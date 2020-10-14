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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi

    Geçtiğimiz gün ASUS’un destek biriminin verdiği üzücü haber ardından kullanıcıların tepkisini çekmişti. ASUS’tan duruma dair resmi açıklama gecikmedi.
    1 hf.
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    11
    Anakart
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Oy Ver

    ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle de üst seviye anakart alırken kullanıcıların dikkat ettiği başlıklardan birisi BIOS desteği. Geçtiğimiz gün ASUS destek’in cevabı hayal kırıklığına uğratmıştı.

    ASUS müjdeyi verdi

    Teknoloji forumlarında kullanıcıların cevaba tepki göstermesinin ardından ASUS’tan açıklama geldi. İlk yapılan açıklamanın doğru bilgi içermediğinin altını çizen ASUS X470 ve B450 yongasetini taşıyan anakartları için AMD’nin planında olduğu gibi Ocak 2021’de gerekli güncellemelerin dağıtılacağının müjdesini vermiş.

    Ayrıca Bkz. "ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]"

    ASUS desteğe yöneltilen soruya karşılık firmanın destek biriminin güncelleme sunma yönünde bir planın olmadığını açıklamasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Yine de  kullanıcıları memnun edecek haberin gelmesi güzel bir gelişme.



    https://www.techpowerup.com/273331/amd-ryzen-5-5600-rumored-to-launch-early-2021-for-220-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. en beğenilen
    Teşbihte hata olmaz; eşeğini kaybettirip tekrar buldurdu, Asus sevdiği kullancılarına bunu yapıyor zaman zaman. Reklamın kötüsü olmazmış...
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Gardiyan- (Ö. G.) 1 hf.
    Bu gibi haberler yüzünden (5700xt strix vida sıkmama durumu yüzünden ısınma oluyordu, amd işlemcili laptoparda kötü soğutma kullanması) bir dahaki donanım ve çevre bileşeni seçimlerinde asus markasına olan güvenimi zedeliyor maalesef.

    https://forum.donanimhaber.com/asus-rezaleti-amd-islemcili-cihazlarda-bilerek-kotu-sogutmalar-kullanilmis--144845121


    https://forum.donanimhaber.com/asus-strix-5700xt-kullananlarin-dikkatine--141555447
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. -Gardiyan-
    Şahsen ben Asus'a ait hiç bir şey almam artık. Şuan kullandığım tek Asus ürünü olan anakartıda en yakın zamanda değiştirmeyi düşünüyorum.
    Yanıtla
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    Amore 1 hf.
    Asus eski Asus kesinlikle değil X99-Deluxe 'e yazılım desteğini durdurduğundan Win10 updateleri sonucu zaten başından beri problemli olan USB'ler düzgün çalışmamaya başlıyor, klavye tuşlarına basınca ya algılamıyor ya da birden fazla tuşa basımı algılıyor. Bir daha Asus anakart mı? Uzak durun...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mito1172 (mito ) 6 gün Amore
    ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 var w10 yüklü hiç öyle bir sorun yaşamadım 10 yıllık Anakart
    1 Yanıt Yanıtla
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    mito1172 (mito ) 1 hf.
    ASUS M.H bilgi sıfır bunların lafına bakıp ortalığı ayağa kaldırmak gereksizdi
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    doğru karar vermişler yoksa ciddi ciddi Asus B550 Rog Strix'i iade etmeyi düşünüyordum hem tepkisel hemde bugün başkalarına ayak oyunu yapan yarın bizede yapar diye ama neyseki doğru olanı yapmışlar sıkıntı yok :)
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. (düzenlendi)
    İlk dediler ki 400 serisi anakartlar Zen3 işlemcileri çalıştırmayacak. Halledildi.
    Sonra dediler ki ASUS 400 serisi anakartlara Zen3 desteği getirmeyecek. O da halledildi.
    AMD ve ASUS markalarına nedense biraz fazla güveniyorum. Müşteriyi yarı yolda bırakmıyolar abi.
    Şimdi Zen3 işlemcilere pahalı dediler falan r5 3600 ile r5 5600 arasında 20dolar fark var.
    Bu anakarta eninde sonunda r5 5600 takılacak arkadaş kaçarı yok
    Evet 1660ti ile oyunlarda 20fps fark göremeyeceğiz ama tüm planları Zen3e göre yaptık. r5 1600 14nm kullanan bilader r5 3600 alacak oldu "az bekle benimkini vericem sana" dedim. Şubat ayında bir adet r5 1600 satılığa çıkacak bir adet r5 5600 alınacak. Hadi bakalım
    Edit: Mobilden girenler için anakart tuf b450 pro gaming (Şubat 2020'de 600tl'ye alındı.)
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    YokCrysis 1 hf.
    Belanı vermesin asus ha şöyle adam ol oğlimmmm
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. en beğenilen
    Teşbihte hata olmaz; eşeğini kaybettirip tekrar buldurdu, Asus sevdiği kullancılarına bunu yapıyor zaman zaman. Reklamın kötüsü olmazmış...
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