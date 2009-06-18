Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ve Disney'den çocuklara özel netbook: Netpal

9 yıl
4,8b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus ve Disney'den çocuklara özel netbook: Netpal
Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile netbook kavramının yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Asus, Disney ile iş birliğine giderek çocuklara özel yeni bir mini-bilgisayar hazırladı. 6-12 yaş arası çocukları hedef aldığı belirtilen Netpal iismli yeni netbook, 1024 piksel çözünürlüğünü destekleyen 8.9-inç LCD ekrana, muhtemelen 1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemciyle, tercihe göre 16GB SSD veya 160GB'lık SSD'ye ve kablosuz iletişim için WiFi özelliğine sahip.

Prenses Pembe'si ve Sihirli Mavi (Mickey Mouse ikonlu) gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan netbook'un çocukların kullanımına özel basitleştrilmiş bir ara birime sahip olduğu belirtiliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin kullanıldığı netbook'ta yine çocukların hoşuna gidecek başta Mickey Mouse olmak üzere farklı karakterlerin ön plana çıktığı çok sayıda temaya yer veriliyor.

Satışın önümüzdeki ay başlanacak Netpal'in 350$'lık yurt dışı fiyatıyla Toys R Us ve Amazon.com'dan alınabilecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CaSsErDoDo 9 yıl
asus her yaştaki kullanıcıyı düşünüyor 12 yaşa bile pc yapıyor heyttt bea:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdfg_1453 9 yıl

Orjinalden alıntı: dodocan

asus her yaştaki kullanıcıyı düşünüyor 12 yaşa bile pc yapıyor heyttt bea:D

asus "yeni doğan bebeklere konuşmayı öğreten bilgisayar" çıkarırsa şaşırmayacam artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theboy32 9 yıl
ben 12 yaşımdayken midtown madness modaydı
HL quake fln yeni çıkmıştı
Pcler kaldırmıyordu.
hey gidi günler
:) şimdiki 12 yaş gurubu çok şanslı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 9 yıl
12 yaşmı yuhhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 9 yıl
Dell in çözümü daha profesyonel ve eğitime yönelik ve aynı yaş gurubunu hedaf alıyor. Bakalım kim daha yüksek satış yapacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdfg_1453 9 yıl
bu asus ta ne çıkacarağını şaşırdı artık [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Computex 09: Lian Li Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim