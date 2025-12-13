Asus, dünyanın ilk 5K 180Hz çift modlu oyun monitörünü piyasaya sürdü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Asus, ROG Strix XG27JCG isimli yeni üst seviye IPS oyuncu monitörünü duyurdu. Yeni model, dünyanın ilk 5K çözünürlükte 180 Hz yenileme hızına ulaşan monitörü olma özelliğini taşıyor.

Asus ROG Strix XG27JCG özellikleri

Günümüzde 4K IPS panellerde yüksek yenileme hızlarını sık görsek de, 5K çözünürlüğe çıkmak piksel yoğunluğunu ciddi biçimde artırarak çok daha keskin görüntüler sağlıyor. Kâğıt üzerinde 4K ile 5K arasındaki fark küçük görünse de, 5K çözünürlük %77 oranında daha fazla piksel anlamına geliyor.

27 inç büyüklüğünde olan monitör, 5120 x 2880 piksel çözünürlük ve 218 ppi piksel yoğunluğu sunuyor ve hız aşırtma ile 180 Hz'e kadar yenileme hızına ulaşabiliyor. Monitör ayrıca QHD çözünürlükte 300 Hz yenileme hızı sunan ikinci bir moda da sahip.

Tam Boyutta Gör 5K çözünürlüğü 180 Hz’de çalıştırmak için uyumlu bir ekran kartı gerekiyor. ASUS, bunun için yalnızca NVIDIA GeForce 50 serisi kartları veya AMD Radeon RX 7600 ve sonrası modelleri öneriyor. Donanım, sürücü ve yazılım yapılandırmalarına göre uyumluluğun değişebileceğini de ekliyor.

Asus monitörde Fast IPS panel kullanmış. Bu sayede 0,3 ms GtG gibi oldukça iyi tepki süresi sunuluyor. Monitör ayrıca, 350 nit genel parlaklık, 600 nit tepe parlaklık, 1500:1 kontrast oranı, VESA DisplayHDR 600 sertifikası ve %97 DCI-P3 renk gamı kapsaması gibi özelliklere sahip.

Asus, gelişmiş hareket netliği için Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro'nun yanı sıra ELMB 2 (Extreme Low Motion Blur) ve Variable Overdrive desteğini sunuyor.

Bağlantı tarafında, cihazda 2 adet HDMI 2.1, bir adet DP 1.4 ve görüntü aktarımı destekli USB-C bulunuyor. Çevre birimi bağlantıları için, üç adet USB 3.2 Gen1 Type-A bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunan bir USB hub da yer alıyor.

ASUS, görüntüyü sahneye göre otomatik ayarlayan Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair ve AI Visual gibi yapay zekâ destekli özellikler de eklemiş. Stand; yükseklik, eğim, sağa-sola dönme ve pivot ayarlarını destekliyor. Monitörde ayrıca 100×100 mm VESA montaj desteği ve aksesuar/kamera kullanımına uygun 1/4" tripod yuvası bulunuyor.

Asus ROG Strix XG27JCG, Hong Kong'lu bir perakendecinin sitesinde yaklaşık 850 dolar fiyattan ön siparişe açılmış durumda.

