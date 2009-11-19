Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus tüm yeni Eee PC modellerinde Nvidia ION platformunu kullanacak

9 yıl
6,2b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus tüm yeni Eee PC modellerinde Nvidia ION platformunu kullanacak
Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile netbook'ların yaygınlaşmasına öncülük eden Asus, gelecekteki tüm yeni netbook modellerinde Nvidia ION platformunu kullanmayı planlıyor. 945 çipsetli Intel Atom platformundan farklı olarak GeForce 9400M yonga setiyle DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan ION platformu, Windows 7'nin sahip olduğu tüm görsel efekt ve arayüz özelliklerine de destek sunuyor.

Her ne kadar Intel Atom platformuna kıyasla maliyetleri bir miktar daha yüksek olsa da, sahip olduğu grafik ve video özellikleri sayesinde daha yüksek görsel deneyim vaat eden ION platformu için, Asus'un tüm yeni modellerinde kullanma planı Nvidia adına da önemli bir kazanım olacak gibi görünüyor zira araştırma firmalarının raporlarına göre Asus, Acer ile birlikte netbook pazarının tepesindeki iki isimden birisi durumunda.

Flash 10.1 hızlandırma desteği de kazanacak olan ION platformu ve dolayısıyla Asus'un yeni modelleri için yakın gelecekte tartışılması beklenen en önemli konu ise ikinci nesil Atom işlemcilerine destek verilip verilmeyeceği zira mimari yapıda ciddi değişikliklere giden Intel'in, Nehalem'de olduğu gibi var olan lisans anlaşmasının kapsamını öne sürerek Nvidia'nın Atom 2 işlemcilerine uygun çipset geliştirimesini istemeyebilir dolayısıyla bu durum Asus'un yeni nesil Eee PC modellerinde ION geçişine engel teşkil edebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WinteR 9 yıl
Nvidia'nın Via'yı alması lazım, canavarı kendi eliyle besliyor, daha sonrada karikatür çizip millete bakın öcü diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl

WinteR

Nvidia'nın Via'yı alması lazım, canavarı kendi eliyle besliyor, daha sonrada karikatür çizip millete bakın öcü diyor.



Süper bir yorum.

Başlık ise tam bomba. Sanki ha deyince oluyor bu işler.

Ben AMD'yi tebrik etmeye devam ediyorum. Intel'den bu iş için pay aldığını düşünüyorum. Rakipsiz şekilde netbook piyasasını silip süpürdüler. En büyük rakip niye bu kadar sessiz kalsın ki bu duruma? AMD-Intel el ele, hep beraber kazıklayanlar ligine...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim