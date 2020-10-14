ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi

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Özellikle de üst seviye anakart alırken kullanıcıların dikkat ettiği başlıklardan birisi BIOS desteği. Geçtiğimiz gün ASUS destek’in cevabı hayal kırıklığına uğratmıştı.

ASUS müjdeyi verdi

Teknoloji forumlarında kullanıcıların cevaba tepki göstermesinin ardından ASUS’tan açıklama geldi. İlk yapılan açıklamanın doğru bilgi içermediğinin altını çizen ASUS X470 ve B450 yongasetini taşıyan anakartları için AMD’nin planında olduğu gibi Ocak 2021’de gerekli güncellemelerin dağıtılacağının müjdesini vermiş.

Ayrıca Bkz. "ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]"

ASUS desteğe yöneltilen soruya karşılık firmanın destek biriminin güncelleme sunma yönünde bir planın olmadığını açıklamasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Yine de kullanıcıları memnun edecek haberin gelmesi güzel bir gelişme.

https://www.techpowerup.com/273331/amd-ryzen-5-5600-rumored-to-launch-early-2021-for-220-usd

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