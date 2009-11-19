Asus tüm yeni Eee PC modellerinde Nvidia ION platformunu kullanacak

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Eee PC serisi ile netbook'ların yaygınlaşmasına öncülük eden Asus, gelecekteki tüm yeni netbook modellerinde Nvidia ION platformunu kullanmayı planlıyor. 945 çipsetli Intel Atom platformundan farklı olarak GeForce 9400M yonga setiyle DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan ION platformu, Windows 7'nin sahip olduğu tüm görsel efekt ve arayüz özelliklerine de destek sunuyor.

Her ne kadar Intel Atom platformuna kıyasla maliyetleri bir miktar daha yüksek olsa da, sahip olduğu grafik ve video özellikleri sayesinde daha yüksek görsel deneyim vaat eden ION platformu için, Asus'un tüm yeni modellerinde kullanma planı Nvidia adına da önemli bir kazanım olacak gibi görünüyor zira araştırma firmalarının raporlarına göre Asus, Acer ile birlikte netbook pazarının tepesindeki iki isimden birisi durumunda.

Flash 10.1 hızlandırma desteği de kazanacak olan ION platformu ve dolayısıyla Asus'un yeni modelleri için yakın gelecekte tartışılması beklenen en önemli konu ise ikinci nesil Atom işlemcilerine destek verilip verilmeyeceği zira mimari yapıda ciddi değişikliklere giden Intel'in, Nehalem'de olduğu gibi var olan lisans anlaşmasının kapsamını öne sürerek Nvidia'nın Atom 2 işlemcilerine uygun çipset geliştirimesini istemeyebilir dolayısıyla bu durum Asus'un yeni nesil Eee PC modellerinde ION geçişine engel teşkil edebilir.