinenler oldukça kısıtlı olsa da artmaya devam ediyor. Bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre RTX Lovelace’te 144 SM bulunabilir. Toplamda 18432 CUDA çekirdeğine tekabül eden bu rakam bir hayli etkileyici.İlginizi Çekebilir Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor
Öyle ki GA102 ile kıyaslamak gerekirse %71’lik devasa bir artış söz konusu. Turing>Ampere geçişi ise %133.3’lük artışa sahne olmuştu.
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Ayrıca 1.8 GHz’de 66 TFLOPS’luk FP32 hesaplama kapasitesi sunması beklenen AD102 GPU’sunun Samsung’un 5 nm bantlarından çıkması olasılığı üzerinde duruluyor. Rakamlar fazlasıyla etkileyici. Umarız AMD kanadından da rekabetçi çözümler gelir.
Ada Lovelace hakkında
Makine hakkındaki notları, bir bilgisayar tarafından işlenmek üzere yazılan ilk algoritmayı içerir. Bundan dolayı genel kanı dünyanın ilk bilgisayar programcısı olduğudur.
Kaynakça https://tr.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace https://videocardz.com/newz/nvidia-ad102-lovelace-gpu-rumored-to-offer-up-to-18432-cuda-cores Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be