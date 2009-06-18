Asus ve Disney'den çocuklara özel netbook: Netpal

Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile netbook kavramının yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Asus, Disney ile iş birliğine giderek çocuklara özel yeni bir mini-bilgisayar hazırladı. 6-12 yaş arası çocukları hedef aldığı belirtilen Netpal iismli yeni netbook, 1024 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç LCD ekrana, muhtemelen 1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemciyle, tercihe göre 16GB SSD veya 160GB'lık SSD'ye ve kablosuz iletişim için WiFi özelliğine sahip.

Prenses Pembe'si ve Sihirli Mavi (Mickey Mouse ikonlu) gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan netbook'un çocukların kullanımına özel basitleştrilmiş bir ara birime sahip olduğu belirtiliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin kullanıldığı netbook'ta yine çocukların hoşuna gidecek başta Mickey Mouse olmak üzere farklı karakterlerin ön plana çıktığı çok sayıda temaya yer veriliyor.

Satışın önümüzdeki ay başlanacak Netpal'in 350$'lık yurt dışı fiyatıyla Toys R Us ve Amazon.com'dan alınabilecek.