ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi

Özellikle de üst seviye anakart alırken kullanıcıların dikkat ettiği başlıklardan birisi BIOS desteği. Geçtiğimiz gün ASUS destek’in cevabı hayal kırıklığına uğratmıştı.
ASUS müjdeyi verdi
Teknoloji forumlarında kullanıcıların cevaba tepki göstermesinin ardından ASUS’tan açıklama geldi. İlk yapılan açıklamanın doğru bilgi içermediğinin altını çizen ASUS X470 ve B450 yongasetini taşıyan anakartları için AMD’nin planında olduğu gibi Ocak 2021’de gerekli güncellemelerin dağıtılacağının müjdesini vermiş.
Ayrıca Bkz. "ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]"
ASUS desteğe yöneltilen soruya karşılık firmanın destek biriminin güncelleme sunma yönünde bir planın olmadığını açıklamasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Yine de kullanıcıları memnun edecek haberin gelmesi güzel bir gelişme.
https://www.techpowerup.com/273331/amd-ryzen-5-5600-rumored-to-launch-early-2021-for-220-usd Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
https://forum.donanimhaber.com/asus-rezaleti-amd-islemcili-cihazlarda-bilerek-kotu-sogutmalar-kullanilmis--144845121
https://forum.donanimhaber.com/asus-strix-5700xt-kullananlarin-dikkatine--141555447
Sonra dediler ki ASUS 400 serisi anakartlara Zen3 desteği getirmeyecek. O da halledildi.
AMD ve ASUS markalarına nedense biraz fazla güveniyorum. Müşteriyi yarı yolda bırakmıyolar abi.
Şimdi Zen3 işlemcilere pahalı dediler falan r5 3600 ile r5 5600 arasında 20dolar fark var.
Bu anakarta eninde sonunda r5 5600 takılacak arkadaş kaçarı yok
Evet 1660ti ile oyunlarda 20fps fark göremeyeceğiz ama tüm planları Zen3e göre yaptık. r5 1600 14nm kullanan bilader r5 3600 alacak oldu "az bekle benimkini vericem sana" dedim. Şubat ayında bir adet r5 1600 satılığa çıkacak bir adet r5 5600 alınacak. Hadi bakalım
Edit: Mobilden girenler için anakart tuf b450 pro gaming (Şubat 2020'de 600tl'ye alındı.)