ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]

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İlk yapılan açıklamanın doğru bilgi içermediğinin altını çizen ASUS, X470 ve B450 yongasetini taşıyan anakartları için AMD’nin planında olduğu gibi Ocak 2021’de gerekli güncellemelerin dağıtılacağının müjdesini vermiş.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan 400 serisi yongasetli anakartlara Zen 3 güncellemesinin gelmeyeceği haberinin üzerine teknoloji forumlarında AMD’ye nefret kusan kullanıcılar AMD’den gelen geri adım haberiyle zafer ilan etmişti.

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AMD’nin Ryzen 5000 tanıtımıyla yinelediği karara göre 400 serisi anakart sahipleri rahatlıkla Ryzen 5000 serisi işlemcileri kullanabilecek.

BIOS güncellemesini 500 serisi yongasetli çözümlere göre biraz daha geç alacak modeller yine de uyumluluk göstermeleri itibariyle yüz güldürecek.

ASUS: Yeni anakart alabilirsiniz

ASUS’un destek ekibinin verdiği cevapsa AMD’nin aldığı kararın ardından çok tepki çekti. Firmanın e-posta yoluyla ilettiği bilgiye göre ASUS Corsshair VII Hero anakartı için Ryzen 5000 güncellemesi almayacak. ASUS’un Crosshair VII kullanıcılarına tavsiyesi ise basitçe Crosshair VIII’e yükseltmeleri yönünde olmuş.

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Ayrıca Bkz. "AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı"

Piyasadaki en kaslı anakartlardan birisi olan modeli alan kullanıcıların bu anakartı alırken önceliklerinden birisi de güven verecek bir BIOS desteği olduğu düşünüldüğünde ASUS’un hamlesi kullanıcıların ilerideki anakart tercihlerini etkileyeceğe benziyor.

Diğer taraftan ASUS bu kararın da aynı zamanda özgür de. Zira AMD anakart üreticilerine gerekli BIOS güncellemesini sağlamakla birlikte üreticileri eski anakartlarına bu güncellemeyi yayınlamaları yönünde bir şart koşmadı. Dolayısıyla tablo beklenebilecek bir durum olmasına karşın ideal değil.

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