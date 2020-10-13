ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]

- Güncelleme -
İlk yapılan açıklamanın doğru bilgi içermediğinin altını çizen ASUS, X470 ve B450 yongasetini taşıyan anakartları için AMD’nin planında olduğu gibi Ocak 2021’de gerekli güncellemelerin dağıtılacağının müjdesini vermiş.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan 400 serisi yongasetli anakartlara Zen 3 güncellemesinin gelmeyeceği haberinin üzerine teknoloji forumlarında AMD’ye nefret kusan kullanıcılar AMD’den gelen geri adım haberiyle zafer ilan etmişti.
İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı
AMD’nin Ryzen 5000 tanıtımıyla yinelediği karara göre 400 serisi anakart sahipleri rahatlıkla Ryzen 5000 serisi işlemcileri kullanabilecek.
BIOS güncellemesini 500 serisi yongasetli çözümlere göre biraz daha geç alacak modeller yine de uyumluluk göstermeleri itibariyle yüz güldürecek.
ASUS: Yeni anakart alabilirsiniz
ASUS’un destek ekibinin verdiği cevapsa AMD’nin aldığı kararın ardından çok tepki çekti. Firmanın e-posta yoluyla ilettiği bilgiye göre ASUS Corsshair VII Hero anakartı için Ryzen 5000 güncellemesi almayacak. ASUS’un Crosshair VII kullanıcılarına tavsiyesi ise basitçe Crosshair VIII’e yükseltmeleri yönünde olmuş.
Ayrıca Bkz. "AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı"
Piyasadaki en kaslı anakartlardan birisi olan modeli alan kullanıcıların bu anakartı alırken önceliklerinden birisi de güven verecek bir BIOS desteği olduğu düşünüldüğünde ASUS’un hamlesi kullanıcıların ilerideki anakart tercihlerini etkileyeceğe benziyor.
Diğer taraftan ASUS bu kararın da aynı zamanda özgür de. Zira AMD anakart üreticilerine gerekli BIOS güncellemesini sağlamakla birlikte üreticileri eski anakartlarına bu güncellemeyi yayınlamaları yönünde bir şart koşmadı. Dolayısıyla tablo beklenebilecek bir durum olmasına karşın ideal değil.
Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ja23gg/asus_wont_provide_bios_update_for_x470_board_to/?utm_medium=android_app&utm_source=share https://www.techpowerup.com/273289/asus-drops-support-for-amd-ryzen-5000-series-cpus-on-x470-motherboards Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Asus'u siz dostlara birakiyorum. Hakli mi degil mi en büyük cevabi son kullanici verecektir.
Iyi forumlar!
Tr de msi asus ilah gözü ile bakıyor millet ama yurt dısında özellikle asus msi millet tek yanlısında itin ma....sokup cıkartıyorlar bırakın fan boylugu desteği ile onarımı ile iletişi ile hangi firma yardımcı oluyorsa ona yonelin cebinizide düşünürek dedik diye msi asus laf atan adama bak herşeyi msi diye linç yedim buyrun.
bi yanda ciddi pazar payına sahip marka vermicem diyor
dier yanda pazar payı en düşük marka gel gardaşım bi biosa baka bu iş diyor sonra marka büyüklüğü :d