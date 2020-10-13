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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]

    AMD’nin tanıtımda verdiği müjdenin ardından ASUS’un aldığı karar donanım dünyasının tepkisini çekti. Firma üst seviye anakart alan kullanıcılarını üzecek bir karar aldı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,3b
    1
    47
    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]
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    - Güncelleme -

    İlk yapılan açıklamanın doğru bilgi içermediğinin altını çizen ASUS, X470 ve B450 yongasetini taşıyan anakartları için AMD’nin planında olduğu gibi Ocak 2021’de gerekli güncellemelerin dağıtılacağının müjdesini vermiş.

    Geçtiğimiz aylarda yaşanan 400 serisi yongasetli anakartlara Zen 3 güncellemesinin gelmeyeceği haberinin üzerine teknoloji forumlarında AMD’ye nefret kusan kullanıcılar AMD’den gelen geri adım haberiyle zafer ilan etmişti.

     

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    AMD’nin Ryzen 5000 tanıtımıyla yinelediği karara göre 400 serisi anakart sahipleri rahatlıkla Ryzen 5000 serisi işlemcileri kullanabilecek.

    BIOS güncellemesini 500 serisi yongasetli çözümlere göre biraz daha geç alacak modeller yine de uyumluluk göstermeleri itibariyle yüz güldürecek.

    ASUS: Yeni anakart alabilirsiniz

    ASUS’un destek ekibinin verdiği cevapsa AMD’nin aldığı kararın ardından çok tepki çekti. Firmanın e-posta yoluyla ilettiği bilgiye göre ASUS Corsshair VII Hero anakartı için Ryzen 5000 güncellemesi almayacak. ASUS’un Crosshair VII kullanıcılarına tavsiyesi ise basitçe Crosshair VIII’e yükseltmeleri yönünde olmuş.

    ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme]
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı"

    Piyasadaki en kaslı anakartlardan birisi olan modeli alan kullanıcıların  bu anakartı alırken önceliklerinden birisi de güven verecek bir BIOS desteği olduğu düşünüldüğünde ASUS’un hamlesi kullanıcıların ilerideki anakart tercihlerini etkileyeceğe benziyor.

     

    Diğer taraftan ASUS bu kararın da aynı zamanda özgür de. Zira AMD anakart üreticilerine gerekli BIOS güncellemesini sağlamakla birlikte üreticileri eski anakartlarına bu güncellemeyi yayınlamaları yönünde bir şart koşmadı. Dolayısıyla tablo beklenebilecek bir durum olmasına karşın ideal değil.



    Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ja23gg/asus_wont_provide_bios_update_for_x470_board_to/?utm_medium=android_app&utm_source=share https://www.techpowerup.com/273289/asus-drops-support-for-amd-ryzen-5000-series-cpus-on-x470-motherboards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kunGFu 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    (Habere düzeltme gelmistir)



    Asus'u siz dostlara birakiyorum. Hakli mi degil mi en büyük cevabi son kullanici verecektir.



