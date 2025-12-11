OpenAI, Disney ile anlaştı; Sora, ürettiği videolarda Disney karakterlerini kullanabilecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın sahibi olduğu Sora gibi üretken yapay zekaların normalde telif haklarıyla korunan eserleri ve karakterleri kullanarak içerik üretiyor olması, bugün hem eser sahipleri hem de yapay zeka şirketleri için ciddi bir problem hâline gelmiş durumda. Çünkü eser sahipleri artık bu şikayetlerini mahkemelere de taşıyor. Nitekim son aylarda Hollywood stüdyolarının da çeşitli yapay zeka şirketlerine karşı yasal süreç başlattığına şahit olduk. Ancak bu çatışmaların büyük bölümü günün sonunda mahkeme dışında çözülecek gibi görünüyor. Bunun son örneğini de Disney-OpenAI meselesinde gördük. Kısa süre önce telif hakları konusunda karşı karşıya gelen OpenAI ve Disney, bugün iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Disney, OpenAI'ın Yatırımcılarından Biri Hâline Geliyor

Bu iş birliği kapsamında Disney, Sora ve ChatGPT gibi OpenAI'a ait yapay zekaların Disney karakterlerini kullanmasına izin verirken, buna karşılık OpenAI'ın yatırımcılarından biri hâline gelme şansı yakalayacak. Nitekim bugün yapılan açıklamada, Disney'in OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı. Bu anlaşma ile birlikte Sora kullanıcıları artık Marvel, Pixar ve Star Wars evrenlerinden karakterleri kullanarak kısa videolar oluşturabilecek.

Disney ile OpenAI arasındaki bu anlaşma, diğer Hollywood stüdyoları için de bir emsal teşkil edebilir. Hollywood stüdyoları, yapay zeka şirketlerinin telifli eserleri kullanmasına engel olmaya çalışmak yerine, lisans anlaşmalarıyla bunu yeni bir gelir kapısına dönüştürebilir.

Disney sadece Sora'nın kendi karakterlerini kullanmasına izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda Sora ile üretilen kısa videolara da Disney+ platformunda yer verecek. Disney+ kullanıcılarının Sora üzerinden oluşturdukları, Disney ile bağlantılı videolar, platformda oluşturulacak yeni bir sekme altında paylaşılacak. Böylece Disney+ kullanıcıları hem kendi ürettikleri yapay zeka videolarını paylaşabilecek, hem de başkalarının paylaşımlarını izleyebilecek.

