OpenAI, Disney ile anlaştı; Sora, ürettiği videolarda Disney karakterlerini kullanabilecek

Disney, OpenAI'ın Yatırımcılarından Biri Hâline Geliyor
Bu iş birliği kapsamında Disney, Sora ve ChatGPT gibi OpenAI'a ait yapay zekaların Disney karakterlerini kullanmasına izin verirken, buna karşılık OpenAI'ın yatırımcılarından biri hâline gelme şansı yakalayacak. Nitekim bugün yapılan açıklamada, Disney'in OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı. Bu anlaşma ile birlikte Sora kullanıcıları artık Marvel, Pixar ve Star Wars evrenlerinden karakterleri kullanarak kısa videolar oluşturabilecek.
Disney ile OpenAI arasındaki bu anlaşma, diğer Hollywood stüdyoları için de bir emsal teşkil edebilir. Hollywood stüdyoları, yapay zeka şirketlerinin telifli eserleri kullanmasına engel olmaya çalışmak yerine, lisans anlaşmalarıyla bunu yeni bir gelir kapısına dönüştürebilir.
Disney sadece Sora'nın kendi karakterlerini kullanmasına izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda Sora ile üretilen kısa videolara da Disney+ platformunda yer verecek. Disney+ kullanıcılarının Sora üzerinden oluşturdukları, Disney ile bağlantılı videolar, platformda oluşturulacak yeni bir sekme altında paylaşılacak. Böylece Disney+ kullanıcıları hem kendi ürettikleri yapay zeka videolarını paylaşabilecek, hem de başkalarının paylaşımlarını izleyebilecek.