    Iyi forumlar!
    (Habere düzeltme gelmistir) Asus'u siz dostlara birakiyorum. Hakli mi degil mi en büyük cevabi son kullanici verecektir. Iyi f...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf. (düzenlendi)
    geçenlerde bi laf söledim diye tüm forum tarafından düşman ilan edildim.
    Tr de msi asus ilah gözü ile bakıyor millet ama yurt dısında özellikle asus msi millet tek yanlısında itin ma....sokup cıkartıyorlar bırakın fan boylugu desteği ile onarımı ile iletişi ile hangi firma yardımcı oluyorsa ona yonelin cebinizide düşünürek dedik diye msi asus laf atan adama bak herşeyi msi diye linç yedim buyrun.
    bi yanda ciddi pazar payına sahip marka vermicem diyor
    dier yanda pazar payı en düşük marka gel gardaşım bi biosa baka bu iş diyor sonra marka büyüklüğü :d
    geçenlerde bi laf söledim diye tüm forum tarafından düşman ilan edildim. Tr de msi asus ilah gözü ile bakıyor millet ama yurt dısında özellikle asus msi mill...
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    Hüsnü008 (Hüsnü Yanık) 1 hf.
    Anakartta asus alacağınıza gidin msi alın gigabyte alın..
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    huso 1 hf. (düzenlendi)
    Asus almayın alın gibi yorumlar vardı.Turkiye de genelde Dunya da da oldugu gibi 3 buyukler Asus,Gigabyte,MSI daha cok satıyor.Zaten her marka da yok.
    Gigabyte Turkiye Distribitoru,Gigabyte Turkiye Ofisi vb bildigim kadarı ile zayıf dolayısı ile insanlar Anakartları iyi olsa da Destek olayı insanların kafasında soru isareti yaratıyor.
    MSI ise ozellikle son 10 senede cok buyuk atak yaptı.ozellikle Kampanyalar vs ile ama onda da benzer sekilde MSI Turkiye Ofisi var mı bilmiyorum?,Distribitor ve Servispoint ile alakalı sıkıntılardan dolayı su an icin en ideal secenek Asus kaldı.
    Asus da yıllarca Cizgi Elektronik Garantisi ile kullanıcı hatası olsa da Musteri memnuniyeti icin tamiratını yapması, su anda da Asus Turkiye nin SMS Infocomm ile isbirligi ve "bana gore" Asus Web Sitesinin de daha iyi cabuk geri donusleri ile su anda bence 1 numaralı secim oluyor.

    Gecen hafta 2 Anakartım da hatta 3 birdenbire bozuldu.Asus B450İ Strix,Asrock B450İ Fatality AC,MSI B460A- Pro Max 3 unu de garantiye gonderdim.Bu arada da 2. El Faturalı,Garantili fakat Nanokatalog Faturalı Gigabyte AB350N Wifi ITX Anakart aldım.

    Ben ITX kullanıyorum.Kasalarda birinde Corsair RM750 Platinum PSU, Digerinde 500W Gold PSU, MSI da da Silverstone 750W Gold PSU var.Yani PSU lar belli kalitede PSU lar buna ragmen 2 Anakart da aynı sorunu veriyor hicbir tepki yok.Asus da ise 2 Ram Slotunun 1i birden bire bozuldu.

    Asus u aradım UPS ile evden aldılar.UPS ile de geri bırakacaklar.

    Asrock icin teknobiyotik i aradım.Kargo sizden gonderin dediler.Musteri Destek e yazın oyle gonderin dediler.Sonra Kargo bizden gonderin dediler.4-5 gun ust uste aradım 1 kere bile kimseye ulasamadım.

    Gigabyte icin Servispoint Yetkili Servis mis.Aradım A8 9600 ile calıstıramamıstım.Gonderin Hata tespit ucreti yalan soylemeyim 160TL ya da 270TL gibi bir ucret talep edildi.Hata bulunursa onun icin de kac para istenecekti bilmiyorum.Neyse sorunu cozdum eski Bios a alınca calıstırdım.

    MSI icin ise 620TL iken ben 660TL ye Vatan dan almıstım.Burada da cok arkadas Aman Vatan dan almayın diyorlar.Gittim evime 2 dakika urunu verdim baktılar pinler saglam sorun yok,kayıt acıp gonderdiler.Vatan dan almamıs olsam aramasıydı kargosuydu kargo ucretiydi ugrasacaktım.Vatan dan almayın diyenler neye gore diye anlayamıyorum.Urunu gorerek acılmamıs Sıfır kutusunda aldım.Alırken de beklemedim gonderirken de beklemedim.Neden alınmasın?

    Bu Ornekler ısıgında siz olsanız hangi tercihi yaparsınız?
    Asus almayın derken digerlerinin Ozellik,Fiyat,Destek,Geridonus vs her yonden daha iyi olması lazım, bana Asus dan daha ilgili sorunu cozmeye yonelik bir marka soyleyin ona gore alalım.
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    KemalD94 (Kemal D) 1 hf.
    Ben Asus Global' a mesaj yazdım. Biraz baskı yapılırsa, kararlarından dönebilirler bence.
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    Epirus 1 hf. KemalD94
    Yukarıda @ProHan da yazmış.



    Ocak ayında 400 serisi için BIOS sunacaklarmış:



    https://www.techpowerup.com/273289/asus-seemingly-drops-support-for-amd-ryzen-5000-series-cpus-on-x470-motherboards-the-company-responds
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Asrock'ın Asus'un alt markası olduğunu biliyorsun değil mi?
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 1 hf. ilkerinanç
    Aslında zamanında Asustek bölünerek asus, pegatron ve bir firma daha vardı adı aklıma gelmiyor 3'e bölünüyorlar. Daha sonra asrock da asus bünyesinden ayrılarak pegatrona geçiyor. Baya karmaşık bir ilişki var bu şirketler arasında. Hala birbirleriyle bağlılar mı orası muamma.
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    Greylights (THE E ) 1 hf.
    AMD kullanacaksanız ekran kartında Sapphire, anakartta Gigabyte ve AsRock dan vazgeçmeyin. Ben yıllardır sistem topluyorum kullanıyorum ve gerçekten para döktüğünüz MSI ve ASUS ucuz ısınan çöplerden ibaretler. Ne OC ye geliyorlar nede örnekteki gibi desteğe. Piyasada ucuz parçaları toplayıp sorun çıkaran markalar ikiside.

    -Örnek vermek gerekirse, Ben soğutuculu olupta ısınmayan MSI anakart görmedim, ama soğutucusuz olupta aynı işi yaparken daha az ısınan Gigabyte gördüm.

    -OC de çuvallayan üst seviye Asus Msı gördüm, ama aynı işlemciyi orta seviye AsRock a takınca o işlemcinin uçtuğunu da.

    -Gpu nun 900mhz baz frekansını +25mhz artırıp ''Fabrika çıkışı OC'' diye satan Asus ve Msı varken, aynı Gpu yu 1200mhz de çalıştıran daha ucuz Sapphire ler gördüm -şuan 8 yaşını geçmiş 2GB vram ile Forza oynatan-.

    -Birçok nesilde 1000 mhz Oc yapamayan çuvallayan, yanıt olarak imkansız demeye getiren Asus ve Msı bir yanda, o zamanda hayal 1300mhz i, fabrika OC olarak veriyorum diyen Sapphire biryanda.

    Bunlar 10 yıl içinde AMD tarafında gördüklerim. Her markanın birçok ürününü kullandım ve anladım ki o arka plandaki 'niş' markalar, global büyük markalardan kat kat iyimiş. Belki değişmiştir bu markalar diyebilirsiniz, AMA:

    -Msı daha dün asırlık 16mb bios kullandığı için güncelleme veremedi Am4 kartlarına. Kart başına belki 1$ etmeyen kar için.

    -Asus daha dün Amd yi şuçlayıp kendi hatasını örtmeye çalıştı. Geri tepti ve rezil oldu, zaten rezil bir firma idi.

    -Şimdi de AMD güncelleme vereceğim dediği halde Güncelleme vermek istemeyen bir ''ASUS'' var karşınızda. ''Acaba neden?'' diye bir düşünün derim.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Anlamadığım bir şey var herkes suçlayıcı kelimeler dökmüş. O zaman ilerisini düşünen ve X570 serisi anakart alanlar demek ki aptalmış..! Arkadaşım sonuçta bunun olabileceğini düşünmek gerekirdi. Bende sistem toplarken ilerisini düşünerek uygun fiyatlı kampanyadan 1000TL ye X570 serisi anakart aldım. Şimdi bu forumda herkes diyor ki arkadaş banane ben almışım B serisi öteki almış X470 serisi bende isterim destek diye. Öyle bir dünya yok arkadaşlar istediğiniz kadar da kızın bana ama bir gerçek var ki ilerisini düşünmeden sistem topladığınız zaman ister istemez bu gibi sıkıntılar başınıza gelecektir. Daha önceki sistemim AMD idi onu da 7 sene civarında kullandım ve onuda zamanında ilerisini düşünerek toplamıştım. Benim bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiyem öyle son model Ekran kartlarından önce sistem toplarken önce Anakarta paranızı harcayın. Sonra diğer bileşenleri toplayınız...!
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    ProHan (Gökhan Acar) 1 hf.
    Birkaç saat önce asus 400 serisi kartlar için 5000desteğini ocak ayındaki bios update ile sunacağını açıkladı.
    Yanıtla +1
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    baybay17 (g. e.) 1 hf.
    arkadaşlar çok çabuk gaza gelmişsiniz. microcode update öyle zor birşey değil, asus çıkarmasa bile 3. şahıslar hazırlar zaten de, ben ASUS un çıkaracağını düşünüyorum..
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    mav1li (Selim ) 1 hf. (düzenlendi)
    Merak etmeyin destek gelir. Hatta b450lere bile gelir. 1 hafta sonra Asus 'un cevabı Levent Pekcan'ın dediği gibi olur.

    Asus: Stajyer yazmış bizim haberimiz yok.
    Yanıtla +5
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 1 hf.
    Halihazırda CH7 ile 2700X kullanıyorum ve umudum 5900 ile am4 platformunu sonlandırmaktı ama eğer müşteri hizmetlerindeki kişinin söylediği doğru ise am5 platformuna asus ile devam etmeyeceğim demektir.

    Şahsi görüşüm (ve umudum) ise müşteri hizmetlerindeki kişinin cevabının bağlayıcılığı olmadığı yönünde. Yalnız asus CH6 ve 7 ye gerçekten üvey evlat muamelesi yapıyor.
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    nmkyldrm (Namık Yıldırım) 1 hf.
    bir kullanıcının x470 çipsetli bir anakartının yeni işlemci serisine destek verip veremeyeceği hakkındaki sorusuna Asus çalışanı olumsuz cevap vermiş. Bir defa bunu resmi bir açıklama olarak almak ne derece doğru olur bilemiyorum çünkü açıklama çok çılgınca geliyor. Bununla birlikte sadece bizim forumlarımızda değil yabancı forumlarda da firma alay konusu olmaya başladı bile. Şimdi bu açıklama daha çok anakart satmak için yapılıyor fakat daha az anakartın satılması ile sonuçlanırsa o zaman ne olacak. Koca firma bunu gerçekten göremiyor ya da her ne olursa olsun bu riski göze mi alıyoruz diyor. Diğer firmalar ellerini oğuşturup kurt gibi beklerken asusun bu açıklamaya hele de uygulaması önce ayağına sonra başına sıkması olur. Bu delilik. Eminim diğer firmalar asusun gerçekten böyle bir şey yapması için dua ediyorlardır.

    NOT: kasam asus helios, kasa içi aydınlatmada asus terminal kullandım tabi tahmin edeceğiniz gibi anakart hero vıı x470 ekran kartı strix serisi ama bu dediğini hele bir yapsın bak bakalım o zamjan bu işin fan boyluğu oluyor mu!!!
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mito1172 (mito ) 1 hf. nmkyldrm
    aynen dün yabancı forumda okumuştum buraya da yazacaktım da çok bilmiş çoluk çocuk çok boşuna sinir olmayayım dedim. gerçi resmi açıklama gelmediyse asus mh nin lafı kaale alınmaz çünkü çoğunun donanım bilgisi sıfır anakart bilgisi sıfır alt linkte verdiği cevap hadi x370 i yediler bunun sahipleri fazla ses çıkaramadı ama x470 b450 yi de yerlerse sanırım yabancılar asusu gömer ki gömmezse enayiler derim

    https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ja23gg/asus_wont_provide_bios_update_for_x470_board_to/?ref=share&ref_source=embed&utm_content=body&utm_medium=post_embed&utm_name=38aabb44c070463f9d493881f3b026c8&utm_source=embedly&utm_term=ja23gg

    bu da asus açıklaması diyor site

    https://www.reddit.com/r/Amd/comments/jadb23/asus_is_not_dropping_amd_ryzen_5000_support_for/?ref=share&ref_source=embed&utm_content=body&utm_medium=post_embed&utm_name=583a597c834c4854b8aae4df1a36c2a4&utm_source=embedly&utm_term=jadb23
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    5255 kez okundu.
    29 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

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